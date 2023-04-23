  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2
В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2 Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Сергей Гуща
33 мин. назад

Российское вторжение в Украину привело к росту военных расходов в Европе на 13% - больше, чем в других регионах мира. Общий объем затрат на военные нужды в мире достиг рекордной суммы в 2,24 триллиона долларов.

https://p.dw.com/p/4QLHE

Общий объем военных расходов в мире растет восьмой год подряд и в 2022 году увеличился на 3,7 процента до рекордной суммы в 2,24 триллиона долларов США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 24 апреля.

При этом самый резкий рост произошел на европейском континенте, за год этот показатель увеличился на 13 процентов. В значительной степени это вызвано затратами России и Украины на войну, военной помощью европейских стран Украине и увеличением расходов на собственную оборону многими странами континента, опасающимися российской угрозы, отмечают эксперты.

Страны Центральной Европы удвоили военные расходы после аннексии Крыма Россией

Военные расходы государств Западной и Центральной Европы в прошлом году составили 345 миллиардов долларов. Впервые они превысили показатель 1989 года на закате холодной войны и были на 30 процентов выше, чем в 2013 году. После вторжения России в Украину в феврале 2022 года несколько стран Европы резко увеличили свои военные бюджеты - Финляндия (+36%), Литва (+27%), Швеция (+12%) и Польша (+11%). Другие государства континента, в частности Дания, объявили о планах последовательного увеличения затрат на оборону в течение ближайшего десятилетия.

"Хотя российское вторжение в Украину в феврале 2022 года, безусловно, повлияло на решения о военных расходах, опасения по поводу российской агрессии возникли гораздо раньше", - сказал исследователь программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато. Поэтому, по словам эксперта, множество бывших стран Варшавского договора более чем удвоили свои военные расходы в период с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым.

Самые крупные военные бюджеты в Европе были у Великобритании, Германии и Франции. В мировом рейтинге эти страны заняли соответственно шестое, седьмое и восьмое место. В Великобритании траты на оборонуросли шестой год подряд и достигли 68,5 млрд долларов, на 3,7% выше, чем в 2021-м, и на 9,7 % выше, чем в 2013 году. По данным SIPRI, этот рост в прошлом году во многом обусловлен крупной военной помощью Лондона Украине (на втором месте после США), которая составила 2,5 млрд долларов или 3,6% военных расходов страны.

Украинская армия получила немецкие БМП Marder
Украинская армия получила немецкие БМП MarderФото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Военные расходы Германии в 2022 году выросли на 2,3% до 55,8 млрд долларов. По сравнению с 2013 годом рост составил 33%. После начала российской агрессии против Украины Германия создала внебюджетный фонд в размере 105 миллиардов долларов (100 миллиардов евро), которые будут использованы с 2023 года для перевооружения бундесвера. Как отмечает SIPRI, это приведет к существенному увеличению военных расходов страны в ближайшие годы. Их увеличение в ФРГ также связано с оказанием военной помощи Украине, которая в прошлом году достигла 2 млрд долларов. По этому показателю Германия стала второй страной в Европе после Великобритании.

Оборонный бюджет Украины увеличился на 640 процентов

Борьба с российской агрессией привела к тому, что в Украине произошел самый высокий годовой прирост военных расходов, когда-либо зафиксированный SIPRI в одной стране. В 2022 году объем финансирования оборонной отрасли в стране достиг 44 млрд долларов, увеличившись на 640%. В результате этого, а также ущерба, нанесенного войной экономике страны, военное бремя Украины подскочило до 34% ВВП по сравнению с 3,2% в 2021 году.

SIPRI: Война обошлась России дороже, чем она предполагала

Военные расходы России в прошлом году, по данным SIPRI, выросли на 9,2% до примерно 86,4 млрд долларов и составили 4,1% ВВП страны (третье место в мире после США и Китая). Цифры, опубликованные Россией в конце 2022 года, показывают, что "расходы на национальную оборону" - самую крупную статью военных расходов в госбюджете - в номинальном выражении уже на 34% превышали бюджетные планы, составленные в 2021 году. Эта разница показывает, что "вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она предполагала", сказала директор программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Люси Беро-Судро.

Как отмечает SIPRI, в течение 2022 года в связи с войной в Украине выросли и другие "военные" статьи российского бюджета. Например, на 23% в номинальном выражении выросло финансирование Росгвардии. По мнению экспертов института, это связано с тем, что подразделения Росгвардии участвовали во вторжении в Украину вместе с регулярными войсками. Кроме того, по российским данным от 1 сентября 2022 года, сумма, выделенная на "мобилизацию и дополнительную подготовку", составила 245 млн долларов, вдвое превысив аналогичный показатель 2021 года.

