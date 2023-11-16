СМИ ФРГ: Байден, встречаясь с Си, хочет предотвратить войну

Лидеры США и Китая не скрывали, что не стремятся к крепкой дружбе, речь шла о предотвращении военного конфликта. Что написали масс-медиа Германии о переговорах Джо Байдена и Си Цзиньпина - у DW.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября провели первую за год встречу в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Лидеры США и Китая договорились возобновить прерванные год назад контакты на высшем военном уровне, совместно работать над ограничением незаконного производства и оборота синтетического наркотика фентанила, а также сблизили позиции в вопросах защиты климата. По большинству других тем двусторонней и международной повестки стороны не пришли к согласию. Атмосферу встречи и ее итоги комментируют немецкие СМИ.

Handelsblatt: США и Китай не готовы идти на серьезные уступки

"Будущее мира сейчас зависит от отношений между двумя этими правителями, таков вывод можно сделать после саммита США-Китай в Сан-Франциско", - считает деловая газета Handelsblatt.

"Когда в среду в Калифорнии встретились президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, в их общении ощущалось новое несокрушимое спокойствие. На их последней встрече год назад на Бали звучало много лести и комплиментов, что не помогло, и вскоре после этого стороны оборвали контакт. Саммит, призванный возобновить отношения, по данным участников, отличался трезвым и более прямым тоном. По словам высокопоставленного представителя администрации США, царила атмосфера "взаимных уступок", - отмечается в публикации.

"В ходе четырехчасовой беседы Байден и Си не скрывали, что две сверхдержавы нужны друг другу прежде всего из прагматических соображений и больше не стремятся к крепкой дружбе. "Мы разные", но планета "достаточно велика для обеих стран", сказал Си Цзиньпин. Как заметили в американской делегации, прошли времена, когда она выходила с переговоров с "чемоданом, полным сделок". На пресс-конференции после встречи Байден подчеркнул: "Конечно, мы конкуренты. Но моя обязанность - не допустить, чтобы это переросло в конфликт". В итоге обе стороны показали, что хотят стабилизировать отношения, но не готовы идти на серьезные уступки", - резюмирует Handelsblatt.

ZDF: Дружба выглядит иначе

"Этого рукопожатия мир напряженно ждал. Формально, несколько чопорно президент США Джо Байден приветствует правителя Китая Си Цзиньпина у обрамленного колоннами входа в роскошное загородное поместье, которое было выбрано местом для давно назревшей встречи. Затем Байден церемонно сопровождает гостя внутрь виллы. Дружба выглядит иначе", - подчеркивается в материале общественно-правовой телекомпании ZDF, опубликованном на ее сайте.

Атмосфера саммита в нем описывает так: "Напряжение в зале заседаний ощутимо. Несмотря на то, что оба лидера явно пытались создать некоторую близость в начале встречи, подчеркивая, как долго они знают друг друга, на самом деле у них это не получилось. С самого начала становится понятно, о чем идет речь: о предотвращении военного конфликта на фоне роста напряженности между двумя ядерными державами. Ни больше ни меньше".

Заседание американской и китаской делегаций на саммите в Сан-Франциско Фото: Doug Mills/AP Photo/picture alliance

На пресс-конференции после встречи Байден заявил о договоренности с Си о том, что нужно обеспечить прямое общение на уровне министров обороны между двумя странами. "Это была минимальная цель. В любом случае от саммита не ожидалось множества конкретных решений", - признает ZDF.

По словам Джо Байдена, переговоры были конструктивными и продуктивными. "Но это не привело к какому-либо движению по важнейшим вопросам. Особенно в самом опасном конфликте между двумя сверхдержавами - вокруг Тайваня - позиции обеих сторон оставались жесткими. Как и по другим вопросам: например, усилению военного присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, которое Китай рассматривает как провокацию. Или по торговым пошлинам и экспортным ограничениям США, введенным в отношении Китая, которые наносят ущерб и без того слабеющей китайской экономике", - подводит итог встречи ZDF.

Die Zeit: Байден и Си на сделали совместного заявления по итогам встречи

Заявление Джо Байдена о том, что с Китаем согласованы меры по контролю за экспортом субстанций, из которых производятся синтетический наркотик фентанил, "не имеет особой ценности, если эти меры не принесут эффекта", указывает, в свою очередь, еженедельник Die Zeit.

"Этот вопрос далеко не так важен для Си, как для Байдена. Могут ли США быть уверены, что экспортные ограничения будут эффективно контролироваться? Отвечая на вопрос об этом, Байден сказал, что нужно не только доверять, но и проверять: "Мы находимся в конкурентных отношениях. Моя задача - управлять ими разумно и предсказуемо, чтобы не возникало конфликтов. В этом вся суть", - цитирует президента США Die Zeit.

"Не только по этому заявлению стало ясно, насколько глубоки линии конфликта, несмотря на все рукопожатия. Оба лидера после переговоров не сделали совместного заявления, как это обычно бывает. Возможно, потому, что не было общего мнения, как лучше всего представить достигнутые договоренности", - предполагает еженедельник.

"Однако президент США подчеркнул важность общения между военными двух стран, которое теперь должно возобновиться. Байден хочет предотвратить развязывание третьей войны во время его пребывания у власти - наряду с Украиной и сектором Газа. И эпизод с китайским воздушным шаром показал, как быстро все может стать очень серьезно.

Хотя Байден снова подчеркнул, что в "политике одного Китая" ничего не изменилось, он уже несколько раз намекал, что Соединенные Штаты поддержат Тайвань в случае нападения на него КНР. Конечно, в Вашингтоне очень надеются, что этого не произойдет, особенно сейчас, когда помощь и оружие необходимы Украине и Израилю. Но Байден не может полагаться на то, что Си Цзиньпин видит ситуацию именно так", - констатирует Die Zeit.

И напоминает, что жесткая позиция по отношению к Китаю с самого начала была приоритетом администрации Байдена, но теперь это стало еще важнее. "Потому что, хотя конфликт вокруг Тайваня еще не разгорелся открыто, есть и другие конфликты, которые показывают, где Китай - не на стороне США, а на стороне России и Ирана. Если добавить к этому Северную Корею, то получится по крайней мере четыре союзнических государства, которые представляют (ядерную) угрозу Западу. К этому добавляются конфликты в торговой сфере и технологическая конкуренция США с Китаем. Ничто из этого не приблизилось ни на шаг к решению в результате этой встречи", - подводит итог еженедельник Die Zeit.

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