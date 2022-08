"Группа двадцати" (G20, "большая двадцатка")

"Большая двадцатка" (G-20, Группа двадцати; официально - англ. The Group of Twenty major advanced and emerging economies) - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

"Большая двадцатка" возникла в конце 1990-х, когда азиатские страны были охвачены финансовым кризисом, а западные не знали, как на него реагировать. Тогда министры финансов "большой семерки" выступили с инициативой расширить круг стран для обсуждения вопросов финансовой политики, пригласив туда такие крупные государства, как Китай и Индию, без которых, очевидно, мировые экономические проблемы решить не представлялось возможным. Учредительная конференция G20 прошла 15 - 16 декабря 1999 года в Берлине.



Сегодня в состав "двадцатки" входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский Союз. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители различных международных организаций, включая МВФ, ВТО, ООН и Всемирный банк. Саммиты G20 проходят ежегодно.