Байден и Си отказались от участия в саммите G20 с Путиным

Лидеры Китая и США пропустят созванный Индией онлайн-саммит G20, на котором в том числе выступит президент России Владимир Путин.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не будут участвовать в виртуальной встрече стран "Большой двадцатки" (G20), которую проведет премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщило в среду, 22 ноября, агентство Bloomberg.

Пекин на виртуальном саммите будет представлять премьер Государственного совета КНР Ли Цян. О причинах отсутствия лидеров Китая и США не сообщается. Накануне Моди пропустил онлайн-встречу лидеров G20, на которой присутствовал Си Цзиньпин и обсуждалась война между Израилем и ХАМАС, напоминает Bloomberg.

Путин выступит с обращением

По словам секретаря по иностранным делам Индии (эта должность соответствует должности министра иностранных дел. - Ред.) Виная Мохана Кватры, "подавляющее большинство" лидеров G20 примут участие в видеосаммите 22 ноября. В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин выступит с подготовленной речью.

На онлайн-саммите G20 "планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы", сообщала ранее индийская сторона.

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