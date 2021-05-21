Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока"

Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать на выборах в Госдуму за "Яблоко". Карикатурист Сергей Елкин знает, кому по вкусу слова сооснователя этой партии.
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