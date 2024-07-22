Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна благодарна президенту США Джо Байдену "за его неизменную поддержку" ее борьбы за свободу. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х в ночь на понедельник, 22 июля.

"В последние годы было принято много сильных решений, которые запомнятся как решительные шаги, предпринятые президентом Байденом в ответ на трудные времена", - отметил глава украинского государства. Он добавил, что уважает "сегодняшнее трудное, но сильное решение" Байдена о выходе из президентской гонки. Зеленский добавил, что глава Белого дома "помог нам предотвратить оккупацию нашей страны Путиным и продолжал поддерживать нас на протяжении всей этой ужасной войны".

Европейские политики комментируют решение Джо Байдена

"Я уважаю решение президента Байдена и с нетерпением жду нашей совместной работы в оставшийся период его президентства", - написал в своем аккаунте в Х недавно назначенный на пост премьер-министра Великобритании Кир Стармер. Он добавил, что Джо Байден, "как и на протяжении всей своей замечательной карьеры", принял свое решение, "основываясь на том, что, по его мнению, лучше для американского народа".

Один из предшественников Стармера на премьерском посту Борис Джонсон также поддержал решение главы Белого дома: "Я отдаю должное Джо Байдену за смелость его решения, а также за все, что он сделал на посту президента. На протяжении всей своей карьеры он был убежденным атлантистом и другом Великобритании, и для меня было большой честью работать с ним", - написал Джонсон.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал решение Байдена "ответственным и личностно трудным шагом". "Я скрещиваю пальцы за США, чтобы в результате демократического конкурса между двумя сильными и равными кандидатами появился хороший президент", - добавил он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Соединенных Штатов принял "много трудных решений, благодаря которым Польша, Америка и весь мир стали безопаснее, а демократия - сильнее". Туск выразил уверенность, что американский лидер руководствовался "теми же мотивами", принимая решение об отказе от участия в выборах.

"Мужественным и достойным" решение Джо Байдена назвал председатель правительства Испании Педро Санчес. "Благодаря его решимости и лидерству США преодолели экономический кризис после пандемии и серьезного нападения на Капитолий, а также оказали образцовую поддержку Украине перед лицом российской агрессии Путина. Отличный жест от великого президента, который всегда боролся за демократию и свободу", - написал Санчес.

"Политика никогда не была такой интересной", - написал в своем аккаунте в Х президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Лаконично высказался также член британского парламента от правой партии Reform UK Найджел Фараж: "Я предсказал, что это случится, в сентябре 2023 года. Кого бы они ни выбрали, в ноябре победит Трамп", - заявил он.

Снятие Джо Байдена с выборов и выдвижение Камалы Харрис

Джо Байден 21 июля заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента Соединенных Штатов. Действующий глава государства подчеркнул, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны в целом. Байден пообещал вскоре выступить с обращением к нации и рассказать подробности. Он добавил, что сосредоточится на выполнении своих президентских обязанностей до конца текущего срока.

В качестве своей замены Байден предложил действующего вице-президента США Камалу Харрис, выразив ей свою "полную поддержку". "Демократы - пришло время сплотиться и победить Трампа. Давайте сделаем это!" - написал он в соцсети X.

Позже Камала Харрис заявила, что планирует баллотироваться на высший государственный пост. "Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намереваюсь заслужить и выиграть эту номинацию", - подчеркнула она и добавила, что "сделает все" с целью "объединить Демократическую партию" и нацию для победы над республиканцем Дональдом Трампом.