Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

О кончине первого и последнего президента СССРМихаила Горбачева стало известно вечером во вторник, 30 августа. Одной из первых на это известие отозвалась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), написавшая в Twitter, что "решающая роль" Горбачева в прекращении холодной войны "открыла путь к свободной Европе". "Это наследие, которое никогда не будет забыто нами", - подчеркивается в сообщении.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался "мужеством и честностью", проявленными Горбачевым "в мирном завершении холодной войны". "Во времена путинской агрессии в Украине его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас", - подчеркнул Джонсон.
Приверженность Горбачева "делу мира в Европе изменила нашу общую историю", написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший скончавшегося политика "борцом за мир, чьи решения открыли россиянам путь к свободе".
"Единственным в своем роде государственным деятелем, изменившим ход истории", называет Горбачева генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Последний советский лидер "сделал больше, чем кто либо другой, для мирного завершения холодной войны", говорится в заявлении Гутерриша на сайте ООН.
В Германии
Без Горбачева "были бы немыслимы мирные революции в странах восточного блока, в нашей стране", написала в своем микроблоге Twitter заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt), представляющая фракцию "зеленых".
Дань уважения почившему российскому политику в ночь на 31 августа отдали также представители правительства ФРГ - министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), федеральный министр образования Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger), министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir) и другие политики.
В России и США
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачева.
"Новое мышление" и "перестройка", автором которых был Горбачев, "были призваны дать стране и всему миру новое дыхание", сказано в заявлении председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Горбачев "отодвинул человечество от граней ядерной войны" и "вернул Россию в общецивилизационное развитие", отметил экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
Кроме того, свои соболезнования высказали Фонд Джорджа и Барбары Буш (The George & Barbara Bush Foundation), Фонд и институт Рональда Рейгана (The Reagan Foundation and Institute), бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер и другие политики и организации.