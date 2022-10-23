Сунак объявил о выдвижении на пост премьера Великобритании

Риши Сунак заявил, что собирается стать лидером Консервативной партии и новым британским премьером. "Прошу вас о возможности помочь решить наши проблемы", - написал он.

Бывший министр финансов Великобритании, 42-летний Риши Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост председателя Консервативной партии и премьер-министра. Соответствующая запись размещена в воскресенье, 23 октября, в Twitter политика.

"Соединенное Королевство - великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом", - признал Сунак. "Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром", - подчеркнул он. "Хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране", - резюмировал Сунак.

Риши Сунак потерпел поражение от Лиз Трасс в сентябре, проиграв выборы, проведенные членами Консервативной партии.

Еще до объявления о своих намерениях 23 октября Сунак получил больше поддержки от законодателей-консерваторов, чем его соперники - бывшая министр обороны, лидер Палаты общин Пенни Мордонт и экс-премьер Борис Джонсон, который теперь предпринимает попытку вернуться в политику, пишет Reuters.

Пообещал обеспечить профессионализм и подотчетность правительства

"В правительстве, которое я возглавлю, на каждом уровне будут обеспечены честность, профессионализм и подотчетность. Я буду трудиться изо дня в день, чтобы выполнить эту работу. Прошу вас о возможности помочь решить наши проблемы", - говорится в заявлении Риши Сунака.

Борис Джонсон 7 июля объявил об уходе в отставку с поста главы правительства Соединенного Королевства на фоне скандала, разгоревшегося вокруг бывшего заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. Несколькими днями ранее тот устроил дебош в элитном лондонском клубе "Карлтон". Впоследствии политик раскаялся в содеянном и подал в отставку.

Выходец из богатой индийской семьи

Занимавшие посты министра финансов Великобритании Риши Сунак и министра здравоохранения Саджид Джавид, а также целый ряд других членов Консервативной партии 5 июля сообщили об уходе в отставку по этическим соображениям. Многие из них заявили при этом, что потеряли доверие к Джонсону.

Риши Сунак - выходец из богатой индийской семьи и давно мечтает занять премьерское кресло. Его первая предвыборная кампания Ready4Rishi ("Готовы к Риши") стартовала за день до отставки Джонсона и, по мнению экспертов, была проведена вполне профессионально. Сунак заработал состояние на финансовом рынке, он женат на дочери индийского миллиардера.

Отставка Лиз Трасс

Экс-министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс - в отличие от своего соперника - до последнего оставалась на стороне Бориса Джонсона.

Она объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и премьер-министра страны 20 октября - всего через шесть недель после того, как заняла эти должности. В ходе экстренно созванной пресс-конференции Трасс сообщила, что будет исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства до избрания нового премьера.

Лиз Трасс признала, что ей не удалось выполнить обещания, данные ею в ходе кампании по выборам лидера консерваторов. "Признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандат, на основании которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я уведомила его величество короля о том, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", - сообщила Трасс.

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