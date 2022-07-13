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Борис Джонсон

Видный европейский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Один из инициаторов "Брекзита".

Бывший мэр столицы Великобритании Лондона и один из лидеров движения за "Брекзит" (выход страны из Европейского Союза) Александр Борис де Пфеффель Джонсон возглавил МИД Соединенного Королевства 13 июля 2016 года. Через два года - 9 июля 2018 года - Борис Джонсон ушел в отставку в связи с несогласием с политикой Терезы Мэй по реализации "Брекзита". 23 июля он стал лидером Консервативной партии, а 24 июля 2019 года вступил в должность премьер-министра Великобритании.

Спустя три года, 7 июля 2022 года, Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста главы правительства Соединенного Королевства на фоне скандала, разгоревшегося вокруг бывшего заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.

Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори

Экс-глава британского Минфина лидирует в борьбе за пост главы партии тори 13.07.2022

В первом раунде голосования на выборах преемника Бориса Джонсона на посту главы Консервативной партии Риши Сунаку удалось заручиться поддержкой наибольшего числа однопартийцев.
Глава МИД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьера

Глава МИД Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьера 10.07.2022

Лиз Трасс стала 11-м кандидатом на пост премьер-министра страны, в своей колонке она напомнила об активной поддержке Украины и санкций против Кремля.
В Великобритании растет число желающих побороться за пост премьера

В Великобритании растет число желающих побороться за пост премьера 09.07.2022

Министр обороны Великобритании Уоллес, которого активно прочили на пост премьера, отказался от участия в гонке. Однако число заявивших о готовности включиться в борьбу растет.

Отставка Бориса Джонсона: ярый критик Путина уходит с поста, как это скажется на войне в Украине 07.07.2022

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе с поста лидера Консервативной партии. Процесс поиска преемника скандального премьера стартовал. Пока же Джонсон сохранит за собой пост главы кабинета министров. Хотя еще накануне Джонсон упорно отказывался выезжать с Даунинг-стрит и покидать какие-либо посты, указывая на свой успех, в т.ч. и в войне в Украине.

Комментарий: Борис Джонсон затянул со своей отставкой

Комментарий: Борис Джонсон затянул со своей отставкой 07.07.2022

Быстрая смена правительства должна не допустить паралича внешней политики Великобритании. Борису Джонсону нужно немедленно уйти в отставку - и как лидеру партии, и как премьеру, уверен Бернд Ригерт.
Премьер-министр Великобритании Джонсон объявил об уходе в отставку

Премьер-министр Великобритании Джонсон объявил об уходе в отставку 07.07.2022

Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы британского правительства, которые состоятся в октябре.
Отставка Джонсона: все дело в подмоченной репутации?

Отставка Джонсона: все дело в подмоченной репутации? 07.07.2022

Уход Бориса Джонсона с поста британского премьера - дело решенное для многих в Великобритании. Скандалы и ложь Джонсона не смогли терпеть даже самые близкие его соратники. Карикатура DW.
Генпрокурор Великобритании требует отставки Бориса Джонсона

Генпрокурор Великобритании требует отставки Бориса Джонсона 07.07.2022

Из-за участившихся скандалов вокруг него британский премьер подвергается все большему давлению со стороны консерваторов, требующих его ухода. Теперь к ним присоединилась и генпрокурор Суэлла Браверман.
Британские министры готовятся потребовать от Джонсона уйти в отставку

Британские министры готовятся потребовать от Джонсона уйти в отставку 06.07.2022

Давление на главу правительства Великобритании усилилось на фоне секс-скандала в партии тори. Более 30 человек покинули правительство Джонсона. Сам премьер уходить в отставку отказывается.

Остановка нефтепровода: как Путин наказывает Токаева. DW Новости (06.07.2022) 06.07.2022

Отношения между Россией и Казахстаном охлаждаются. Признаками этого являются взаимные экономические "тычки". Российский суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который нефть из Казахстана идет в ЕС. Буквально накануне Токаев предложил помочь ЕС энергоносителями из Казахстана.
В Великобритании два министра ушли в отставку на фоне секс-скандала в партии тори

В Великобритании два министра ушли в отставку на фоне секс-скандала в партии тори 05.07.2022

Главы Минфина и Минздрава Соединенного Королевства заявили, что не могут продолжать работу в правительстве Бориса Джонсона по этическим соображениям.
Четыре страны G7 введут запрет на импорт золота из России

Четыре страны G7 введут запрет на импорт золота из России 26.06.2022

В "ближайшее время" о запрете импорта российского золота объявят Великобритания, США, Япония и Канада. Британский премьер Борис Джонсон призвал других участников "семерки" присоединиться к бойкоту.
Борис Джонсон допустил высылку украинских нелегалов в Руанду

Борис Джонсон допустил высылку украинских нелегалов в Руанду 24.06.2022

Британский премьер ранее утверждал, что депортация украинцев в Руанду попросту невозможна. Но теперь заявил, что теоретически это возможно.
Британия не намерена отказываться от высылки нелегальных мигрантов в Руанду

Британия не намерена отказываться от высылки нелегальных мигрантов в Руанду 15.06.2022

Самолет, призванный отправить нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, не смог вылететь из-за судебных исков, которые подали адвокаты беженцев.

Лондон обсудит судьбу британцев в ДНР с Киевом, а не с Москвой

Лондон обсудит судьбу британцев в "ДНР" с Киевом, а не с Москвой 10.06.2022

В ООН осудили смертные приговоры трем воевавшим за Украину иностранцам, которые были вынесены в "ДНР", и назвали их военным преступлением.

Что рассказывают российские солдаты в украинском плену. DW Новости (07.06.2022) 07.06.2022

Корреспонденту DW удалось побывать в одном из украинских изоляторов, где содержатся пленные россияне. Некоторые из них согласились ответить на вопросы об обстоятельствах того, как они оказались на войне в Украине.
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