В бюджете РФ на 2024 год заложены рекордные военные расходы

Статья "национальная оборона" станет основным направлением расходов в России в 2024 году. Для "сбалансированности" федерального бюджета прибегнут к средствам из ФНБ.

Проект федерального бюджета России на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов был принят Госдумой РФ в третьем чтении в пятницу, 17 ноября.

Согласно этому документу, доходы российского госбюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году - 33,5 трлн рублей, в 2026-м - 34,1 трлн рублей. При этом "для сбалансированности" федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 1,3 трлн рублей, говорится на сайте Госдумы .

Между тем, по утверждению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут на 29% процентов. "При этом две трети доходов (67,2%) не зависят от нефти газа", - сказано в пресс-релизе.

Рекордные расходы России на оборону

Как следует из пояснительно записки к законопроекту, принятый федеральный бюджет предусматривает рекордные в современной истории России военные расходы: на статью "национальная оборона" планируется выделить около 10,8 трлн рублей. Это 29,4% от ожидаемых в 2024 году расходов.

Для сравнения: на статью "социальная политика" отводят 7,7 трлн рублей (21,1% расходов).

Увеличивается также финансирование "программ профобучения участников СВО (войны России против Украины. - Ред.) и членов их семей", женщин в декрете или с детьми до семи лет, пенсионеров и молодых специалистов. Всего на эти цели выделят 18,6 млрд рублей.

Кроме того, в России намерены проиндексировать денежное довольствие военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов на 4,5%, а также пенсию лиц, "уволенных с военной и приравненной к ней службы".

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