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Видный европейский политик, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Один из инициаторов "Брекзита".
Бывший мэр столицы Великобритании Лондона и один из лидеров движения за "Брекзит" (выход страны из Европейского Союза) Александр Борис де Пфеффель Джонсон возглавил МИД Соединенного Королевства 13 июля 2016 года. Через два года - 9 июля 2018 года - Борис Джонсон ушел в отставку в связи с несогласием с политикой Терезы Мэй по реализации "Брекзита". 23 июля он стал лидером Консервативной партии, а 24 июля 2019 года вступил в должность премьер-министра Великобритании.
Спустя три года, 7 июля 2022 года, Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста главы правительства Соединенного Королевства на фоне скандала, разгоревшегося вокруг бывшего заместителя парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера. Джонсон отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе с поста лидера Консервативной партии. Процесс поиска преемника скандального премьера стартовал. Пока же Джонсон сохранит за собой пост главы кабинета министров. Хотя еще накануне Джонсон упорно отказывался выезжать с Даунинг-стрит и покидать какие-либо посты, указывая на свой успех, в т.ч. и в войне в Украине.
Отношения между Россией и Казахстаном охлаждаются. Признаками этого являются взаимные экономические "тычки". Российский суд на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который нефть из Казахстана идет в ЕС. Буквально накануне Токаев предложил помочь ЕС энергоносителями из Казахстана.
Корреспонденту DW удалось побывать в одном из украинских изоляторов, где содержатся пленные россияне. Некоторые из них согласились ответить на вопросы об обстоятельствах того, как они оказались на войне в Украине.