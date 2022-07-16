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"Группа двадцати" (G20, "большая двадцатка")

"Большая двадцатка" (G-20, Группа двадцати; официально - англ. The Group of Twenty major advanced and emerging economies) - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой.

"Большая двадцатка" возникла в конце 1990-х, когда азиатские страны были охвачены финансовым кризисом, а западные не знали, как на него реагировать. Тогда министры финансов "большой семерки" выступили с инициативой расширить круг стран для обсуждения вопросов финансовой политики, пригласив туда такие крупные государства, как Китай и Индию, без которых, очевидно, мировые экономические проблемы решить не представлялось возможным. Учредительная конференция G20 прошла 15 - 16 декабря 1999 года в Берлине.

Сегодня в состав "двадцатки" входят: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский Союз. Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители различных международных организаций, включая МВФ, ВТО, ООН и Всемирный банк. Саммиты G20 проходят ежегодно.

Главы Минфинов G20 не смогли согласовать итоговое заявление

Главы Минфинов G20 не смогли согласовать итоговое заявление 16.07.2022

"Война в Украине, за которую один из членов G20 несет полную ответственность, нанесла сильный урон способности "двадцатки" действовать и вести переговоры", - считают в министерстве финансов Франции.
Боррель констатировал отсутствие согласия по Украине среди стран G20

Боррель констатировал отсутствие согласия по Украине среди стран G20 11.07.2022

Некоторые страны "большой двадцатки" поддерживают общие принципы недопустимости войны, но на практике стремятся сохранить свои отношения с Россией, считает дипломат.
Госсекретарь США и глава МИД КНР заявили о готовности к диалогу

Госсекретарь США и глава МИД КНР заявили о готовности к диалогу 09.07.2022

После саммита G20 на Бали Энтони Блинкен впервые с октября прошлого года лично встретился с китайским коллегой.
Саммит глав МИД G20 на Бали: что было иначе и почему Лавров покинул зал

Саммит глав МИД G20 на Бали: что было иначе и почему Лавров покинул зал 08.07.2022

Как повлияла на саммит на Бали глав МИД стран G20 война в Украине, почему Сергей Лавров раньше времени покинул мероприятие, кому предоставили слово и какие переговоры прошли после встречи?

Скандал с Лавровым на встрече G20, убийство экс-премьера Японии, 7 лет тюрьмы за слова о войне. DW Новости (08.07.2022) 08.07.2022

Чем закончилась встреча глав МИД G20 на Бали. В Японии убит экс-премьер Синдзо Абэ. Московский муниципальный депутат получил семь лет тюрьмы за слова о войне.

Скандальная встреча глав МИД стран G20 на Бали: Россия в изоляции? (08.07.2022) 08.07.2022

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покинул встречу на Бали. С ним не стали фотографироваться главы западных стран, но Индонезия хочет сохранить дружбу как с Россией, так и с Украиной.
Лавров на G20, или Человек за бортом

Лавров на G20, или Человек за бортом 08.07.2022

Министр иностранных дел РФ Лавров досрочно покинул встречу с коллегами в рамках G20 на Бали. Иначе ему пришлось бы выслушать критику со стороны главы МИД ФРГ Бербок. Лучше в море с головой?
Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул встречу G20 на Бали

Глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинул встречу G20 на Бали 08.07.2022

Сергей Лавров покинул зал заседания на встрече G20 сразу после своего выступления. Он не стал дожидаться речи главы МИД ФРГ Бербок, которая пообещала со всей решимостью осудить войну России в Украине.
МИД КНР: Китай поддержит усилия по мирному разрешению кризиса в Украине

МИД КНР: Китай поддержит усилия по мирному разрешению кризиса в Украине 08.07.2022

Отношения КНР и РФ устойчивы и стратегически прочны, заявил глава МИД КНР Ван И своему российскому коллеге Сергею Лаврову в Индонезии, прибыв на саммит глав МИД стран G20.
Путин уехал из России, или Куда приводит война

Путин уехал из России, или Куда приводит война 30.06.2022

Президент РФ Владимир Путин впервые с начала вторжения в Украину выехал за пределы России и принял участие в Каспийском саммите. А вот на саммите G20 его, по словам премьера Италии Драги, не ждут.
125-й день войны России против Украины: главные события

125-й день войны России против Украины: главные события 28.06.2022

От ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли не менее 20 человек, США ввели санкции против "военной машины Путина", Турция одобрила заявку Финляндии и Швеции в НАТО, Путина не ждут на саммите G20.
Шольц высказался за сохранение G20 с участием России

Шольц высказался за сохранение G20 с участием России 27.06.2022

"G20 должна продолжать играть свою роль", - заявил глава немецкого правительства. При этом Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
Владимир Путин: от бункерного президента в снежные короли?

Владимир Путин: от бункерного президента в снежные короли? 02.05.2022

Продолжающаяся военная агрессия России против Украины ведет ко все большей изоляции Владимира Путина в мире. Приглашение на ноябрьский саммит G20 вряд ли растопит лед, сковавший президента РФ.
Министры финансов покинули встречу G20 в знак протеста против России

Министры финансов покинули встречу G20 в знак протеста против России 20.04.2022

Во время выступления российской делегации из зала заседания "большой двадцатки" вышла глава Минфина США Джанет Йеллен, а также представители Украины, Великобритании, Франции и Канады.
G20 призвали создать Глобальный реестр активов на фоне санкций против олигархов из РФ

G20 призвали создать Глобальный реестр активов на фоне санкций против олигархов из РФ 19.04.2022

Независимая комиссия по реформе международного корпоративного налогообложения предложила создать Глобальный реестр активов на фоне санкций в отношении олигархов из России.
29-й день войны в Украине: главные события

29-й день войны в Украине: главные события 25.03.2022

Зеленский выступил по видеосвязи на внеочередном саммите НАТО. Байден пообещал более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине.

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