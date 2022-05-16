 Военная избирательная кампания. В России начали готовиться к выборам | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.05.2022

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Россия

Военная избирательная кампания. В России начали готовиться к выборам

Серия отставок губернаторов фактически дала старт избирательной кампании 2022 года. Как на ее ход и итоги выборов может повлиять война России против Украины? DW - с мнениями аналитиков.

Во время выборов в московскую Думу (фото из архива)

Во время выборов в московскую Думу (фото из архива)

В сентябре этого года россиянам предстоит избрать не менее 14 губернаторов, депутатов региональных и столичных заксобраний. В Москве муниципальные выборы коснутся 125 районов. ЦИК объявит о старте избирательных кампаний в июне, но неофициально гонка уже началась. И проходит она на фоне войны с Украиной, что осложняет стоящие перед Кремлем задачи.

Как проголосуют россияне и возможна ли еще отмена выборов - в материале DW.

Отставки, чтобы избежать проблем

На прошлой неделе сразу четыре губернатора сложили свои полномочия, а еще один объявил об отказе участвовать в сентябрьских выборах. В результате руководство регионом перешло к временно исполняющим обязанности губернаторов в республике Марий Эл, Кировской, Томской и Саратовской областях. Глава Рязанской области Николай Любимов сообщил своим подписчикам во "ВКонтакте", что после десяти лет губернаторства и в связи с "приближающейся избирательной кампанией" больше не намерен участвовать в выборах.

Карикатура Сергея Елкина

Опрошенные DW политологи считают, что эти отставки не стали сюрпризом - так Кремль избавляется от кандидатов, которые могли проиграть в единый день голосования. Аналитический центр "Минченко Консалтинг" еще в декабре прошлого года указывал на их уязвимое положение. На последних выборах в Госдуму "Единая Россия" в их регионах показала весьма плачевые результаты.

"Ни один из ушедших в отставку губернаторов не был блестящим кандидатом для победы, - уверен политолог Аббас Галлямов. - Каждый из них мог стать источником проблем, а главная задача Кремля не спровоцировать сильного протестного голосования. Ситуация в стране и так, мягко говоря, не идеальная".

Возможна ли отмена выборов?

В то же время подготовка к выборам свидетельствует о том, что голосование, скорее всего, не отменят. О возможном отказе от прямых выборов губернаторов в конце апреля написали сразу несколько российских СМИ со ссылкой на свои источники. По данным политтехнолога Константина Калачева, такие слухи распространяют неинформированные источники и просто фантазеры.

"Все будет идти по прежней схеме", - считает Калачев. Он добавил, что исключения могут коснуться отдельных регионов, для которых Кремль может применить модель, используемую в регионах Северного Кавказа - голосование за кандидата, представленного президентом, в региональном парламенте. Такая модель может появиться, например, в регионах, где на выборах в Госдуму победили несогласованные с администрацией президента кандидаты, как в Ярославской области.

Протестное голосование из-за войны

По мнению Калачева, выборы остаются важны для Кремля как показатель того, что принципиально в стране ничего не изменилось, ситуация остается благополучной. По его прогнозам, ни в одном регионе не предвидится сенсационного результата. А в случае появления рисков для согласованных кандидатов - еще есть время поменять схему избрания губернатора.

Аббас Галлямов

Аббас Галлямов

Аббас Галлямов однако считает, что война в Украине может привести к неожиданным для российских властей результатам на губернаторских выборах. "Сама война становится все менее популярной, уровень жизни снижается, и все это ведет к недовольству и поиску способов это недовольство выразить", - объясняет логику избирателей политолог.

В этом году федеральных кампаний не будет, поэтому избиратели могут выразить свое несогласие с кремлевской политикой именно на региональных выборах, полагает Галлямов: "Массовое протестное голосование против кремлевского кандидата по причинам, связанным с войной в Украине и общим ухудшением экономики, а не по региональным причинам - вот это возможный сценарий".

"Яблоко" теряет кандидатов из-за войны

В этом сентябре пройдет пять лет с тех пор, как либеральные политики из числа депутатов от "Яблока" значительно увеличили свое присутствие в муниципальных советах Москвы. Тогда им удалось взять более 170 мандатов. В этом году в "Яблоке" делают прогнозы осторожно. На фоне войны, репрессий и электронного голосования "ожидать такого же оптимистичного результата, как в 2017-м году, может только совсем уж наивный человек", признает в разговоре с DW заместитель председателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров.

"Нам бы сохранить то, что есть, - говорит он о целях партии. - Мне кажется, это было бы важным. Ну, и, конечно же, будем работать над достижением одной из главных задач нашей муниципальной кампании - преодолением муниципального фильтра. Нам нужны депутаты, которые выдвинут нашего кандидата в мэры в следующем году".

Хотя ключевой на этих выборах будет районная повестка, "Яблоко" не станет скрывать от избирателей, что выступает против "спецоперации" и за скорейшее достижение мира с Украиной. При этом из-за той же войны "Яблоко" уже потеряло многих кандидатов - они были вынуждены уехать из России, рассказал Гончаров.

Два кандидата от власти

Кандидаты от власти на муниципальных выборах уже традиционно будут представлены двумя политическими силами - "Единой Россией" и самовыдвиженцами, поддержанными мэрией Москвы. И те, и другие уже начали распространять агитационные материалы по почтовым ящикам.

"У победителя от "Единой России" будет два начальника - один в мэрии, другой в партийном исполкоме. Конечно, мэрии проще совсем своих "завести" (то есть поддержать самовыдвиженцев - Ред.), - объясняет Константин Калачев. - И они еще исходят из того, что у "Единой России" есть антирейтинг, который может отразиться на результатах. При этом и конкурентами эти две силы не будут, но где-то кто-то кого-то может подстраховывать".

 

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    Автор: Николай Пермяков


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