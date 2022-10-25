Новый британский премьер Риши Сунак. Что о нем известно

После добровольной отставки Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании в рядах британских консерваторов возник вопрос, кто займет ее место. Одним из вариантов рассматривалось возвращение Бориса Джонсона. Но тот отказался бороться за премьерское кресло. Зато свою кандидатуру выдвинул Риши Сунак, бывший министр финансов в правительстве Джонсона, ранее тоже ушедший в отставку. 24 октября он был избран новым лидером Консервативной партии. А 25 октября король Карл III официально назначил Риши Сунака главой правительства Великобритании. Что о нем известно?

Несколько фактов из биографии Риши Сунака

Риши Сунаку 42 года, он не пьет алкоголь и женат на дочери индийского миллиардера. Сунак - индус, родился в индийской семье. Он бывший банкир, с хорошим образованием, подтянутый, хорошо одетый, целеустремленный. Бывший одноклассник говорит о Сунаке, что тот "достаточно умен, достаточно воспитан, достаточно благоразумен, чтобы сделать карьеру", как пишет журнал The Tatler. Риши Сунак - антипод Бориса Джонсона, у которого совсем другой имидж: имеющего лишний вес, непричесанного представителя богемы, у которого рубашка не заправлена в штаны.

Путь к стремительной карьере Риши Сунаку подготовили родители. Его отец был врачом. У матери была собственная аптека, и в семье, переехавшей в Великобританию из Восточной Африки, согласно индийской традиции ценили тяжелую работу и академический успех. Риши посещал Винчестерский колледж, дорогую частную школу, затем учился в Оксфорде. После этого он уехал в США, там в Стэнфорде, в элитном университете, имеющем международную известность и признание, обучался экономике.

Риши Сунак и Акшата Мурти Фото: Ian West/PA Wire/picture alliance

В Стэнфорде он познакомился со своей будущей женой Акшатой Мурти, дочерью сооснователя международного гиганта по производству софта - компании Infosys. Риши Сунак работал в сфере экономики и финансов, сначала как аналитик в Goldman Sachs, затем как партнер в двух хеджфондах. Он считается одним из самых богатых депутатов британского парламента. Летом во время избирательной кампании внутри партии бульварная пресса обвиняла его в том, что он носит обувь Prada, встречаясь с избирателями в округах. "Это моя старая обувь..." - пытался защищаться Сунак. Его богатство является его самой слабой стороной в политике.

Политическая карьера Сунака началась в 2015, когда он был избран депутатом от Консервативной партии, а через пять лет Борис Джонсон назначил его министром финансов. Сунака очень быстро стали считать "кронпринцем" Джонсона. Но этой весной разразился скандал, когда общественности стало известно о налоговых махинациях его жены. Как гражданка Индии она не заплатила миллионы фунтов налогов, поскольку "не проживая в стране постоянно", согласно особенностям правовой системы Великобритании, не декларировала свои доходы за границей. Такие новости очень плохо воспринимаются общественностью, но комитет по этике нижней палаты парламента счел, что жена Сунака не нарушила закон.

Одновременно стало известно, что Риши Сунак еще несколько лет после возвращения в Великобританию, в том числе уже будучи министром финансов, имел американскую "зеленую карту". Она позволяла ему жить и работать в США. Но почему он сохранил этот документ уже после того, как сделал политическую карьеру в Великобритании? Это вызвало большие сомнения в его лояльности к родине.

Политическая позиция Сунака

Как и Борис Джонсон, Риши Сунак - сторонник "Брекзита". Во время кампании по выходу Великобритании из ЕС в 2015 году он заявлял избирателям в своем округе, что "Брекзит" сделает Великобританию "свободнее, прозрачнее и богаче". Такая позиция обеспечивает ему лояльность правого крыла консерваторов, но, с другой стороны, может осложнить ему жизнь. Все больше в Великобритании растет понимание того, что многие экономические проблемы возникли из-за "Брекзита".

Один из очень богатых сторонников Консервативной партии, инвестор Гай Хэндс, в эфире телеканала BBC4 предупредил, что "Брекзит" - такой, каким его провели, абсолютно безнадежен и приведет Великобританию к экономической катастрофе". Следующий премьер должен быть способен интеллектуально и политически "заново вести переговоры о "Брекзите". Многие придерживаются такого же мнения, но кардинальное изменение стратегии в вопросе о "Брекзите" может вызвать серьезный конфликт Риши Сунака с убежденными сторонниками выхода Великобритании из ЕС в рядах консерваторов. Кроме того, многие сторонники Бориса Джонсона возлагают на Сунака ответственность за отставку Джонсона - после того, как Сунак лишился своего поста.

Борис Джонсон и Риши Сунак Фото: Andrew Parsons/Photoshot/picture alliance

Риши Сунак заступил на пост министра финансов одновременно с началом пандемии коронавируса и обещал сделать "все, что необходимо", чтобы вывести британскую экономику из кризиса. Он предложил программу на 350 млрд фунтов, чтобы выплатить помощь предприятиям и людям, лишенным работы. Одной из самых популярных его кампаний носила название "Ходите в рестораны, чтобы помочь". В ее рамках государство оплачивало половину стоимости посещения ресторана, чтобы гастрономическая отрасль могла удержаться на плаву во время пандемии. Но с такой щедрости - как везде в Европе - начался рост государственного долга. На посту премьера Сунаку сейчас придется принимать противоположные меры. Из-за дефицита бюджета он должен будет заявлять о сокращении госсубсидий.

Летом во время избирательной борьбы на Даунинг-стрит 10 Сунак выиграл у Лиз Трассблагодаря тому, что считался "ястребом" в вопросах фискальной политики, как ответственный финансовый управляющий, который может привести в порядок британскую казну и ограничить рост госдолга. "Великобритания великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом", написал Сунак в своем мотивационном письме, претендуя на пост премьера. Безусловно, хаос последних недель возник из-за безответственных действий Лиз Трасс, что и привело к ее отставке, но причины возникли гораздо раньше.

Идентичность играет роль

Риши Сунак стал первым премьер-министром из индийской семьи мигрантов. В юности он почти не сталкивался с расизмом, о чем рассказывал ранее в интервью. Репутация и относительное благополучие семьи оберегали его от этого. Что не означает, что нынешний политический взлет Риши Сунака не вызовет такие рефлексы у некоторых британцев. "Риши - не британец, он не любит Англию", - сказал один из респондентов канала LCB. В дискуссии с ведущим выяснилось, что на самом деле он имел в виду цвет кожи.

Бывший министр финансов Джордж Осборн написал в Twitter: "В конце дня Риши Сунак станет премьер-министром. Некоторые верят, как я, что он является решением наших проблем, другие считают, что он - часть этих проблем. Но, каким бы ни было ваше политическое мнение, давайте порадуемся за первого азиата на посту премьера и будем гордиться нашей страной за то, что это стало возможным".

Сам Риши Сунак отмечает, что его идентичность ему важна: "Мои родители иммигрировали сюда, чтобы построить здесь свою жизнь", - сказал он в 2019 году в эфире медиакомпании BBC. "Мое культурное происхождение означает, что по выходным я иду в храм - я индус - и (будучи подростком) в субботу иду на матч футбольного клуба Southampton Saints - я делаю и то, и другое, я делаю все". Такое умение действовать на разных уровнях очень пригодится Сунаку, если он хочет угодить и расколотым консерваторам, и британским избирателям - сейчас, когда многие после скандалов этого года воспринимают все обещания консерваторов с долей цинизма.

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