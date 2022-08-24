День независимости Украины: праздник под вой сирен

Несмотря на нескончаемый вой сирен воздушной тревоги, киевляне не сидели дома в День независимости Украины 24 августа. В центре города были заполнены уличные кафе, в парках и скверах прогуливались люди, на пляжах по обе стороны Днепра загорали отдыхающие. Утомленные жарой в этот очень солнечный день спешили в супермаркеты, где были организованы выставки-продажи продукции фермеров близлежащих сел. Пышных празднований, которые традиционно проходили в День независимости, в столице Украины на этот раз не было.

Многолюдный Крещатик

День независимости Украины в этом году пришелся на 182-й день широкомасштабной фазы российской агрессии. В этот день чаще обычного в столице Украины звучали сирены воздушной тревоги. По подсчетам столичных властей по состоянию на вечер 24 августа, за все время с начала российской агрессии 24 февраля Киев пережил 513 воздушных тревог, общее время которых составило более 537 часов. "Вы стали еще на одну тревогу сильнее и ближе к победе", - сообщили киевские власти в информационном приложении для смартфонов "Киев цифровой".

На Крещатике выставлена захваченная на поле боя российская военная техника Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Украинские власти ранее предупреждали о повышенной опасности в праздничные дни и призывали людей не игнорировать воздушные тревоги и прятаться в укрытиях. Несмотря на это, центральная улица Киева Крещатик весь день была переполнена празднично наряженными людьми, в том числе и с маленькими детьми. Они осматривали выставленную на центральной улице столицы разбитую украинскими воинами российскую военную технику, живо общались и фотографировались на ее фоне.

Необычная выставка

На вопрос об ощущениях от вида сгоревших и разбитых российских танков, самоходных орудий, бронетранспортеров и военных грузовиков молодой парень Сергей, бежавший в Киев из захваченного и разбомбленного российскими войсками Лисичанска, сказал, что испытывает страх. "Это напоминает то, что я видел своими глазами у себя дома. Сейчас живу в Киеве, постоянно ношу вот эту майку с принтом известного пожелания российскому кораблю. Здесь я чувствую себя комфортно и в безопасности, несмотря на все эти сирены", - сказал Сергей.

Разбитая российская военная техника на выставке в Киеве Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Женщина средних лет с интересом рассматривала изуродованные огнем российские танки и бронемашины, но близко к ним не подходила. "Они какие-то мерзкие. Хотя именно такими, наверное, и должны быть останки этой страны, где не знают, что такое человечность, милосердие, семья и родственное тепло. Скорее бы уже их наши ребята прогнали вон", - вздохнула она.

В отличие от нее одетый в праздничную белую вышиванку киевлянин Евгений заявил, что испытывает на этой выставке удовлетворение и радость: "Россияне хотели парада на Крещатике - вот они его и получили. Наша победа гораздо ближе, чем кто-то сейчас может себе представить, и мы ее обязательно отпразднуем", - уверен Евгений.

Предчувствие сокрушения врага

В победе над российским агрессором уверены более 90 процентов украинцев, свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и социологической службы Центра имени Разумкова, проведенного с 5 по 12 августа. Кроме веры в победу, население объединяет и небывалый взлет чувства достоинства из-за принадлежности к украинской нации, утверждают социологи. Впервые за 31 год независимости Украины надежду на успешное будущее страны питают более 65 процентов опрошенных, а 40 процентов "смотрят вперед с оптимизмом".

Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве в День независимости Украины Фото: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

По меньшей мере семь воздушных тревог, вооруженные противодиверсионные патрули и усиленные наряды полиции на улицах Киева ежечасно напоминали собравшимся о таящейся опасности. Майдан Незалежности сильно оживился восторженными возгласами, когда там совершенно неожиданно появился британский премьер-министр Борис Джонсон. Во время своего внезапного визита в Киев он объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи более чем на 54 миллиона фунтов стерлингов. А президент Украины Владимир Зеленский наградил британского гостя Орденом свободы, который, по его словам, "полностью отражает то, что Борис Джонсон делает для Украины и всей Европы".

Дрон-шоу со знаменами

В это время у монумента Родине-матери, в рамках правительственного проекта "Армия дронов", шло приготовление к поднятию в воздух огромного флага Украины и знамен воинских частей, проявивших себя в защите страны от российских оккупантов. Несмотря на длительную задержку из-за воздушной тревоги, когда использовать летательные аппараты запрещено, инструкторы учебных центров "Дронариум" и других наконец подняли в небо все боевые знамена и государственный флаг на этом символическом холме.

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь сообщил, что проект "Армия дронов" уже собрал миллиард гривен и в его рамках заключены контракты на закупку "глаз наших военных" на сумму 750 миллионов гривен. "400 дронов уже переданы ВСУ, - рассказал Щиголь. - Кроме того, мы получили еще около 100 дронов в качестве подарков и пожертвований от людей со всего мира - из Германии, США, Великобритании, Японии, Австралии".

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