Джонсон в Киеве объявил о новой военной помощи Украине

На 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 24 августа (время московское) - День независимости Украины.

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Росгвардия сообщила о задержании двух сотрудников Запорожской АЭС, которых заподозрили в том, что они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции. По сообщению ведомства , также был задержан "нарушитель пропускного режима, пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники".

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев по случаю празднования 31-й годовщины независимости Украины. "То, что происходит в Украине, важно для всех нас. Именно поэтому сегодня я нахожусь в Киеве. Именно поэтому Великобритания будет продолжать поддерживать наших украинских друзей", - написал Джонсон в Twitter, выразив уверенность, что Украина победит в войне против России.

Британский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер, комментируя визит Джонсона, заявил, что "рад приветствовать в День независимости великого друга Украины". "Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене!", - написал Зеленский в Telegram.

Это третий визит Джонсона в Украину с начала полномасштабного вторжения России. В ходе визита премьер Великобритании объявил о новом пакете военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов. В него вошли 2 000 беспилотников и баражжирующих боеприпасов, говорится в сообщении на сайте британского правительства .

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) по случаю Дня независимости Украины пообещала поддержку ЕС в восстановлении страны. "Вместе с вами мы отстроим ваши города, - кирпич за кирпичом. И мы восстановим и засеем ваши сады и поля - зерно к зерну", - сказала она в видеообращении, опубликованном в Twitter. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз стоит на стороне Украины в ее борьбе с российской агрессией. "ЕС был с вами в этой борьбе с самого начала. И будет оставаться до тех пор, пока это необходимо", - сказала глава Еврокомиссии. Свое поздравление она завершила словами: "Слава Украине!"

Канцлер Германии пообещал Украине бессрочную поддержку

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Германия будет оказывать Украине поддержку в финансовой, военной и политической сферах"так долго, как это потребуется" восточноевропейской стране, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в обнародованном в Twitter видеообращении, которое он адресовал украинцам по случаю дня независимости их государства. Шольц подчеркнул, что Германия твердо находится на стороне Украины, которая уже ровно полгода обороняется от полномасштабного российского вторжения. "Мы продолжим поставки оружия - от самоходных гаубиц до зенитно-ракетных комплексов, месяц за месяцем", - пообещал канцлер. Кроме того, Германия будет и дальше обучать украинских военнослужащих пользованию самой современной европейской военной техникой, добавил он.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился в Стамбуле с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, сообщила пресс-служба российской госкорпорации. Гросси и Лихачев обсудили "весь комплекс" вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. "Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в ее организации", - говорится в сообщении пресс-службы .

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Правительство Великобритании выступило против предложения принципиально запретить выдачу виз гражданам России. "Я не уверен, что всеобщий запрет - это верный путь", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес в эфире радиостанции BBC Radio 4. Вместе с тем Уоллес убежден в необходимости ужесточить условия въезда россиян. Он подчеркнул, что ему не нравится "наблюдать, как жены олигархов или, тем более, высокопоставленных российских чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции... в то время как их армия совершает военные преступления в Украине".

Байден объявил о крупнейшем пакете военной помощи Украине

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Джо Байден (фото из архива) Фото: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

В День независимости Украины президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму почти 3 млрд долларов. "США привержены поддержке народа Украины, который продолжает борьбу за защиту своего суверенитета. В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно 2,98 млрд долларов в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - говорится в заявлении Байдена , опубликованном на сайте Белого дома. По словам американского президента, очередной транш позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары для защиты "в долгосрочной перспективе".

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По мнению президента Немецкого института экономических исследований (DIW) Марселя Фрацшера (Marcel Fratzscher), российское вторжение в Украину, продолжающееся уже ровно полгода, нанесет немецкой экономике ощутимый ущерб на многие годы. Если в начале 2022 года в Германии считали возможным рост ВВП на 4,5 процента, то сейчас - из-за войны в Украине - рассчитывают на показатель не более чем 1,5 процента, заявил Фрацшер в интервью агентству Reuters. "И это - только последствия в этом году", - сказал глава DIW, добавив, что негативное влияние войны на немецкую экономику будет ощущаться еще ближайшие два-три года - до тех пор, пока Германия не станет действительно независимой от поставок газа из РФ, что будет возможным не ранее 2025 года.

Лондон: Война РФ оказалась дорогой и стратегически вредной

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Фото: Carol Guzy/ZUMA Press Wire/dpa/picture alliance

Британская военная разведка подвела итоги шести месяцев полномасштабной войны России против Украины. "Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter. Ведомство отмечает, что наступление войск РФ на Донбассе продвигается минимально и они ожидают крупной контратаки украинских вооруженных сил, тогда как в оперативном отношении российская армия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава. "Моральный дух во многих частях вооруженных сил РФ плохой, армия значительно деградировала. Дипломатическое влияние России уменьшилось, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны. Война России оказалась и дорогостоящей, и стратегически вредной", - заключают британские военные.

Хроника событий 24 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 августа 14.00 - 23.59 >>>

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