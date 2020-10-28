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Карикатура на Александра Лукашенко
Фото: DW

Карикатура

Публикации по теме

Жанр изобразительного искусства, основная форма графической сатиры.

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Контекст

Карикатура - асфальтоукладчик катится на монету достоинством в рубль, которая в страхе "бежит" от него.

Курс рубля: куда его загнали санкции

Курс рубля: куда его загнали санкции

Одной из причин обвала курса рубля экономисты называют санкции против РФ. Карикатура DW о "реакции" российской валюты.
Экономика и бизнес13 апреля 2023 г.
Карикатура - карикатурный и злой президент России Владимир Путин говорит в телефон: "И вообще не выпускайте его из ШИЗО".

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Телефонное право Путина vs. здоровье Навального в ШИЗО

Здоровье политика ухудшается, но в колонии ему не передают ни лекарства, ни продукты. Почему? Ответ в карикатуре DW.
Политика12 апреля 2023 г.
Карикатура - Статуя Свободы прикрывает рукой протекшую трубу с надписью "USA secret"

Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?

Утечка секретных документов США: как Пентагон залатает дыру?

Как минимизировать ущерб от "слива" разведданных по войне в Украине - большая головная боль Пентагона. Карикатура DW.
Политика11 апреля 2023 г.
Карикатурный президент России Владимир Путин стоит у пульта с микрофоном, за ним бегает его карикатурный пресс-секретарь Дмитрий Песков с табличкой "Аплодисменты".

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Прощание Путина: а в ответ - тишина

Путин принял верительные грамоты у послов 17 стран. Затем попрощался, но ему никто не ответил. Карикатура DW.
Политика6 апреля 2023 г.
Карикатурный бывший президент США Дональд Трамп машет кулаками на скульптуру, изображающую меч правосудия.

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Трамп в суде: какую защиту выбрал экс-президент США

Дональд Трамп отрицает предъявленные ему уголовные обвинения. Карикатура DW об уровне аргументов экс-президента США.
Политика5 апреля 2023 г.
Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Внедрение технологий беспокоит многих экспертов. Но полностью исключать человеческий фактор еще рано. Карикатура DW.
Цифровые технологии4 апреля 2023 г.
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Карикатура DW. Полицейский стоит на фоне рекламного щита с надписью "День народного единства 4 ноября" и подзывает проходящего мимо мужчину со словами: "Гражданин, подойдите для единения".

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Карикатура DW о высказывании Владимира Путина о поставах российских энергоресурсов. В левой части картинки Путин говорит: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". В правой - серый волк недовольно спрашивает: "Это что? Эвфемизм какой-то?"

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Карикатура DW: Лиз Трасс идет с британским флажком в руке за уходящим Борисом Джонсоном

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Скрытое полотно "People's Justice" индонезийского коллектика художников Taring Padi

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Мнения

Наталля Василевич, политолог, теолог, модератор группы "Христианское видение" Координационного Совета

Как белорусский режим делает из католиков врагов. Мнение

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Кадыров - голос из России в исламском интернационале

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