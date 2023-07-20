  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Владимир Путин уже скорее подозреваемый, чем президент

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
6 мин. назад

Российский президент стал невыездным. Предел его возможностей - визиты в Индию или Китай. Подозреваемым в военных преступлениях нигде не рады, констатирует Иван Преображенский.

https://p.dw.com/p/4U9yf
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса, 17 июня 2023 года
Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса, 17 июня 2023 годаФото: Evgeny Biatov/RIA Novosti/picture alliance

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике в августе только по видеосвязи. Как сообщил офис президента ЮАР Сирила Рамафосы, "по обоюдному согласию" Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Это - прямое следствие ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС) в Гааге из-за войны против Украины.

Президент для внутреннего пользования

Глава государства должен представлять Россию за рубежом, но только не Владимир Путин. Для него путь на большую часть международных мероприятий закрыт решением суда в Гааге, выдавшего ордер на задержание российского президента. Он, вместе с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, обвиняется в незаконной депортации украинских детей и стал фактически невыездным в страны, подписавшие Римский статут - договор, учредивший МУС.

Иван Преображенский
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Стоит отметить, что Европа для Путина закрылась с начала российской полномасштабной агрессии против Украины. Теперь же у него не хватает решимости ехать даже в страны Африки. Скорее всего, список пополнила и Латинская Америка. Это видно на примере ЮАР, куда российский президент явно очень стремился приехать на первый послековидный саммит БРИКС, в котором запланировано личное, а не по видеосвязи, участие всех лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

Всех, кроме самого Путина, который, по версии Госдепартамента США, боится ареста и выдачи в Гаагу. Американцы считают это признаком падения международного авторитета России, и трудно с ними не согласиться. Не слишком почетно стране иметь президентом человека, который практически никуда не может поехать.

Путина загнали в угол

Кремль, как мог, старался пробить брешь в решении Международного уголовного суда, точнее - в его исполнении. В теории все страны, подписавшие Римский статут, то есть признающие на их территории юрисдикцию МУС, после выдачи им ордера на арест должны задержать Путина, если он приедет к ним как с частным визитом, так и с государственным.

Однако и независимые эксперты, и кремлевская пропаганда называли прецеденты, когда такое решение в прошлом не было принято в отношении других лиц, потому что государства, ратифицировавшие Римский статут, исходили из того, что руководитель другой страны обладает во время своих поездок иммунитетом от уголовного преследования.

И российские власти очень надеялись этим воспользоваться. Для этого надо было демонстративно съездить в одну из стран, признающих юрисдикцию МУС, и вернуться оттуда. А потом рассказывать всем, что против такого великого правителя как Владимир Путин никакие международные ордера и санкции не работают. Это можно было бы сделать в одной из постсоветских республик, но эффект был бы слабоват: всем и так понятно, что Таджикистан или Армения находятся в зоне влияния России.

Поэтому, скорее всего, и пошли разговоры про ЮАР, где вдобавок запланирован на августе саммит БРИКС. У Кремля давние и достаточно дружеские отношения с южноафриканским президентом Сирилом Рамафосой, в прошлом неоднократно обвинявшимся в коррупции - что, безусловно, делает его ближе и понятнее для российского коррумпированного режима. Рамафоса старался, как мог.

Почти сразу после того, как ордер на арест Путина был выписан, он даже лично заявлял о том, что президент России, если приедет в ЮАР, арестован там не будет. Но Рамафосу поправили коллеги по партии. А теперь и вовсе именно его офис сообщил, что "по взаимному согласию" Путина заменили на главу российского МИД Сергея Лаврова. Найти щель в углу, куда загнали на этот раз российского лидера, оказалось невозможно. 

Пробить новую изоляцию Кремлю не удалось 

Решение, согласно которому Путин лично не будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР, надо честно признать, принималось под жестким международным дипломатическим давлением. Нельзя сказать, что выписанный МУС ордер на арест подозреваемого в военных преступлениях президента повлиял на отказ от участия в саммите БРИКС автоматически.

Однако тот факт, что он вообще повлиял - это, безусловно, дипломатическая победа. Пробить новую, возникшую с марта изоляцию Кремлю не удалось, и Путин превращается в вынужденного домоседа. Единственная альтернатива - визиты к дружественным азиатским лидерам.

Можно сказать в связи с этим, что Путин - самый явный бенифициар его же проекта разворота России на Восток. Для экономики это создает массу проблем, зато для российского президента сохраняет возможность поддерживать уверенность россиян в том, что на стороне РФ государства, в которых проживает большая часть населения Земли.

По многим параметрам Россия все еще европейская держава. Но ее президент, вопреки известному утверждению о том, что власть в РФ - единственный европеец, под это определение больше не подходит.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

​​​​​​Смотрите также:

Путина ждет суд в Гааге: кто арестует президента России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Сигнал Путину из Нью-Йорка: глава МИД ФРГ о международном преследовании инициатора агрессивных войн (18.07.2023)

Сигнал Путину из Нью-Йорка: глава МИД ФРГ о международном преследовании инициатора агрессивных войн (18.07.2023)

Полагаться на добрую волю Путина нельзя, уверена глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она призывает усилить давление на президента РФ ради возобновления зерновой сделки. Бербок высказалась за усиление Международного уголовного суда. Как отметила министр, ФРГ чувствует свою ответственность за укрепление международного права, чтобы предотвратить будущие войны, геноцид и преступления против человечности.
Политика18 июля 2023 г.04:42 мин.
external

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Смогут ли арестовать Путина и что будет, если Украина вернет Крым. DW Новости (18.03.2023)

Наша главная тема сегодня - решение суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина. А также узнаем, что может произойти в России, если Украине удастся вернуть себе Крым и каким в этом случае видится западным экспертам будущее российского руководства.
Политика18 марта 2023 г.31:13 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Демонстрация в поддержку Украины в Сиднее
Трансляция

Австралия ввела дополнительные санкции против России

Конфликты47 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Автомобили с российской регистрацией в гараже одной из стран ЕС

Адвокат: Арест в ФРГ машин на номерах РФ - местный произвол

Адвокат: Арест в ФРГ машин на номерах РФ - местный произвол

Правосудие и закон22 ч. назад
Гитлер и офицеры. Штауффенберг - слева

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

Почему Гитлера не убили уже в 1944 году?

История3 ч. назад
Боевики ЧВК "Вагнер" в Мали (фото из архива)

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

"Вагнеровцы" возвращаются в ЦАР? Чем обеспокоена оппозиция

Политика7 ч. назад
СПГ-танкер с надписью LNG по пути в Европу

Китай обеспечит Европе этой зимой умеренные цены на СПГ

Китай обеспечит Европе этой зимой умеренные цены на СПГ

Экономика и бизнес17 ч. назад
Мокрая одежда отлично спасает от жары

Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары

Сиеста в церкви, или Как немцы будут спасаться от жары

Культура18 ч. назад
Судейский молоток, Основной закон ФРГ и заявление об убежище

Политическое убежище в Германии могут отменить?

Политическое убежище в Германии могут отменить?

Миграция18 ч. назад
На главную страницу