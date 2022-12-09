Путина ждёт суд в Гааге: кто арестует президента России

4 ч. назад 4 ч. назад

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение международного суда и назвал его историческим. Как гаагский ордер повлияет на ход войны и будет ли он опаснее для Кремля, чем экономические санкции?