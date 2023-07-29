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США направляют Тайваню военную помощь на 345 млн долларов

Александра Иванова
31 мин. назад

Военная помощь для Тайваня будет предоставлена из собственных запасов Минобороны США. Это позволит избежать оформления заказов у военной промышленности и ускорит процесс.

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Военнослужащие Тайваня во время учений
Военнослужащие Тайваня во время учений (июль 2023 года)Фото: Chiang Ying-ying/AP

США предоставят Тайваню военную помощь на сумму в 345 млн долларов (в пересчете: 313 млн евро), сообщила пресс-служба Белого дома в пятницу, 28 июля. Указывается, что эта сумма охватывает "военные товары и услуги министерства обороны Соединенных Штатов, а также обучение и тренировку (военнослужащих Тайваня. - Ред.)".

Как пишет агентство AFP со ссылкой на правительство США, кроме прочего, пакет помощи содержит оборудование для наблюдения и разведки, а также боеприпасы для стрелкового оружия. Все это необходимо для "укрепления возможностей Тайваня по сдерживанию (потенциального агрессора. - Ред.) сегодня и в будущем", отметили в Пентагоне. Подготовка данного пакета военной помощи идет "быстрыми темпами", добавили в пресс-службе американского оборонного ведомства.

Ради ускорения процесса помощь будет выделена из собственных запасов Пентагона: ранее Конгресс США предоставил президенту страны Джо Байдену соответствующие полномочия. По этой же схеме, позволяющей избежать предварительного оформления заказа на предприятиях оборонной промышленности, сейчас Вашингтон направляет военную помощь и в защищающуюся от российской агрессии Украину.

Реакция Пекина на военную помощь США для Тайваня

Минобороны Тайваня утром 29 июля поблагодарило Вашингтон за "решимость в поддержке безопасности Тайваня". Со своей стороны, Китай раскритиковал действия Соединенных Штатов. Как заявил 28 июля пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, Пекин выступает "решительно против" военных связей США с Тайванем. Вашингтон должен "прекратить продажу оружия Тайваню" и "перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в Тайваньском проливе", цитирует заявление Лю агентство AP.

США придерживаются политики "одного Китая", в соответствии с которой они не признают Тайвань в качестве независимого государства и не имеют с ним официальных дипломатических отношений. Однако американское законодательство требует обеспечения для Тайваня возможности вести уверенную оборону. Все угрозы этому острову Вашингтон рассматривает как вопросы, вызывающие "серьезную озабоченность", напоминает агентство.

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