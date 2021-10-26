Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" является общероссийской политической партией центристской направленности.

Партия "Яблоко", как говорится на ее официальном сайте, выступает за социальную рыночную экономику, равные стартовые возможности, неприкосновенность частной собственности, конкуренцию в политике и экономике, за укрепление демократических институтов, верховенство закона, правовое государство и власть, контролируемую гражданами. Главный лозунг партии: "За свободу и справедливость!"



Представители партии "Яблоко" принимали участие во всех парламентских выборах в современной России (восемь созывов). Вплоть до 2003 года у партии "Яблоко" была фракция в Государственной думе РФ. Затем, до 2007 года, партия была представлена лишь отдельными депутатами.



Основателем партии является профессор НИУ ВШЭ Григорий Явлинский, неоднократно участвовавший в президентских выборах. Явлинский был первым председателем партии "Яблоко". Нынешним председателем партии является Николай Рыбаков.