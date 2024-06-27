Süddeutsche Zeitung: У России все меньше танков в запасе

На фронте в Украине уже давно заметно, что российской армии не хватает бронированной техники. Резервы снимаемых с хранения танков сильно поредели, указывают журналисты. И что дальше?

На фронте это секрет Полишинеля: многочисленные видео из Украины свидетельствуют о том, что у российской армии все меньше подходящей бронированной техники для продолжения войны с Украиной, а ее военным нередко приходится импровизировать, используя, например, боевые танки в качестве бронетранспортеров. Анализ спутниковых снимков, который провели и опубликовали на этой неделе журналисты газеты Süddeutsche Zeitung (SZ), показывает, что запасы старой, законсервированной техники на складах в России заметно поредели.

Танки потеряны, но танки еще есть

Россия потеряла практически весь арсенал танков, которым располагала до начала войны с Украиной. До вторжения в распоряжении армии РФ были 3417 танков в рабочем состоянии, пишет SZ. С начала войны Москва потеряла 3160 танков, указывает волонтерский проект Oryx, который учитывает только визуально подтвержденные потери и чьи оценки считаются консервативными. (Для сравнения: исследовательский центр RUSI исходит из потерь в 4000 единиц). Два из трех танков при этом были уничтожены в результате атак, остальные брошены, повреждены либо захвачены армией Украины.

Танки Т-90, производимые на "Уралвагонзаводе" Фото: Vladislav Burnashev/dpa/TASS/picture alliance

Данные цифры сыграли злую шутку с некоторыми экспертами. Ряд западных военных аналитиков ошибочно предсказывали, что уже к октябрю 2023 года Россия должна была бы остаться без бронетехники. Но этого не произошло. Ответ на вопрос, почему, дают спутниковые снимки складов списанной техники, пишут журналисты SZ. По подсчетам Международного института стратегических исследований (IISS), России удалось восстановить порядка 1200 боевых танков, а также около 2500 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР).

Проблема для России решена на какое-то время, но запасы тают

Получается, Россия решила проблему с бронетехникой? Только в краткосрочной перспективе, пишет SZ, проанализировав спутниковые снимки 87 крупных военных объектов, включая 16 военных баз, где находятся склады старой российской военной техники. В частности, журналисты обращают внимание на ситуацию на 1295-й Центральной базе хранения бронетанковой техники в Приморье и 111-й Центральной базе резерва танков (ЦБРТ) в Хабаровском крае. Чтобы подсчитать взятые с баз хранения машины, журналисты использовали модель искусственного интеллекта, разработанную швейцарской фирмой Picterra, ранее зарекомендовавшую себя в другом журналистском расследовании.

Танк с тактическим знаком во время наступления на Мариуполь, март 2022 года Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Если в апреле 2021 года на снимке ЦБРТ в Хабаровском крае можно было насчитать 857 машин, в октябре 2022 года - уже только 431 машину, а в 2024 году - буквально единицы. Похожая картина в Арсеньеве, где находится 1295-я Центральная база, - с той разницей, что там осталось кладбище списанной техники, которая уже никакому восстановлению не подлежит. До войны по спутниковым снимкам там можно было насчитать порядка 300 машин, которые подлежали восстановлению. Но уже летом 2023 года таких машин практически не осталось. Неясным остается только вопрос, сколько машин еще стоят в ангарах - тех, которые можно еще разобрать на запчасти для ремонта.

Остальные базы хранения бронетехники находятся в таком же состоянии, утверждает SZ на основании данных со спутника: практически не видно машин, которые можно еще снять с хранения, под открытым небом только ржавые остовы, годящиеся в лучшем случае на то, чтобы изъять какие-то запчасти. В этих утверждениях газета также опирается на выводы волонтерского проекта, который ведет в сети X пользователь с ником @HighMarsed и который пользуется доверием многих военных экспертов. Опрошенные SZ аналитики говорят, что сам по себе такой способ хранения - прямо под открытым небом - вполне рационален: восстановить старый танк, поставить на него современную электронику дешевле и быстрее, чем произвести новый, особенно такой, как T-14, в производстве которого использовалась западная техника.

Танки кончатся, но когда?

Проблема в том, что такой "рисайклинг" бронетехники станет невозможен в относительно скором времени. Только предсказать, когда это произойдет точно, не берется никто. "Можно рассчитывать, что нехватка техники станет проблемой для России где-то через два года", - говорит Густав Грессель (Gustav Gressel) из аналитического центра ECFR (European Council on Foreign Relations, Европейский совет по международным отношениям). IISS считает, что при нынешней интенсивности боев и темпах потерь бронетехники Россия "продержится еще два-три года". Схожего сценария придерживается и исследовательский центр RUSI. Но танки точно не закончатся быстро и внезапно, предупреждают в IISS. "Полагаю, что у России все еще имеется около 3200 танков в запасе, хотя подавляющее большинство из них находится в плохом состоянии и требует значительного ремонта", - цитирует SZ Майкла Гейрстада, исследователя из IISS.

Почему прогнозы довольно туманные? Во-первых, интенсивность боев может измениться. Во-вторых, неясно, может ли Россия значительно нарастить производство новой бронетехники. Благодаря увеличению расходов и усилению загрузки производственных мощностей Россия производит на сегодняшний день ежегодно порядка 1500 боевых танков, плюс 3000 единиц бронетехники разных типов, цитирует SZ подсчеты RUSI. Для компенсации потерь этого числа не хватает, утверждает газета, приводя в пример такие данные: в 2023 году 86 процентов отправленной на фронт бронетехники были не новые, а именно снятые с хранения и восстановленные машины. Хотя эти данные противоречат ранее указанным цифрам IISS, в целом практически все эксперты сходятся во мнении, что "Россия теряет больше, чем может произвести, а склады пустеют", как считает Густав Грессель.

Россия может делать ставку на то, что время играет в ее пользу, но не в том, что касается тяжелой техники, говорят эксперты. Если поставки в Украину необходимых вооружений в этом году будут обеспечены, то RUSI не видит у России перспективы завоевать значительные украинские территории вплоть до 2026 года. А с 2026 года российская военная мощь будет медленно ослабевать, предсказывают эксперты RUSI.