США оказали военную помощь Украине на 19,9 млрд долларов

Соединенные Штаты по-прежнему с большим отрывом лидируют в мире по объему военных расходов. В прошлом году они составили 877 млрд долларов - 39 процентов от общих мировых показателей и в три раза больше, чем сумма, потраченная на эти цели Китаем. В реальном выражении рост составил 0,7% и был бы еще выше, если бы США не переживали самую высокую инфляцию с 1981 года. По данным SIPRI, этот рост "во многом был обусловлен беспрецедентным уровнем военной помощи, которую Вашингтон предоставил Украине".

Украинская армия использует на фронте американскую ракетную установку HIMARS
Украинская армия использует на фронте американскую ракетную установку HIMARSФото: Armed Forces of Ukraine/Cover Images/IMAGO

Финансовая военная помощь США Украине в 2022 году составила 19,9 млрд долларов. Хотя это была самая большая годовая сумма военной помощи, оказанной какой-либо страной одному бенефициару в период после окончания холодной войны, она составила всего 2,3% от общих американских военных расходов. В 2022 году США потратили 295 миллиардов долларов на военные операции и техническое обслуживание, 264 миллиарда долларов на закупки, исследования и разработки, а также 167 миллиардов долларов на военнослужащих.

Военные расходы Китая растут 28 лет подряд

Китай остается второй в мире страной по величине военных расходов, в 2022 году они достигли около 292 млрд долларов. Это на 4,2% больше, чем в годом ранее, и на 63% больше, чем в 2013 году. Военный бюджет КНР увеличивается 28 лет подряд. В то же время на 5,9% увеличился военный бюджет Японии, составивший 46 млрд долларов. Хотя это самые высокие военные расходы Токио с 1960 года, они составили всего лишь 1,1% ВВП страны. Стратегия безопасности, опубликованная в 2022 году, содержит амбициозные планы по увеличению военного потенциала Японии в течение десятилетия в ответ на предполагаемые растущие угрозы со стороны Китая, Северной Кореи и России.

Четвертое и пятое места в списке стран с самыми крупными военными бюджетами заняли Индия и Саудовская Аравия. Индия потратила на армию 81,4 млрд долларов, на 6% больше чем, в 2021 году, что, по оценке SIPRI, стало результатом напряженности на границах страны с Пакистаном и КНР. Военные расходы Саудовской Аравии в прошлом году выросли на 16% и достигли 75 млрд долларов. Они составили 7,4% ВВП страны, по этому показателю Саудовская Аравия заняла второе место в мире после Украины. При этом военный бюджет страны оказался на 2,7 % ниже, чем в 2013 году.

Смотрите также:

Реклама службы в армии РФ: на квитанциях и рядом с кладбищем

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Стоило ли Украине столь упорно оборонять Бахмут? Что это дает и как связано с ожидаемым контрнаступлением и c планами по возвращению Крыма? Что необходимо Украине от Запада для победы? На эти вопросы в интервью DW ответил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Политика18 апреля 2023 г.03:10 мин.
external

Бежать нельзя остаться. Эвакуация населения из Авдеевки

Бежать нельзя остаться. Эвакуация населения из Авдеевки

Из 32 тысяч человек, которые до войны проживали в Авдеевке, здесь осталось лишь около двух тысяч мирных жителей. Город подвергается постоянным обстрелам, поэтому оставаться там смертельно опасно. Подразделение полиции под названием "Белый ангел" занимается эвакуацией населения. Они пытаются убедить людей покинуть город, но не всегда это удается. Репортаж DW из прифронтовой Авдеевки.
Политика18 апреля 2023 г.07:14 мин.

Доклад SIPRI

www.sipri.org
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В рамках военной помощи Германия предоставила Украине танки Leopard 2

SIPRI: В Европе самый резкий в мире рост военных расходов

Конфликты33 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На рынке в Стамбуле

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Инфляция может стоить Эрдогану победы на выборах президента

Политика20 ч. назад
Воронка от упавшего в Белгороде боеприпаса и пострадавший дом

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Второй снаряд в Белгороде и другие события 423-го дня войны

Конфликты22 апреля 2023 г.
Украинская беженка Ксения с двухлетней дочерью Мириам

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Украинские беженцы в США: когда система приема дает сбои

Миграция22 апреля 2023 г.
Логотип ЧВК "Вагнер"

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Битва за власть и золото. Что делает ЧВК "Вагнер" в Судане?

Конфликты22 апреля 2023 г.
Министры обороны Германии, Украины и Польши

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Итоги "Рамштайна" и все события 422-го дня войны в Украине

Конфликты21 апреля 2023 г.
Бинц, 20 апреля 2023 года. Демонстранты с транспарантом "Рюген против СПГ!" встречают канцлера Шольца

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных

Природа и окружающая среда21 апреля 2023 г.
На главную страницу