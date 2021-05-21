 Явлинский против Навального, или Секрет выживания ″Яблока″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.07.2021

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Россия

Явлинский против Навального, или Секрет выживания "Яблока"

Григорий Явлинский призвал сторонников Алексея Навального не голосовать на выборах в Госдуму за "Яблоко". Карикатурист Сергей Елкин знает, кому по вкусу слова сооснователя этой партии.

Карикатура Сергея Елкина – президент России Владимир Путин держит в руках надкусанное Яблоко, похожее на голову одного из основателей партии Григория Явлинского, который говорит: Сторонники Навального, не голосуйте за нас.

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    Автор: Сергей Елкин


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