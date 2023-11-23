Почему участие Путина в онлайн-саммите G20 важно для Кремля

Президент России впервые за два года поучаствовал в саммите G20. Встреча была виртуальной, ее пропустили лидеры США и КНР. Но присутствие на ней было крайне важным для Путина, считают эксперты.

Участники саммита стран "большой двадцатки", прошедшего 22 ноября в режиме видеоконференции и организованного Индией по итогам своего председательства в G20, не сделали особо громких заявлений и не подписали каких-либо важных документов. Тем не менее встреча привлекла широкое внимание - прежде всего из-за того, что в ней принял участие президент РФ Владимир Путин.

Впервые с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину российский президент по видеосвязи поучаствовал во встрече, на которой присутствовали главы западных государств, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), призвавший Путина прекратить войну в Украине, и президент Франции Эммануэль Макрон. В своем выступлении Путин в очередной раз выступил с оправданием вторжения в Украину, обвинил Киев в отказе от мирных переговоров и затронул тему войны на Ближнем Востоке.

Путин сократил поездки за рубеж после выдачи МУС ордера на его арест

В последний год многие крупные международные форумы прошли без личного присутствия президента России - после того как Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выписал ордер на арест Владимира Путина, российский лидер сократил число своих поездок за рубеж.

На саммите G20 в Индонезии российскую делегацию возглавлял глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Stefani Reynolds/AP Photo/picture alliance

В сентябре Путин пропустил саммит G20 в Нью-Дели, куда его приглашал премьер Индии Нарендра Моди. В Кремле тогда заявили, что участию российского президента помешал его "насыщенный график". Путин также вынужден был отказаться от поездки на саммит БРИКС в ЮАР, которая подписала Римский статут, что обязывает ее выполнять решения МУС. Осенью 2022 года российский президент пропустил саммит G20 в Индонезии, где делегацию РФ возглавлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так что инициатива Индии провести онлайн-саммит G20 оказалась очень кстати для Кремля, считают международные эксперты.

Последняя встреча G20 была не так давно, напоминает профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт. И называет виртуальный саммит "дружеским жестом" со стороны премьер-министра Моди, который таким образом дал возможность Путину "поговорить с главами государств и правительств западных стран в многостороннем формате".

Байден избегает встречи с Путиным в любом формате

В середине ноября Джо Байден и Си Цзиньпин встречались в Калифорнии перед саммитом АТЭС Фото: Li Xueren/Xinhua/picture alliance

В онлайн-саммите G20 приняли участие не все лидеры стран "большой двадцатки". Его пропустили президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, которого заменил премьер Госсовета КНР Ли Цян. О причинах отсутствия лидеров Китая и США не сообщалось.

Нежелание хозяина Белого дома присутствовать на встрече не вызывает особого удивления у Герхарда Манготта: "Байден и Путин не общались уже больше года. И Байден бойкотирует виртуальный саммит, несомненно, потому, что хочет избежать любого контакта с президентом РФ".

Участие Путина в саммите G20 укрепит его имидж внутри РФ

Тем не менее участие Путина в онлайн-саммите G20 благоприятно скажется на его имидже - в том числе, и внутри России, считают наблюдатели. "С тех пор как МУС выдал ордер на арест президента РФ, он стал отталкивающей фигурой, которую нужно изолировать. Но его участие в саммите разрушает представление и о международной изоляции России, и об изоляции самого Путина", - заявил DW сотрудник Международного центра по обороне и безопасности Иван Клышч.

Участие Путина в онлайн-саммите "большой двадцатки" российские госСМИ назвали "большим успехом" Фото: Mikhail Klimentyev/AFP/Getty Images

Государственные СМИ России подробно освещали участие Путина в онлайн-саммите "большой двадцатки", назвая это большим успехом. В последнее время Россия действительно выглядит менее изолированной на международной арене, полагают западные эксперты. Только в этом году Владимир Путин дважды встречался с председателем КНР Си Цзиньпином.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, находившийсяся в Китае в те же дни, что и российский президент, неожиданно встретился с ним в Пекине. В сентябре Россию посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. А в октябре Путин побывал с визитом в Казахстане. Ранее власти этой страны официально заявили, что будут соблюдать западные санкции против России, теперь же Москва и Астана вновь подняли тему стратегического партнерства.

Рогов: Путин "чувствует себя готовым к выходу на большую сцену"

По мнению российского политолога Кирилла Рогова, в последнее время Владимир Путин чувствует себя довольно комфортно. "Во-первых, украинское контрнаступление не достигло значительных успехов, - цитирует Рогова немецкий общественно-правовой телеканал ZDF. - Во-вторых, уверенности способствует и внутриполитическая обстановка в России: если первые 15 месяцев после вторжения в Украину российские власти чувствовали себя крайне нестабильно, то сейчас Путин укрепил командование армией и экономику".

Российский президент "чувствует себя готовым к выходу на большую сцену", говорит Рогов. Выступление Путина на онлайн-саммите G20 стало попыткой "прощупать ситуацию" и посмотреть, как отреагируют на его виртуальное присутствие, прежде всего, немецкий канцлер Шольц и французский президент Макрон. Путин стремится к тому, чтобы снова регулярно участвовать в международных саммитах, указывают наблюдатели. Вначале - в режиме онлайн, а в долгосрочной перспективе - и лично присутствуя на встречах.

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