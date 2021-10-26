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Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"

Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" является общероссийской политической партией центристской направленности.

Партия "Яблоко", как говорится на ее официальном сайте, выступает за социальную рыночную экономику, равные стартовые возможности, неприкосновенность частной собственности, конкуренцию в политике и экономике, за укрепление демократических институтов, верховенство закона, правовое государство и власть, контролируемую гражданами. Главный лозунг партии: "За свободу и справедливость!"

Представители партии "Яблоко" принимали участие во всех парламентских выборах в современной России (восемь созывов). Вплоть до 2003 года у партии "Яблоко" была фракция в Государственной думе РФ. Затем, до 2007 года, партия была представлена лишь отдельными депутатами.

Основателем партии является профессор НИУ ВШЭ Григорий Явлинский, неоднократно участвовавший в президентских выборах. Явлинский был первым председателем партии "Яблоко". Нынешним председателем партии является Николай Рыбаков.

14 September 2016 epa05539138 Russia's Communist party leader Gennady Zuganov speaks during a Conference of Moscow's Deputies of Communist party, in Moscow, Russia, 14 September 2016. Parliamentary elections in Russia are scheduled to be held on 18 September 2016. EPA/YURI KOCHETKOV (c) picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

В России парламентские партии заработают на выборах больше, чем потратили 26.10.2021

Лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия". Средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей, сообщает "Коммерсант".
14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Зампред "Яблока" просил Европарламент не присуждать премию Сахарова Навальному 21.10.2021

Зампред "Яблока" Иваненко направил в Европарламент письмо с просьбой не давать премию Сахарова Алексею Навальному. Он считает российского оппозиционера "националистом" и политиком "не лучше Путина".
Andrei Pivovarov, the head of Open Russia movement, speaks with media in Moscow, Russia, Thursday, July 9, 2020. Russian authorities are ramping up their pressure on dissent ahead of the country's parliamentary election, arresting one opposition activist and raiding several others' homes. Pivovarov has been pulled off a plane at St. Petersburg's airport and is to be taken to Krasnodar in southern Russia on Tuesday as part of a criminal probe against him. Open Russia movement dissolved itself last week. (AP Photo/Denis Kaminev)

Евросоюз призывает Кремль к освобождению оппозиционера Пивоварова 18.10.2021

Против Андрея Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией".
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

"Яблоко" дистанцируется от сторонников Навального в своих рядах 18.10.2021

В партии "Яблоко" принято решение снять с регистрации сторонников Алексея Навального. Это лишит их права принимать внутрипартийные решения.
Screenshot DW-Interview Jawlinski

Григорию Явлинскому сделана операция на сердце 29.09.2021

Операцию на сердце основателю партии "Яблоко" сделали в Москве. Ранее партийный соратник сообщил, что у Явлинского проблемы со здоровьем.
A woman walks to cast her ballot at a polling station on the last day of three-day long parliamentary elections in Moscow, Russia September 19, 2021. REUTERS/Evgenia Novozhenina

ЦИК утвердил окончательные итоги выборов в Госдуму РФ 24.09.2021

ЦИК РФ подвел окончательные итоги выборов в Госдуму и отклонил требование партии "Яблоко" признать результаты голосования недействительными из-за многочисленных нарушений.
Liste der Kandidaten für die St. Petersburger gesetzgebende Versammlung

Как закончилась история с выборами трех Вишневских в Петербурге 21.09.2021

Настоящий Борис Вишневский к вечеру 20 сентября проигрывает в одномандатных округах. Сколько голосов оттянули его двойники - в нашем репортаже.
Auf dem Bild: Grigory Jawlinskij. Politiker der Russische Liberalen äußern sich zu den Tschetschenien-Kriegen. Foto: Julia Vischnevetz / DW am 28.11.2014

Пресс-секретарь Явлинского пояснил DW, на какие деньги тот купил дом на Рублевке 15.09.2021

Сооснователь партии "Яблоко" приобрел особняк "на накопления за длительный период трудовой деятельности", сообщил Deutsche Welle Игорь Яковлев. По его словам, это была первая крупная покупка в жизни Явлинского.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

ПАРНАС поддержит "Яблоко" на выборах в Госдуму 10.09.2021

Российская оппозиционная Партия народной свободы, возглавляемая Михаилом Касьяновым, призвала свих сторонников голосовать за "Яблоко". Сам ПАРНАС в выборах не участвует.

Путин "отжимает" Беларусь у Лукашенко? DW Новости (09.09.2021) 09.09.2021

Александр Лукашенко уже в пятый раз за текущий год приехал на встречу к Владимиру Путину. Тема переговоров - программа интеграции двух стран. При этом, по словам Лукашенко, никакой речи о потере суверенитета Беларуси не идет. Однако у оппозиции подобное сближение Москвы и Минска вызывает большую тревогу.

Оппозиционные кандидаты о выборах в Госдуму (09.09.2021) 09.09.2021

Данил Махницкий и Евгения Гершберг - два оппозиционных кандидата в депутаты Госдумы, избирающиеся в Новомосковском округе Москвы. Верят ли они в свою победу, а также чего хотят от выборов?
Deputy of the Moscow City Duma Sergei Mitrokhin (R) speaks with a police officer, during a demonstration called to protest against the creation of the status of foreign agent imposed to several independent and opposition media, in central Moscow, on September 4, 2021. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) (Photo by NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images)

В Москве прошла акция за свободу СМИ и против закона об "иноагентах" 04.09.2021

Около ста человек пришли к памятнику Грибоедова в Москве, чтобы выразить протест против закона об "иноагентах" и поддержать СМИ и журналистов, которым власти РФ присвоили этот статус.
Ruslan Sinatullin und Elena Isotowa, Vertreter der oppositionellen Partei Jabloko in Tatarstan-Gebiet, Russland via Pavel Los, 20.08.2021

Госдума без "экстремизма": лидеров "Яблока" в Татарстане могут снять с выборов 20.08.2021

Суд в Татарстане признал кандидатов в депутаты Госдумы РФ от оппозиции причастными к экстремистской организации - а именно, к региональному штабу Алексея Навального.
Lew Schlosberg von der russischen Partei Yabloko, Moskau, August 2016 Copyright: DW/Y. Wyschewezkaya via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковский областной парламент 03.08.2021

Региональный избирком Псковской области снял с выборов в местный парламент двух политиков "Яблока": Льва Шлосберга и Николая Кузьмина. Причиной этого стало их участие в митинге в поддержку Навального.
Andrey Pivovarov, Koordinator der Petersburger Abteilung Offenes Russland. Fotograf: Vladimir Izotov, DW.

Суд в Краснодаре продлил арест Андрея Пивоварова до октября 21.07.2021

Октябрьский суд Краснодара отклонил ходатайство защиты о переводе экс-директора "Открытой России" под домашний арест и продлил меру пресечения до 29 октября.

Григорий Явлинский критично о Навальном, Путине и выборах в России. #вТРЕНДde 19.07.2021

Основатель партии "Яблоко" подробно рассказал DW, почему не разделяет взгляды Алексея Навального и его соратников. Григорий Явлинский также высказал свое мнение по поводу предстоящих в России выборов и политики Путина.
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