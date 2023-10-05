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Путин подтвердил двукратный рост военных расходов

Виталий Кропман
5 октября 2023 г.

Расходы РФ на оборону в 2024 году впервые в новейшей истории страны превысят расходы на социальные нужды. В Минобороны Великобритании считают, что Россия готовится к еще нескольким годам войны.

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Президент РФ Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба "Валдай"
Фото: Grigory Sysoyev/AFP

Президент России Владимир Путин подтвердил двукратный рост военных расходов в будущем году. "У нас возросли расходы на оборону, но не просто на оборону, а на оборону и безопасность. Они выросли примерно в два раза - было около трех процентов, а сейчас около шести", - заявил он  на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, 5 октября.

"Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло, - это не так", - добавил он. Путин утверждает, что государство якобы "в полной мере" выполняет "все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением".

Почти две трети расходов бюджета

Согласно внесенному в Госдуму РФ проекту бюджета, наибольшая доля расходов в 2024 году приходится на раздел "Национальная оборона" - 29,3 процента (10,7 трлн руб.) или, как указал Путин, почти 6 процентов ВВП России. При этом с 6,5 трлн до 11,1 трлн рублей увеличатся - то есть составят еще примерно треть - секретные статьи расходов. Как предполагают эксперты, эти средства в большей степени тоже будут потрачены на военные нужды.

На статью "Социальная политика" российские власти планируется потратить 7,5 трлн рублей. Таким образом, расходы РФ на оборону в 2024 году впервые в новейшей истории страны превысят расходы на социальные выплаты.

Как сообщают СМИ, в следующем году в РФ урежут на 10 процентов программы нацпроекта "Здравоохранение". На них потратят 290 млрд. рублей, что на 31 млрд меньше, чем годом ранее. Больше всего пострадают программы по борьбе с онкологией и модернизации поликлиник. Почти вдвое будут урезаны расходы на развитие детского здравоохранения, 20 процентов потеряли статьи на развитие первичной медпомощи, 13 процентов срежут с проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Госпрограмму поддержки производства лекарств с 2024 года полностью лишат финансирования.

Россия готовится еще к нескольким годам войны

Резкий рост военных расходов напрямую связан с войной против Украины, которую Россия начала 24 февраля 2022 года. В Минобороны Великобритании, проанализировав проект бюджета РФ на 2024 год, пришли к выводу, что Москва готовится к еще нескольким годам войны.

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