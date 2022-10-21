В чем была ошибка Трасс и вернется ли Джонсон?

Лиз Трасс заявила об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании спустя всего шесть недель после своего назначения. Чем это было вызвано и что будет дальше?

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о том, что уходит в отставку по собственной инициативе, 20 октября. Но накануне по Лондону разнеслась новость, что глава так называемого "Комитета 1922" - группы парламентариев от Консервативной партии в Палате общин Великобритании - Грэм Брэди встречался с Лиз Трасс. Это вызвало напряжение. Ведь обычно Брэди, представляя партию, приходил на Даунинг-Стрит, чтобы сообщить действующему главе правительства, что парламентарии выражают ему вотум недоверия. Так было в 2018 году при вынужденной отставке Терезы Мэй и совсем недавно, летом 2022 года, в случае Бориса Джонсона.

Конец короткого срока Трасс в должности премьера

Говорят, Трасс сама попросила Брэди об этой встрече - вероятно, чтобы убедить его дать ей последний шанс. Однако то, что он рассказал премьер-министру за закрытыми дверями о настроениях среди консерваторов, должно было быть настолько катастрофичным, что Лиз Трасс объявила о своей отставке по собственной инициативе. "В данной ситуации я понимаю, что не могу выполнить мандат, с которым меня избрали", - лаконично сказала она на прощание.

Накануне, вечером 19 октября, один из давних членов парламента Чарльз Уолкер выплеснул в Палате общин свое негодование по поводу событий последних нескольких недель, назвав их "непростительными, жалкими и абсолютно позорными". Положение правительства "отвратительно", заявил Уолкер, добавив, что сам он пребывает в ярости. Если эта вспышка гнева отражает общее настроение, понятно, почему Трасс не смогла удержаться на своем посту и была вынуждена объявить об уходе на 44-й день пребывания в должности, став самым недолговечным главой правительства в истории Великобритании.

В чем была ошибка Трасс

Летом Трасс одержала верх во внутрипартийной борьбе консерваторов, благодаря тому что была любимицей правового крыла партии. Катастрофа произошла после того, как она воплотила в жизнь радикальные рыночные идеи, с которыми заступила на должность британского премьера.

Ее министр финансов Кваси Квартенг представил проект бюджета, который предполагал снижение налогов для богатых и одновременное увеличение расходов. Лиз Трасс назвала это планом для экономического роста. Но на финансовых рынках доверие к финансовой стабильности Великобритании пошатнулось, курс фунта стерлингов упал, Банку Англии пришлось спасать пенсионные фонды, ставки по ипотечным кредитам выросли.

Министр финансов Джереми Хант заявил, что не хочет бороться за пост премьера Фото: PRU/AFP

Международная реакция была сокрушительной, даже президент США Джо Байден заявил, что политика Лиз Трасс была "ошибкой". Премьер-министр Великобритании попыталась отменить часть своих планов, несколько раз меняя курс. Однако в прошлую пятницу, 14 октября, ей пришлось столкнуться с радикальными последствиями. Трасс освободила от должности своего министра финансов, который был одним из ее ближайших соратников и всего лишь в точности выполнил ее политическую волю. На смену ему пришел бывший министр здравоохранения Джереми Хант, который в течение 48 часов перечеркнул все планы Лиз Трасс. Хант объявил о наступлении тяжелых времен с новой политикой жесткой экономии: все налоговые льготы были отменены, а расходы заморожены.

19 октября хаос достиг очередной кульминации: отвечая на вопросы в Палате общин, Трасс заявила, что она будет бороться и "не собирается сдаваться". Вскоре после этого, однако, появилась новость о том, что Трасс уволила министра внутренних дел Суэллу Браверман - любимицу жесткого правого крыла партии.

Официальной причиной была названа формальность, но на самом деле речь шла, скорее всего, о попытке британского премьер-министра создать возможности для активного притока мигрантов в страну с целью поднять экономику. Браверман решительно отвергала эту идею.

За потерей второго члена кабинета последовало сорванное голосование в Палате общин вечером того же дня. Основной темой был фрекинг, однако речь шла и о вотуме недоверия, инициированном Лейбористской партией. Большинство членов парламента от консерваторов открыто выступают против использования фрекинга, однако им пришлось проголосовать за него, чтобы не допустить провала Трасс. День закончился криками и потасовками, члены парламента от консерваторов пребывали в негодовании. Этот цирк, очевидно, стал началом конца.

