Владимир Путин уже скорее подозреваемый, чем президент

Российский президент стал невыездным. Предел его возможностей - визиты в Индию или Китай. Подозреваемым в военных преступлениях нигде не рады, констатирует Иван Преображенский.

Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса, 17 июня 2023 года Фото: Evgeny Biatov/RIA Novosti/picture alliance

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике в августе только по видеосвязи. Как сообщил офис президента ЮАР Сирила Рамафосы, "по обоюдному согласию" Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Это - прямое следствие ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС) в Гааге из-за войны против Украины.

Президент для внутреннего пользования

Глава государства должен представлять Россию за рубежом, но только не Владимир Путин. Для него путь на большую часть международных мероприятий закрыт решением суда в Гааге, выдавшего ордер на задержание российского президента. Он, вместе с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, обвиняется в незаконной депортации украинских детей и стал фактически невыездным в страны, подписавшие Римский статут - договор, учредивший МУС.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Стоит отметить, что Европа для Путина закрылась с начала российской полномасштабной агрессии против Украины. Теперь же у него не хватает решимости ехать даже в страны Африки. Скорее всего, список пополнила и Латинская Америка. Это видно на примере ЮАР, куда российский президент явно очень стремился приехать на первый послековидный саммит БРИКС, в котором запланировано личное, а не по видеосвязи, участие всех лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Всех, кроме самого Путина, который, по версии Госдепартамента США, боится ареста и выдачи в Гаагу. Американцы считают это признаком падения международного авторитета России, и трудно с ними не согласиться. Не слишком почетно стране иметь президентом человека, который практически никуда не может поехать.

Путина загнали в угол

Кремль, как мог, старался пробить брешь в решении Международного уголовного суда, точнее - в его исполнении. В теории все страны, подписавшие Римский статут, то есть признающие на их территории юрисдикцию МУС, после выдачи им ордера на арест должны задержать Путина, если он приедет к ним как с частным визитом, так и с государственным.

Однако и независимые эксперты, и кремлевская пропаганда называли прецеденты, когда такое решение в прошлом не было принято в отношении других лиц, потому что государства, ратифицировавшие Римский статут, исходили из того, что руководитель другой страны обладает во время своих поездок иммунитетом от уголовного преследования.

И российские власти очень надеялись этим воспользоваться. Для этого надо было демонстративно съездить в одну из стран, признающих юрисдикцию МУС, и вернуться оттуда. А потом рассказывать всем, что против такого великого правителя как Владимир Путин никакие международные ордера и санкции не работают. Это можно было бы сделать в одной из постсоветских республик, но эффект был бы слабоват: всем и так понятно, что Таджикистан или Армения находятся в зоне влияния России.

Поэтому, скорее всего, и пошли разговоры про ЮАР, где вдобавок запланирован на августе саммит БРИКС. У Кремля давние и достаточно дружеские отношения с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой, в прошлом неоднократно обвинявшимся в коррупции - что, безусловно, делает его ближе и понятнее для российского коррумпированного режима. Рамафоса старался, как мог.

Почти сразу после того, как ордер на арест Путина был выписан, он даже лично заявлял о том, что президент России, если приедет в ЮАР, арестован там не будет. Но Рамафосу поправили коллеги по партии. А теперь и вовсе именно его офис сообщил, что "по взаимному согласию" Путина заменили на главу российского МИД Сергея Лаврова. Найти щель в углу, куда загнали на этот раз российского лидера, оказалось невозможно.

Пробить новую изоляцию Кремлю не удалось

Решение, согласно которому Путин лично не будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР, надо честно признать, принималось под жестким международным дипломатическим давлением. Нельзя сказать, что выписанный МУС ордер на арест подозреваемого в военных преступлениях президента повлиял на отказ от участия в саммите БРИКС автоматически.

Однако тот факт, что он вообще повлиял - это, безусловно, дипломатическая победа. Пробить новую, возникшую с марта изоляцию Кремлю не удалось, и Путин превращается в вынужденного домоседа. Единственная альтернатива - визиты к дружественным азиатским лидерам.

Можно сказать в связи с этим, что Путин - самый явный бенифициар его же проекта разворота России на Восток. Для экономики это создает массу проблем, зато для российского президента сохраняет возможность поддерживать уверенность россиян в том, что на стороне РФ государства, в которых проживает большая часть населения Земли.

По многим параметрам Россия все еще европейская держава. Но ее президент, вопреки известному утверждению о том, что власть в РФ - единственный европеец, под это определение больше не подходит.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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