Лондон поставит Киеву снарядов на четверть миллиарда фунтов
Александр Дельфинов
1 ч. назад
В 2023 году Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил премьер Риши Сунак перед встречей стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Риге.
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Великобритания поставит Украине еще сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для обороны от российской агрессии. Премьер-министр страны Риши Сунак представит новый проект военной помощи на сумму 250 млн фунтов стерлингов (около 287 млн евро) в понедельник, 19 декабря, в Риге, на встрече стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).
С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Великобритания уже поставила более 100 тысяч боеприпасов и другого военного оборудования, включая несколько реактивных систем залпового огня и 125 зенитных установок, подчеркивается в сообщении.
Саммит JEF в Риге
В столице Латвии Сунак встретится с лидерами стран, участвующих в формировании JEF - Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, чтобы обсудить войну в Украине. По словам Сунака, "этот саммит Объединенных экспедиционных сил лишь подчеркнет наши тесные дружеские отношения и непоколебимую поддержку Украины".
Созданные в 2014 году по инициативе Лондона многонациональные экспедиционные силы предполагается использовать в рамках миротворческих миссий ООН, для гуманитарных акций, а также для сдерживания потенциальных противников, включая РФ после аннексии Крыма.