Возможно ли возвращение Бориса Джонсона?

Кто станет преемником Трасс на посту главы партии и премьера Великобритании, консерваторы намерены решить к 28 октября. По самым невероятным слухам, одним из претендентов на эти должности может стать экс-глава британского правительства Борис Джонсон. Говорят, что он возвращается из отпуска в Центральной Америке, а его сторонники в партии отмечают, что Джонсон - победитель выборов, который должен вывести консерваторов из нынешнего кризиса.

"Надеюсь, вы хорошо провели отпуск, босс. Пришло время возвращаться. В офисе надо уладить пару дел", - написал в Twitter Джеймс Даддридж, бывший парламентский секретарь Джонсона. Осуществятся ли планы по чудесному возвращению Бориса Джонсона, которого изгнали с должности британского премьера в июле, пока неизвестно. Но уже одно размышление на эту тему говорит о многом.

Другие возможные кандидаты: бывший министр финансов Риши Сунак, который, однако, вряд ли сможет стать компромиссной фигурой, поскольку многие до сих пор винят его в падении Бориса Джонсона. Летом Сунак неоднократно подчеркивал, что финансовая политика Трасс абсурдна и оторвана от реальности.

Кроме того, на борьбу за кресло премьера настраивается глава Палаты общин Пенни Мордаунт, у которой, однако, мало опыта правительственной работы.

Между тем нынешний министр финансов Джереми Хант уже заявил, что должность премьера ему не нужна. Кто еще может объявить в выходные о намерении побороться за пост главы правительства Великобритании, пока не ясно. Настоящего "единого кандидата", который мог бы объединить перессорившихся консерваторов, пока не видно.

В то же время критерии отбора понятны: до понедельника должны быть выдвинуты кандидаты, собравшие не менее 100 подписей в свою поддержку. Если кандидатов будет несколько, то в понедельник же состоятся дебаты, а затем будет проведено онлайн-голосование среди членов партии. Таким образом, консерваторы снова предоставляют право принимать решение партийному ядру, которое в прошлый раз сделало катастрофический выбор.

Вероятность проведения новых выборов

Глава правительства Шотландии Никола Стерджен назвала ситуацию в Лондоне "неизлечимым беспорядком". Но Лиз Трасс была лишь "симптомом" болезни политической системы, "демократическая необходимость" предписывает проведение новых выборов, добавила она.

Эксперты не исключают, что Борис Джонсон может попробовать вернуться на пост премьера Фото: Dominic Lipinski/empics/picture alliance

Со своей стороны, лидер лейбористов Кир Стармер выразился еще более жестко. Речь больше не идет о "мыльной опере среди консерваторов", подчеркнул он. "Мы не можем себе позволить провести еще один подобный эксперимент, потому что ущерб, который он нанес гражданам в виде роста цен и ипотечных ставок, реален, - заявил оппозиционер. - Британская общественность должна иметь возможность принять самостоятельное решение, нам нужны новые выборы".

Политолог и историк из Королевского Колледжа Лондана Вернон Богданор объяснил ситуацию в эфире BBC. По его словам, с точки зрения конституции, необходимости проводить новые выборы сейчас нет. Двух премьер-министров за один выборный период меняли всего раз в истории, во время Второй мировой войны, однако юридически это вполне возможно, указал он. С другой стороны, политические аргументы в пользу проведения новых выборов очень сильны, отметил профессор права: "Новому премьер-министру нужен мандат на политику жесткой экономии, о которой объявил Джереми Хант". Но это лишь политический взгляд на ситуацию, резюмировал Богданор.

Консерваторы по понятным причинам изо всех сил борются против новых выборов. В настоящее время, согласно опросу YouGov, оппозиционная Лейбористская партия опережает их более чем на 30 пунктов. В случае новых выборов большинство из нынешних 357 членов парламента от консерваторов проиграют в своих округах. Прежде всего, в бывших оплотах лейбористов, где они добились успеха три года назад, по прогнозам, они снова потеряют все места.

Таким образом, с точки зрения консерваторов, аргументы в пользу замены премьер-министра веские. Насколько успешно он или она сможет после этого проводить жесткую политику экономии в должности, доверие к которой было утрачено, - большой вопрос.

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