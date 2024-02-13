IISS: Мир ждет "опасное десятилетие" на фоне конфликтов

Страны мира увеличивают военные расходы в ответ на вторжение РФ в Украину и иные факторы, усугубляющие ситуацию с безопасностью, говорится в отчете Международного института стратегических исследований.

Война Израиля против ХАМАС, продолжающиеся боевые действия в Украине и растущая напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке создали "крайне нестабильную обстановку в плане безопасности" в мире, которая будет сохраняться. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studies, IISS), опубликованном во вторник, 13 февраля.

"Текущая ситуация в области военной безопасности является предвестником, возможно, еще более опасного десятилетия, характеризующегося наглым применением некоторыми странами военной мощи для осуществления своих притязаний", - говорится в докладе The Military Balance 2024, посвященном военным и оборонительным потенциалам более чем 170 государств мира. В нем также отмечается "стремление демократий-единомышленников к укреплению двусторонних и многосторонних оборонных связей в ответ на это".

Глобальные военные расходы растут

"Эпоха небезопасности" перестраивает глобальный оборонно-промышленный ландшафт: США и Европа увеличивают производство оружия "после десятилетий недостаточных инвестиций", пишут аналитики IISS.

По их оценкам, глобальные военные расходы в 2023 году выросли на 9 процентов и достигли рекордных 2,2 триллиона долларов (2 триллиона евро), что отчасти обусловлено реакцией стран-членов НАТО на вторжение России в Украину.

Россия и Китай сейчас вкладывают в оборону более 30 процентов своих государственных расходов, в то время как Запад медленно наращивает производство ракет и боеприпасов, говорится в докладе.

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