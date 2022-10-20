Премьер-министр Великобритании Трасс подала в отставку

Лиз Трасс объявила об уходе через полтора месяца после того, как возглавила британское правительство. Она будет исполнять обязанности премьера до избрания преемника.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке всего лишь через шесть недель после того, как заняла эту должность. В ходе экстренно созванной пресс-конференции в четверг, 20 октября, она сообщила, что будет исполнять обязанности главы правительства Соединенного Королевства до избрания нового премьера.

Трасс признала, что ей не удалось выполнить обещаний, сделанных в ходе кампании по выборам лидера Консервативной партии, и в результате утратила доверие партийных соратников. "Признаю, что, учитывая ситуацию, я не могу выполнить мандата, на основании которого я была избрана Консервативной партией. Поэтому я уведомила Его Величество Короля о том, что я ухожу в отставку с поста лидера Консервативной партии", - сообщила Трасс.

По словам Лиз Трасс, она провела встречу с председателем "Комитет 1922" сэром Грэмом Брейди и в ходе этой встречи было решено завершить процесс выборов нового руководства Консервативной партии в течение недели. "Это позволит нам остаться на пути, позволяющем выполнить наши планы в сфере финансов и сохранить экономическую стабильность и национальную безопасность нашей страны", - сказала она.

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