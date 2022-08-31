Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

Среди первых на весть о кончине экс-президента СССР отозвались глава Еврокомиссии фон дер Ляйен, британский премьер Джонсон, президент Франции Макрон, генсек ООН Гутерриш и другие.

О кончине первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Одной из первых на это известие отозвалась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), написавшая в Twitter , что "решающая роль" Горбачева в прекращении холодной войны "открыла путь к свободной Европе". "Это наследие, которое никогда не будет забыто нами", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался "мужеством и честностью", проявленными Горбачевым "в мирном завершении холодной войны". "Во времена путинской агрессии в Украине его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас", - подчеркнул Джонсон.

Приверженность Горбачева "делу мира в Европе изменила нашу общую историю", написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший скончавшегося политика "борцом за мир, чьи решения открыли россиянам путь к свободе".

"Единственным в своем роде государственным деятелем, изменившим ход истории", называет Горбачева генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Последний советский лидер "сделал больше, чем кто либо другой, для мирного завершения холодной войны", говорится в заявлении Гутерриша на сайте ООН .

В Германии

Без Горбачева "были бы немыслимы мирные революции в странах восточного блока, в нашей стране", написала в своем микроблоге Twitter заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), представляющая фракцию "зеленых".

"Воссоединение Германии в условиях свободы" было бы невозможно без Горбачева, уверен председатель Христианско-демократического союза (ХДС), лидер оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz). По его словам, "ХДС скорбит о потере государственного деятеля, которому Германия могла доверять и который доверял нам".

Дань уважения почившему российскому политику в ночь на 31 августа отдали также представители правительства ФРГ - министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), федеральный министр образования Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir) и другие политики.

В России и США

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачева.

"Новое мышление" и "перестройка", автором которых был Горбачев, "были призваны дать стране и всему миру новое дыхание", сказано в заявлении председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган (май 1988 года) Фото: AFP/dpa/picture alliance

Горбачев "отодвинул человечество от граней ядерной войны" и "вернул Россию в общецивилизационное развитие", отметил экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

По мнению российского оппозиционного политика Григория Явлинского, последний советский лидер "дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы". "За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир", - пишет Явлинский в своем Telegram-канале .

Кроме того, свои соболезнования высказали Фонд Джорджа и Барбары Буш (The George & Barbara Bush Foundation), Фонд и институт Рональда Рейгана (The Reagan Foundation and Institute), бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер и другие политики и организации.

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