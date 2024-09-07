Россия сбавила темп наступления под Покровском

Со 2 по 6 сентября армия РФ захватила 10 кв. км территории в районе Покровска, а до этого под ее контроль еженедельно переходили десятки кв. км, подсчитал OSINT-проект DeepState.

Российские войска в последние дни существенно сбавили темп наступления в Донецкой области Украины. Об этом Telegram-канал "Агентство" пишет в субботу, 7 сентября, изучив данные аналитиков и министерства обороны РФ.

Так, со 2 по 6 сентября войска РФ захватили лишь 10 квадратных километров в окрестностях Покровска, следует из данных OSINT-проекта DeepState. При этом с 26 августа по 1 сентября под контроль ВС РФ перешли 73 кв. км украинской территории, а на протяжении двух предшествующих недель - по 58,6 кв. километра, отмечают аналитики.

Минобороны РФ со 2 по 6 сентября отчиталось о захвате четырех населенных пунктов под Покровском - Журавки, Заветного, Карловки и Скучного. В то же время Вооруженным силам Украины удалось восстановить позиции в селах Галицыновка и Михайловка к юго-востоку от Покровска, указал американский Институт изучения войны в сводке за 6 сентября.

Главком Сырский: ВСУ остановили продвижение войск РФ к Покровску

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в беседе с американским телеканалом CNN 5 сентября заявил, что ВСУ остановили продвижение российской армии на покровском направлении. Украинская сторона видит снижение количества артиллерийских обстрелов и интенсивности наступления, пояснил Сырский.

"Наша стратегия работает", - отметил главком ВСУ, имея в виду наступательную операцию Украины в Курской области РФ. В конце августа Сырский говорил о "жестких боях" под Покровском.