Самоизоляция: Почему Лавров замещает Путина

Пропустив саммит БРИКС, президент Владимир Путин не поедет и на встречу G20 в Индии. Россию снова представит глава МИД Сергей Лавров. Что за этим стоит, и как это меняет внешнюю политику РФ?

В России не предусмотрена должность вице-президента, но глава МИД Сергей Лавров выглядит так, будто выполняет схожие функции. Во всяком случае - во внешней политике. На саммите G20 в Индии, который пройдет 9 и 10 сентября, Россию будет представлять не президент, а министр иностранных дел. До этого, в августе, Лавров замещал Владимира Путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике.

В экспертных кругах давно звучали предположения, что Путин не поехал в ЮАР, опасаясь ареста из-за ордера, выданного весной 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге в связи с обвинениями в незаконной депортации детей в ходе войны РФ против Украины. Кремль эти обвинения отвергает, юрисдикцию суда не признает. ЮАР подписала Римский статут, на основании которого действует МУС, и обязана выдавать разыскиваемых.

Не только ордер МУС на арест

Ордер на арест считает главной причиной отказа от поездки Путина в ЮАР и немецкий политолог Феликс Рифер (Felix Riefer), автор книги о внешней политике России. С Индией, которая не признает юрисдикцию МУС, причина выглядит менее очевидной. "Индия считается (в России) ненадежной", - предположил Рифер в беседе с DW. По его словам, хотя между Индией и Россией есть тесные связи со времен СССР, но Индия также "сотрудничает с Западом, связана с США, в том числе закупками оружия".

Лавров (крайний справа) на саммите БРИКС Фото: Sergei Bobylev/dpa/picture alliance

ЮАР и Индия - не единственные страны, от поездки в которые недавно отказался Путин. По данным СМИ, в августе ожидался его визит в Турцию, но в итоге президент РФ принял турецкого коллегу, Реджепа Тайипа Эрдогана, в Сочи. На этом фоне некоторые обозреватели называют аспект безопасности как возможную причину отказа Путина от полетов в страны, которые он может считать небезопасными, в том числе на фоне недавней гибели в авиакатастрофе владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Рифер считает такие сравнения "спекуляцией", но обращает внимание, что единственной страной, куда в ближайшее время готов отправиться президент Путин - Китай. Визит туда ожидается в октябре.

Последний раз президент России лично участвовал в саммитах БРИКС и G20 в 2019 году, то есть еще до пандемии COVID-19. Его последняя личная встреча с президентом США Джо Байденом была в июне 2021 года в Женеве. Кстати тогда же, осенью 2021 года, Путин и лидер Китая Си Цзиньпин не приехали лично на саммит G20, а выбрали формат видеосвязи. Сейчас оба не приедут на встречу в Индии.

"Лавров - исполнитель воли Путина"

Означает ли вынужденная или добровольно выбранная самоизоляция Путина на международной арене усиление главы МИД Сергея Лаврова?

73-летний Лавров - один из самых давних соратников президента Путина. В 2024 году он будет отмечать 20-летний юбилей бессменного пребывания в должности министра иностранных дел. Это рекорд для министра со времени прихода Путина к власти. Бывший посол США в России Джон Салливан в интервью журналу Foreign Policy в январе 2023 года сказал, что Путин ценит Лаврова за то, что тот "эффективен" и "очень опытен и умен". До российского вторжения Лаврова ценили и на Западе, говорит политолог Феликс Рифер, но, по его мнению, глава МИД РФ поставил свою репутацию под вопрос, поддержав "политику переориентации российского режима".

Лавров, фон Фрич, Путин, 2014 год Фото: Yuri Kadobnov/AFP/dpa/picture alliance

Рифер не верит в особую роль главы МИД как фактического заместителя Путина на саммитах вроде БРИКС или G20: "Лавров ничего не решает в российской внешней политике, он ждет указаний Путина и не будет проводить самостоятельную внешнюю политику". Рифер отмечает, что глава российской дипломатии не был посвящен в подготовку открытого вторжения РФ в Украину. По данным издания Financial Times, Лавров узнал об этом лишь за несколько часов до начала агрессии.

Похоже оценил главу российского МИДа и бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич (Rüdiger von Fritsch). "Лавров был и остается исполнителем воли Путина, - сказал дипломат DW. - Он талантлив, умен, но без масштаба Громыко (глава МИД СССР - Ред.)".

Тем не менее политолог Рифер считает, что отказ Путина от международных поездок будет иметь последствия для российской внешней политики: "Это усиливает изоляцию России, и зависит от того, какие у Лаврова будут рамки для переговоров". В целом он называет это "сигналом слабости" российского руководства, но и проявлением влияния таких международных институтов, как МУС в Гааге, которые, традиционно считались "относительно бессильными".

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