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Григорий Явлинский
Григорий Явлинский - российский политик, основатель демократической партии "Яблоко".
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Контекст
Конкуренты Путина на выборах-2024: как готовят кандидатов
Конкуренты Путина на выборах-2024: как готовят кандидатов
Явлинский выдвинется на выборы президента РФ, если соберет 10 млн подписей. Другой путь в бюллетень - в карикатуре DW.
Политика
19.10.2023
19 октября 2023 г.
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве
На весть о кончине экс-президента СССР помимо российских политиков отозвались в ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, США.
Политика
31.08.2022
31 августа 2022 г.
Григорий Явлинский о Навальном, Путине и выборах. #вТРЕНДde
Григорий Явлинский о Навальном, Путине и выборах. #вТРЕНДde
В интервью DW основатель партии "Яблоко" рассказал, почему он крайне критично настроен по отношению к Навальному.
Политика
19.07.2021
19 июля 2021 г.
26:06 мин.
Разрушительные наводнения в Германии
Разрушительные наводнения в Германии
Также в выпуске: о чем именно Меркель и Байден договорились по "Северному потоку-2"? (16.07.2021)
16.07.2021
16 июля 2021 г.
19:13 мин.
Более 50 членов питерского "Яблока" поддержали Навального
Более 50 членов питерского "Яблока" поддержали Навального
Подписанты не согласны со словами Явлинского о том, что "Яблоко" не поддерживает политику Навального.
Политика
11.07.2021
11 июля 2021 г.
Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока"
Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока"
Сергей Елкин знает, кому по вкусу призыв сооснователя партии "Яблока" к сторонникам Навального.
Политика
08.07.2021
8 июля 2021 г.
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