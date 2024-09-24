  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В 2025 году военные расходы РФ возрастут на четверть

Ольга Лебедева
24 сентября 2024 г.

По данным Bloomberg, в проекте бюджета РФ на 2025 год военные расходы и расходы на правоохранительную деятельность составляют 40% от общего объема трат. Еще 30% расходов засекречены.

https://p.dw.com/p/4l2a6
Российские рубли
РФ может вновь увеличить военные расходыФото: Silas Stein/IMAGO

По данным агентство Bloomberg, в 2025 году власти РФ намерены увеличить еще примерно на четверть военные расходы - до 13,2 трлн рублей с 10,4 трлн в текущем году. Это составит 6,2 процента валового внутреннего продукта, пишет агентство в понедельник, 23 сентября, ссылаясь на проект трехлетнего бюджета, который, предположительно, в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Госдумы.

Этот показатель планируется снизить до 5,6% ВВП в 2026 году и 5,1% - в 2027-м, пишет далее Bloomberg, ссылаясь на свои подсчеты на основании имеющейся в документе информации.

Военные расходы составят 40% от общего объема трат

При этом военные расходы и расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2025 году составят около 40% общего объема бюджетных расходов, что больше, чем траты на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые, отмечает агентство. Агенство также предполагает, что Кремль наращивает военные расходы из-за медленного продвижения российских войск на востоке Украины.

Одновременно Bloomberg указывает на наличие "секретных" бюджетных расходов, назначение которых не раскрывается и на которые приходится около 30 процентов общих бюджетных расходов. В 2025 году они могут возрастут до 12,9 трлн рублей.

Военные расходы РФ возросли до рекордного уровня еще в 2024 году.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

ЦИК объявил Владимира Путина победителем выборов президента РФ с 87,28 процентами голосов. На Западе эти выборы назвали недемократичными, но российского правителя больше волнует другое. Карикатура DW.

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

Российская политика-2024 - в карикатурах DW

В галерее DW - реакции в виде политических карикатур на последние события в России.
Политика8 февраля 2023 г.27 фото
external

Напугал ли Путин НАТО: как Кремль ответит Западу на поставки дальнобойного оружия. DW Новости

Напугал ли Путин НАТО: как Кремль ответит Западу на поставки дальнобойного оружия. DW Новости

Владимир Путин заявил, что согласие США и стран НАТО на использование Украиной дальнобойного оружия будет означать прямое вовлечение в конфликт. Российский президент пообещал не оставить это без ответа. На Западе это заявление вызвало большой резонанс. Официально о том, что США и Великобритания разрешили Киеву использовать свое оружие для ударов вглубь РФ, пока не сообщалось.
13 сентября 2024 г.30:58 мин.
Росийский военный и его шапка

К чему приведет экономику России милитаризация госбюджета?

К чему приведет экономику России милитаризация госбюджета?

Госдума приняла в третьем чтении госбюджет РФ на 2024 год. Затраты на национальную оборону в России впервые превысят расходы на социальную политику. DW - о приоритетах властей и влиянии на экономику.
Экономика и бизнес17 ноября 2023 г.
Показать еще