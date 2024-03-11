Мировая политика в карикатурах - 2024
Главные мировые события текущего года - в карикатурах. Галерея DW.
Папа римский, белый флаг и Украина: капитуляция Франциска
Призыв папы римского Франциска к Украине "иметь мужество поднять белый флаг" вызвал резкую критику союзников Киева в войне против российской агрессии. Понтифик как капитулировавший голубь мира - в карикатуре DW.
По кому ударит прослушка офицеров бундесвера?
Перехват разговоров генералов бундесвера о возможной поставке Украине немецких ракет TAURUS может плохо сказаться на политическом здоровье канцлера ФРГ Олафа Шольца. Карикатура DW.
Бег к НАТО с препятствиями. Новый вид спорта в Швеции?
Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Стокгольм взял последний барьер на пути в Североатлантический альянс. Скоро флаг Швеции поднимут перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Карикатура DW.
Западные детали в ракетах из КНДР, или Уловки Ким Чен Ына
Россия выпустила по Харькову ракету северокорейского производства. В ее обломках обнаружили множество компонентов из западных стран. Карикатура DW о том, как они могли там оказаться.
Байден или Трамп? Владимир Путин сделал свой выбор
Владимир Путин признал, что в качестве главы Белого дома в США для него предпочтительнее Джо Байден, а не Дональд Трамп, который вновь претендует на этот пост. Выбор президента РФ - в карикатуре DW.
Протесты в странах Евросоюза: флагу ЕС нужен апдейт?
Протесты фермеров во Франции и Люксембурге, а до этого - в Германии. Демонстрации в немецких городах в поддержку демократии и акции протеста против правящей в ФРГ коалиции. Европейский тренд - в карикатуре DW.
Выборы на Тайване: универсальный ответ Китая
После выборов на острове угроза нападения Китая на Тайвань сохраняется. Голосование было демократичным, что явно не по душе Пекину. У него только один ответ на требования о политических свободах. Карикатура DW.
Лунная миссия США: что может помешать ее успеху
Первая за 50 лет посадка американского космического корабля на Луну оказалась под угрозой провала из-за неполадок с двигателем. Но, возможно, проблема в другом. Карикатура DW.
Саудовская нефть дешевеет, или Первые скидки 2024 года
Саудовская Аравия решила снизить цены на нефть на фоне слабого спроса на мировом рынке. Карикатура DW о маркетинговом ходе Эр-Рияда.
Тайна северокорейского оружия, или Из чего стреляет Ким
Армия КНДР выпустила более 200 артиллерийских снарядов у морской границы с Южной Кореей, сообщили в Сеуле. Каким оружием Ким Чен Ын пугает соседей - в карикатуре DW.
Трамп борется за допуск к праймериз: судебный барьер устоит?
Дональд Трамп судится за допуск к праймериз в штатах Колорадо и Мэн. В случае с Колорадо он дошел до Верховного суда США. Карикатура DW о юридических преградах на пути Трампа к выдвижению в президенты.