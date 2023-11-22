  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Байден и Си отказались от участия в саммите G20 с Путиным

Даниил Сотников
22 ноября 2023 г.

Лидеры Китая и США пропустят созванный Индией онлайн-саммит G20, на котором в том числе выступит президент России Владимир Путин.

https://p.dw.com/p/4ZJTo
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо БайденФото: MFA CHINA/UPI Photo/IMAGO

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не будут участвовать в виртуальной встрече стран "Большой двадцатки" (G20), которую проведет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщило в среду, 22 ноября, агентство Bloomberg.

Пекин на виртуальном саммите будет представлять премьер Государственного совета КНР Ли Цян. О причинах отсутствия лидеров Китая и США не сообщается. Накануне Моди пропустил онлайн-встречу лидеров G20, на которой присутствовал Си Цзиньпин и обсуждалась война между Израилем и ХАМАС, напоминает Bloomberg.

Путин выступит с обращением

По словам секретаря по иностранным делам Индии (эта должность соответствует должности министра иностранных дел. - Ред.) Виная Мохана Кватры, "подавляющее большинство" лидеров G20 примут участие в видеосаммите 22 ноября. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин выступит с подготовленной речью.

На онлайн-саммите G20 "планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы", сообщала ранее индийская сторона.

Смотрите также:

США и Китай: лед растаял?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

"Потемкинские деревни" в Индии: снос трущоб накануне саммита G20 (07.09.2023)

"Потемкинские деревни" в Индии: снос трущоб накануне саммита G20 (07.09.2023)

Индия готовится к саммиту G20. В ходе "благоустройства" столицы тысячи жителей трущоб были насильственно выселены, а их жилища и лавки снесены. Репортаж DW из Нью-Дели.
Политика7 сентября 2023 г.02:54 мин.
external

Война Израиля против ХАМАС: Газу ждет гуманитарная катастрофа? DW Новости (17.10.2023)

Война Израиля против ХАМАС: Газу ждет гуманитарная катастрофа? DW Новости (17.10.2023)

Во вторник в Израиль прибыл канцлер Германи Олаф Шольц. Он намерен заверить страну, которая борется с террористическим нападением из Газы, в своей поддержке. Также Шольц хочет убедить Иорданию и Египет не допустить дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке, ввиду возможного участия в нем радикального движения "Хезболлах".
17 октября 2023 г.32:34 мин.
Встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена 15 ноября

Военные ведомства США и КНР возобновят прямые контакты

Военные ведомства США и КНР возобновят прямые контакты

Военные ведомства США и КНР возобновят прямые контакты - об этом договорились в Сан-Франциско Джо Байден и Си Цзиньпин. Они обсудили также темы Тайваня, конфликта на Ближнем Востоке и ограничения оборота наркотиков.
Политика16 ноября 2023 г.