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Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России

4 ч. назад

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение международного суда и назвал его историческим. Как гаагский ордер повлияет на ход войны и будет ли он опаснее для Кремля, чем экономические санкции?

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Гости эфира: 

🔵 Сергей Голубок, адвокат, допущенный к практике в Международном уголовном суде
🔵 Мария Санникова-Франк, глава российского направления берлинского "Центра либеральной современности" (LibMod)
🔵 Мориц Гатман, журналист немецкого издания Cicero

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