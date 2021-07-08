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Григорий Явлинский

Григорий Явлинский - российский политик, основатель демократической партии "Яблоко".

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Контекст

Карикатура - карикатурный лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский принимает звонок на свой айфон, собеседник спрашивает его: "Кандидатом в спойлеры будете?"

Конкуренты Путина на выборах-2024: как готовят кандидатов

Конкуренты Путина на выборах-2024: как готовят кандидатов

Явлинский выдвинется на выборы президента РФ, если соберет 10 млн подписей. Другой путь в бюллетень - в карикатуре DW.
Политика19 октября 2023 г.
Михаил Горбачев выступает в бундестаге ФРГ

Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

Политики всего мира скорбят о Михаиле Горбачеве

На весть о кончине экс-президента СССР помимо российских политиков отозвались в ЕС, ФРГ, Великобритании, Франции, США.
Политика31 августа 2022 г.
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Григорий Явлинский о Навальном, Путине и выборах. #вТРЕНДde

Григорий Явлинский о Навальном, Путине и выборах. #вТРЕНДde

В интервью DW основатель партии "Яблоко" рассказал, почему он крайне критично настроен по отношению к Навальному.
Политика19 июля 2021 г.26:06 мин.
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Разрушительные наводнения в Германии

Разрушительные наводнения в Германии

Также в выпуске: о чем именно Меркель и Байден договорились по "Северному потоку-2"? (16.07.2021)
16 июля 2021 г.19:13 мин.
Алексей Навальный в здании суда, март 2021

Более 50 членов питерского "Яблока" поддержали Навального

Более 50 членов питерского "Яблока" поддержали Навального

Подписанты не согласны со словами Явлинского о том, что "Яблоко" не поддерживает политику Навального.
Политика11 июля 2021 г.
Карикатура Сергея Елкина – президент России Владимир Путин держит в руках надкусанное "Яблоко", похожее на голову одного из основателей партии Григория Явлинского, который говорит: "Сторонники Навального, не голосуйте за нас".

Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока"

Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока"

Сергей Елкин знает, кому по вкусу призыв сооснователя партии "Яблока" к сторонникам Навального.
Политика8 июля 2021 г.
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