IISS: РФ может еще три года восполнять тяжелые потери танков

На складах РФ хранится достаточно бронетехники, чтобы осуществлять замену уничтоженных в Украине танков в течение нескольких лет, полагают эксперты IISS.

С начала военного вторжения в Украину Россия потеряла более 3000 танков. Однако на ее складах хранится достаточно менее качественной бронетехники, чтобы осуществлять замену уничтоженных машин в течение нескольких лет. Такие выводы содержатся в отчете Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studies, IISS), обнародованном во вторник, 13 февраля.

Украина также понесла большие потери после вторжения России в феврале 2022 года, однако западные поставки вооружений позволили ей пополнить запасы, причем более качественной военной техникой, говорится докладе .

Преимущество России в количестве танков

Как следует из отчета IISS, количество танков, потерянных Россией с начала войны в Украине, соответствует общему числу активных танков в парке ВС РФ в довоенное время.

Только в 2023 году Россия лишилась 1120 танков, говорится в документе. И все же на данный момент у Москвы имеется вдвое больше танков, которые она может задействовать в войне, чем у Киева. По оценке эксперта IISS Генри Бойда, за прошедший год Россия поставила на вооружение от 1000 до 1500 танков и "вышла на уровень безубыточности" с точки зрения восполнения потерь. При этом не более 200 танков были новой сборки. Остальные же представляли собой обновленные старые модели.

Как следует из доклада, учитывая накопленные запасы, Москва "имеет потенциал, чтобы выдержать еще около трех лет тяжелых потерь, пополняя запасы танков, пусть и машинами более низкого технического уровня, и это независимо от способности производить новую технику".

Комментируя сложную для Украины ситуацию, связанную с недостатком артиллерийских снарядов, гендиректор IISS Бастиан Гигерих (Bastian Giegerich) указывает: "Западные правительства вновь оказались в положении, когда они должны решить, снабжать ли им Киев оружием, необходимым для нанесения решающего удара, а не просто достаточным, чтобы не проиграть".

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