Путин обвинил Украину в отказе от мирных переговоров

По словам Путина, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Ответственность за отсутствие переговоров между Россией и Украиной лежит на Киеве, утверждает президент России Владимир Путин. "Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что выходит из переговорного процесса", - заявил Путин, выступая по видеосвязи на саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20) в среду, 22 ноября. Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подписании декрета, запрещающего вести с Россией такие переговоры.

О каком декрете идет речь, Путин не уточнил. В сентябре 2022 года Зеленский подписал указ, в котором констатировалась невозможность переговоров лично с Путиным, а не с представителями России в целом.

Вместо вторжения в Украину Путин начал говорить о войне в Газе

Кроме того, Путин весьма своеобразно отреагировал на заявления выступавших перед ним мировых лидеров о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России в Украине."Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе - это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, секторе Газа, сегодня не потрясает?" - сменил тему российский президент.

Россия и Украина не готовы к переговорам

Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что Киев считает необходимым условием для заключения мира отвод Россией войск на границы 1991 года. "Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали, - не будет такого", - заявил президент Украины в начале ноября.

Путин ранее также утверждал, что статус аннексированных территорий не подлежит обсуждению в ходе потенциальных переговоров.

СМИ: США и ЕС обсуждают с Киевом мирные переговоры с РФ

В начале ноября американская телекомпания NBC со ссылкой на неназванные источники сообщила, что представители США и ЕС начали обсуждать с правительством Украины контуры возможных мирных переговоров с Россией и возможные уступки Киева.

В свою очередь НАТО могла бы предложить "некоторые гарантии безопасности", которые удержали бы Россию от нового военного вторжения. Часть этих переговоров, содержащих весьма "деликатные" темы, прошла во время октябрьской встречи Контактной группы по Украине, в которую входит более 50 стран, утверждает NBC.

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