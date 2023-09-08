  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Самоизоляция: Почему Лавров замещает Путина

Роман Гончаренко
8 сентября 2023 г.

Пропустив саммит БРИКС, президент Владимир Путин не поедет и на встречу G20 в Индии. Россию снова представит глава МИД Сергей Лавров. Что за этим стоит, и как это меняет внешнюю политику РФ?

https://p.dw.com/p/4W4Oz
Russland Putin und Lawrow Botschafter Audienz in Moskau
Фото: Reuters/S. Karpukhin

В России не предусмотрена должность вице-президента, но глава МИД Сергей Лавров выглядит так, будто выполняет схожие функции. Во всяком случае - во внешней политике. На саммите G20 в Индии, который пройдет 9 и 10 сентября, Россию будет представлять не президент, а министр иностранных дел. До этого, в августе, Лавров замещал Владимира Путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике.

В экспертных кругах давно звучали предположения, что Путин не поехал в ЮАР, опасаясь ареста из-за ордера, выданного весной 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в связи с обвинениями в незаконной депортации детей в ходе войны РФ против Украины. Кремль эти обвинения отвергает, юрисдикцию суда не признает. ЮАР подписала Римский статут, на основании которого действует МУС, и обязана выдавать разыскиваемых.

Не только ордер МУС на арест

Ордер на арест считает главной причиной отказа от поездки Путина в ЮАР и немецкий политолог Феликс Рифер (Felix Riefer), автор книги о внешней политике России. С Индией, которая не признает юрисдикцию МУС, причина выглядит менее очевидной. "Индия считается (в России) ненадежной", - предположил Рифер в беседе с DW. По его словам, хотя между Индией и Россией есть тесные связи со времен СССР, но Индия также "сотрудничает с Западом, связана с США, в том числе закупками оружия".

Лавров (крайний справа) на саммите БРИКС
Лавров (крайний справа) на саммите БРИКСФото: Sergei Bobylev/dpa/picture alliance

ЮАР и Индия - не единственные страны, от поездки в которые недавно отказался Путин. По данным СМИ, в августе ожидался его визит в Турцию, но в итоге президент РФ принял турецкого коллегу, Реджепа Тайипа Эрдогана, в Сочи. На этом фоне некоторые обозреватели называют аспект безопасности как возможную причину отказа Путина от полетов в страны, которые он может считать небезопасными, в том числе на фоне недавней гибели в авиакатастрофе владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Рифер считает такие сравнения "спекуляцией", но обращает внимание, что единственной страной, куда в ближайшее время готов отправиться президент Путин - Китай. Визит туда ожидается в октябре.

Последний раз президент России лично участвовал в саммитах БРИКС и G20 в 2019 году, то есть еще до пандемии COVID-19. Его последняя личная встреча с президентом США Джо Байденом была в июне 2021 года в Женеве. Кстати тогда же, осенью 2021 года, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не приехали лично на саммит G20, а выбрали формат видеосвязи. Сейчас оба не приедут на встречу в Индии.

"Лавров - исполнитель воли Путина"

Означает ли вынужденная или добровольно выбранная самоизоляция Путина на международной арене усиление главы МИД Сергея Лаврова?

73-летний Лавров - один из самых давних соратников президента Путина. В 2024 году он будет отмечать 20-летний юбилей бессменного пребывания в должности министра иностранных дел. Это рекорд для министра со времени прихода Путина к власти. Бывший посол США в России Джон Салливан в интервью журналу Foreign Policy в январе 2023 года сказал, что Путин ценит Лаврова за то, что тот "эффективен" и "очень опытен и умен". До российского вторжения Лаврова ценили и на Западе, говорит политолог Феликс Рифер, но, по его мнению, глава МИД РФ поставил свою репутацию под вопрос, поддержав "политику переориентации российского режима".

Лавров, фон Фрич, Путин, 2014 год
Лавров, фон Фрич, Путин, 2014 годФото: Yuri Kadobnov/AFP/dpa/picture alliance

Рифер не верит в особую роль главы МИД как фактического заместителя Путина на саммитах вроде БРИКС или G20: "Лавров ничего не решает в российской внешней политике, он ждет указаний Путина и не будет проводить самостоятельную внешнюю политику". Рифер отмечает, что глава российской дипломатии не был посвящен в подготовку открытого вторжения РФ в Украину. По данным издания Financial Times, Лавров узнал об этом лишь за несколько часов до начала агрессии.

Похоже оценил главу российского МИДа и бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch). "Лавров был и остается исполнителем воли Путина, - сказал дипломат DW. - Он талантлив, умен, но без масштаба Громыко (глава МИД СССР - Ред.)".

Тем не менее политолог Рифер считает, что отказ Путина от международных поездок будет иметь последствия для российской внешней политики: "Это усиливает изоляцию России, и зависит от того, какие у Лаврова будут рамки для переговоров". В целом он называет это "сигналом слабости" российского руководства, но и проявлением влияния таких международных институтов, как МУС в Гааге, которые, традиционно считались "относительно бессильными".       

Смотрите также: 

Смогут ли арестовать Путина

 

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путина ждет суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Путина ждет суд в Гааге: кто арестует президента России | Голубок, Санникова, Гатман

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение международного суда и назвал его историческим. Как гаагский ордер повлияет на ход войны и будет ли он опаснее для Кремля, чем экономические санкции?
Политика24 марта 2023 г.44:09 мин.
external

Повестки для неслуживших. Доктор Си и Путин. Пенсионный апокалипсис – "Заповедник", выпуск 257, 26.03.23

Повестки для неслуживших. Доктор Си и Путин. Пенсионный апокалипсис – "Заповедник", выпуск 257, 26.03.23

Мобилизация у Вероники в гостях. В гости к хандрящему барину прилетел доктор Си. Топ политических остросюжетных сериалов. Пятое пришествие Путина. Ордер на арест. Смотрите в 257-м выпуске "Заповедника"!
Политика26 марта 2023 г.15:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие

Война, день 561-й: ВСУ прорвали оборону РФ в Запорожье

Политика7 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Описание карикатуры DW: мужчина в майке-"алокоголичке", на которой по-английски написаны слова из "Гамлета" - "быть или не быть" (to be or not to be), держит в левой руке избирательный бюллетень, а в правой - череп. Над его головой стоят слова: "Голосовать или не голосовать".

Выборы в России: голосовать или нет - вот в чем вопрос

Выборы в России: голосовать или нет - вот в чем вопрос

Политика7 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко

Как Лукашенко создает проблемы белорусам за рубежом

Как Лукашенко создает проблемы белорусам за рубежом

Общество7 сентября 2023 г.
После атаки дрона в Ростове-на-Дону, 7 сентября 2023 года

Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?

Атака дронов на Ростов-на-Дону: Россия к ней готовилась?

Конфликты7 сентября 2023 г.
Плакат с рекламой выборов на аннексированных Россией территориях Украины

Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?

Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?

Политика7 сентября 2023 г.
В центре Вильнюса (фото из архива)

Белорусский литвинизм: маргинальная теория или угроза Литве?

Белорусский литвинизм: маргинальная теория или угроза Литве?

Общество7 сентября 2023 г.
Рынок в Константиновке

Война, день 560-й: РФ ударила по рынку в Константиновке

Война, день 560-й: РФ ударила по рынку в Константиновке

Политика6 сентября 2023 г.
На главную страницу