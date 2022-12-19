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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS
КонфликтыЕвропа

Лондон поставит Киеву снарядов на четверть миллиарда фунтов

Александр Дельфинов
1 ч. назад

В 2023 году Великобритания передаст Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, заявил премьер Риши Сунак перед встречей стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Риге.

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Великобритания поставит Украине еще сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для обороны от российской агрессии. Премьер-министр страны Риши Сунак представит новый проект военной помощи на сумму 250 млн фунтов стерлингов (около 287 млн евро) в понедельник, 19 декабря, в Риге, на встрече стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF).

Как заявили в резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, готовящийся контракт на четверть миллиарда фунтов "обеспечит постоянные поставки необходимых артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Великобритания уже поставила более 100 тысяч боеприпасов и другого военного оборудования, включая несколько реактивных систем залпового огня и 125 зенитных установок, подчеркивается в сообщении.

Саммит JEF в Риге

В столице Латвии Сунак встретится с лидерами стран, участвующих в формировании JEF - Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии, чтобы обсудить войну в Украине. По словам Сунака, "этот саммит Объединенных экспедиционных сил лишь подчеркнет наши тесные дружеские отношения и непоколебимую поддержку Украины".

Созданные в 2014 году по инициативе Лондона многонациональные экспедиционные силы предполагается использовать в рамках миротворческих миссий ООН, для гуманитарных акций, а также для сдерживания потенциальных противников, включая РФ после аннексии Крыма.

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