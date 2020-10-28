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Жанр изобразительного искусства, основная форма графической сатиры.
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Контекст
Курс рубля: куда его загнали санкции
Курс рубля: куда его загнали санкции
Одной из причин обвала курса рубля экономисты называют санкции против РФ. Карикатура DW о "реакции" российской валюты.
Экономика и бизнес
13.04.2023
13 апреля 2023 г.
Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО
Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО
Здоровье политика ухудшается, но в колонии ему не передают ни лекарства, ни продукты. Почему? Ответ в карикатуре DW.
Политика
12.04.2023
12 апреля 2023 г.
Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?
Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?
Как минимизировать ущерб от "слива" разведданных по войне в Украине - большая головная боль Пентагона. Карикатура DW.
Политика
11.04.2023
11 апреля 2023 г.
Прощание Путина: а в ответ - тишина
Прощание Путина: а в ответ - тишина
Путин принял верительные грамоты у послов 17 стран. Затем попрощался, но ему никто не ответил. Карикатура DW.
Политика
06.04.2023
6 апреля 2023 г.
Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США
Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США
Дональд Трамп отрицает предъявленные ему уголовные обвинения. Карикатура DW об уровне аргументов экс-президента США.
Политика
05.04.2023
5 апреля 2023 г.
Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться
Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться
Внедрение технологий беспокоит многих экспертов. Но полностью исключать человеческий фактор еще рано. Карикатура DW.
Цифровые технологии
04.04.2023
4 апреля 2023 г.
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18.11.2022
18 ноября 2022 г.
День единства в России: для кого это настоящий праздник?
В России 4 ноября отмечают День народного единства. Единение народа в интерпретации властей - в карикатуре DW.
Общество
04.11.2022
4 ноября 2022 г.
Замерзнет ли Европа без газа из РФ и при чем тут серый волк?
Рассуждая о поставках газа, Путин процитировал русскую сказку. Карикатура DW - о богатом воображении президента РФ.
Политика
08.09.2022
8 сентября 2022 г.
Лиз Трасс - новая Тэтчер или Джонсон в юбке?
Станет премьер Великобритании Лиз Трасс новой "железной леди" или продолжит в духе Бориса Джонсона? Карикатура DW.
Политика
06.09.2022
6 сентября 2022 г.
Глава Центра имени Анны Франк: documenta - в руинах
DW поговорила с директором Центра имени Анны Франк о последствиях скандала для главной арт-площадки ФРГ.
Общество
24.06.2022
24 июня 2022 г.
Главную арт-площадку Германии обвиняют в антисемитизме
В Касселе кураторам международной художественной выставки documenta придется удалить один из экспонатов.
Искусство
21.06.2022
21 июня 2022 г.
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Как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение
Наталля Василевич
Колонка
Религия
08.09.2021
8 сентября 2021 г.
Кадыров - голос из России в исламском интернационале
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
28.10.2020
28 октября 2020 г.
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