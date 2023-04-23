SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Российское вторжение в Украину привело к росту военных расходов в Европе на 13% - больше, чем в других регионах мира. Общий объем затрат на военные нужды в мире достиг рекордной суммы в 2,24 триллиона долларов.

Общий объем военных расходов в мире растет восьмой год подряд и в 2022 году увеличился на 3,7 процента до рекордной суммы в 2,24 триллиона долларов США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 24 апреля.

При этом самый резкий рост произошел на европейском континенте, за год этот показатель увеличился на 13 процентов. В значительной степени это вызвано затратами России и Украины на войну, военной помощью европейских стран Украине и увеличением расходов на собственную оборону многими странами континента, опасающимися российской угрозы, отмечают эксперты.

Страны Центральной Европы удвоили военные расходы после аннексии Крыма Россией

Военные расходы государств Западной и Центральной Европы в прошлом году составили 345 миллиардов долларов. Впервые они превысили показатель 1989 года на закате холодной войны и были на 30 процентов выше, чем в 2013 году. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года несколько стран Европы резко увеличили свои военные бюджеты - Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%). Другие государства континента, в частности Дания, объявили о планах последовательного увеличения затрат на оборону в течение ближайшего десятилетия.

"Хотя российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, безусловно, повлияло на решения о военных расходах, опасения по поводу российской агрессии возникли гораздо раньше", - сказал исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато. Поэтому, по словам эксперта, множество бывших стран Варшавского договора более чем удвоили свои военные расходы в период с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Самые крупные военные бюджеты в Европе были у Великобритании, Германии и Франции. В мировом рейтинге эти страны заняли соответственно шестое, седьмое и восьмое место. В Великобритании траты на оборонуросли шестой год подряд и достигли 68,5 млрд долларов, на 3,7% выше, чем в 2021-м, и на 9,7 % выше, чем в 2013 году. По данным SIPRI, этот рост в прошлом году во многом обусловлен крупной военной помощью Лондона Украине (на втором месте после США), которая составила 2,5 млрд долларов или 3,6% военных расходов страны.

Украинская армия получила немецкие БМП Marder Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Военные расходы Германии в 2022 году выросли на 2,3% до 55,8 млрд долларов. По сравнению с 2013 годом рост составил 33%. После начала российской агрессии против Украины Германия создала внебюджетный фонд в размере 105 миллиардов долларов (100 миллиардов евро), которые будут использованы с 2023 года для перевооружения бундесвера. Как отмечает SIPRI, это приведет к существенному увеличению военных расходов страны в ближайшие годы. Их увеличение в ФРГ также связано с оказанием военной помощи Украине, которая в прошлом году достигла 2 млрд долларов. По этому показателю Германия стала второй страной в Европе после Великобритании.

Оборонный бюджет Украины увеличился на 640 процентов

Борьба с российской агрессией привела к тому, что в Украине произошел самый высокий годовой прирост военных расходов, когда-либо зафиксированный SIPRI в одной стране. В 2022 году объем финансирования оборонной отрасли в стране достиг 44 млрд долларов, увеличившись на 640%. В результате этого, а также ущерба, нанесенного войной экономике страны, военное бремя Украины подскочило до 34% ВВП по сравнению с 3,2% в 2021 году.

SIPRI: Война обошлась России дороже, чем она предполагала

Военные расходы России в прошлом году, по данным SIPRI, выросли на 9,2% до примерно 86,4 млрд долларов и составили 4,1% ВВП страны (третье место в мире после США и Китая). Цифры, опубликованные Россией в конце 2022 года, показывают, что "расходы на национальную оборону" - самую крупную статью военных расходов в госбюджете - в номинальном выражении уже на 34% превышали бюджетные планы, составленные в 2021 году. Эта разница показывает, что "вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она предполагала", сказала директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро.

Как отмечает SIPRI, в течение 2022 года в связи с войной в Украине выросли и другие "военные" статьи российского бюджета. Например, на 23% в номинальном выражении выросло финансирование Росгвардии. По мнению экспертов института, это связано с тем, что подразделения Росгвардии участвовали во вторжении в Украину вместе с регулярными войсками. Кроме того, по российским данным от 1 сентября 2022 года, сумма, выделенная на "мобилизацию и дополнительную подготовку", составила 245 млн долларов, вдвое превысив аналогичный показатель 2021 года.

США оказали военную помощь Украине на 19,9 млрд долларов

Соединенные Штаты по-прежнему с большим отрывом лидируют в мире по объему военных расходов. В прошлом году они составили 877 млрд долларов - 39 процентов от общих мировых показателей и в три раза больше, чем сумма, потраченная на эти цели Китаем. В реальном выражении рост составил 0,7% и был бы еще выше, если бы США не переживали самую высокую инфляцию с 1981 года. По данным SIPRI, этот рост "во многом был обусловлен беспрецедентным уровнем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине".

Украинская армия использует на фронте американскую ракетную установку HIMARS Фото: Armed Forces of Ukraine/Cover Images/IMAGO

Финансовая военная помощь США Украине в 2022 году составила 19,9 млрд долларов. Хотя это была самая большая годовая сумма военной помощи, оказанной какой-либо страной одному бенефициару в период после окончания холодной войны, она составила всего 2,3% от общих американских военных расходов. В 2022 году США потратили 295 миллиардов долларов на военные операции и техническое обслуживание, 264 миллиарда долларов на закупки, исследования и разработки, а также 167 миллиардов долларов на военнослужащих.

Военные расходы Китая растут 28 лет подряд

Китай остается второй в мире страной по величине военных расходов, в 2022 году они достигли около 292 млрд долларов. Это на 4,2% больше, чем в годом ранее, и на 63% больше, чем в 2013 году. Военный бюджет КНР увеличивается 28 лет подряд. В то же время на 5,9% увеличился военный бюджет Японии, составивший 46 млрд долларов. Хотя это самые высокие военные расходы Токио с 1960 года, они составили всего лишь 1,1% ВВП страны. Стратегия безопасности, опубликованная в 2022 году, содержит амбициозные планы по увеличению военного потенциала Японии в течение десятилетия в ответ на предполагаемые растущие угрозы со стороны Китая, Северной Кореи и России.

Четвертое и пятое места в списке стран с самыми крупными военными бюджетами заняли Индия и Саудовская Аравия. Индия потратила на армию 81,4 млрд долларов, на 6% больше чем, в 2021 году, что, по оценке SIPRI, стало результатом напряженности на границах страны с Пакистаном и КНР. Военные расходы Саудовской Аравии в прошлом году выросли на 16% и достигли 75 млрд долларов. Они составили 7,4% ВВП страны, по этому показателю Саудовская Аравия заняла второе место в мире после Украины. При этом военный бюджет страны оказался на 2,7 % ниже, чем в 2013 году.

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