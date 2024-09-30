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РФ выделит в 2025 году на войну рекордные 13,5 трлн рублей

Ася Миллер
30 сентября 2024 г.

На оборону и безопасность в 2025 году пойдет в совокупности 41% расходов бюджета РФ, который в следующем году, как ожидается, составит 41,5 трлн рублей.

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Российские рубли
Российские рублиФото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture alliance

Бюджетные расходы России по статье "Национальная оборона" в 2025 году составят, как ожидается, 13,5 трлн рублей, что эквивалентно 6,31% ВВП РФ, сообщило издание The Bell со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы. Этот законопроект, подготовленный правительством РФ, был внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ в понедельник, 30 сентября. По подсчетам The Bell, в совокупности на оборону и безопасность в 2025 году придется 41% расходов бюджета РФ, который должен составить 41,5 трлн рублей.

При этом новый проект бюджета предполагает, что в 2026-2027 годах военные расходы РФ начнут сокращаться. Так, в 2026 году траты на оборону прогнозируются в размере 12,8 трлн рублей, а в 2027 году - в размере 13,1 трлн рублей, отмечается в пояснительной записке.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в следующем году Россия планирует увеличить расходы на оборону более чем на четверть - до 13,2 трлн рублей. В 2024 году военные расходы РФ превысили 10,7 трлн рублей, впервые превзойдя траты по статье "Социальная политика", к которой относятся выплаты пенсий и пособий.

 

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