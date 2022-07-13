Видный европейский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Один из инициаторов "Брекзита".

Бывший мэр столицы Великобритании Лондона и один из лидеров движения за "Брекзит" (выход страны из Европейского Союза) Александр Борис де Пфеффель Джонсон возглавил МИД Соединенного Королевства 13 июля 2016 года. Через два года - 9 июля 2018 года - Борис Джонсон ушел в отставку в связи с несогласием с политикой Терезы Мэй по реализации "Брекзита". 23 июля он стал лидером Консервативной партии, а 24 июля 2019 года вступил в должность премьер-министра Великобритании.



Спустя три года, 7 июля 2022 года, Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста главы правительства Соединенного Королевства на фоне скандала, разгоревшегося вокруг бывшего заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.