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Си Цзиньпин
Начало третьей пятилетки правления Си Цзиньпина ознаменовалось полной консолидацией власти в его рукахФото: Andy Wong/AP Photo/picture alliance
ПолитикаКитай

Как 10 лет правления Си Цзиньпина изменили Китай

Уильям Ян
1 ч. назад

За десятилетие во главе КНР Си Цзиньпин поменял не только принципы управления Компартией Китая, но и внутреннюю и внешнюю политику страны. Но теперь перед ним может встать новая дилемма.

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Десять лет назад, 15 ноября 2012 года, Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Компартии Китая и председателем Военного совета ЦК КПК. Когда на следующий год он стал председателем Китайской Народной Республики, многие наблюдатели в Китае и за рубежом ожидали от Си продолжения политики реформ.

Но надежды не оправдались: вместо этого уже в первые годы правления он взял курс на централизацию властных рычагов в своих руках, ужесточение контроля и усиление давления на несогласных. Вскоре после прихода к власти Си иниицировал серию антикоррупционных кампаний, направленных против политических оппонентов, и еще сильнее укрепил свое руководящее положение в Коммунистической партии Китая.

"С самого начала он использовал выборочные антикоррупционные кампании, зачищая партию от потенциальных оппонентов, и пытался узаконить сосредоточение власти в своих руках. В отличие от других авторитарных лидеров, добивающихся усиления позиций с помощью подавления, Си расширял сферу своего влияния, создавая новые институты", - поясняет Синь-Сянь Ван, эксперт по китайской политике из Национального университета Тайваня.

Усиление власти

Некоторые аналитики полагают, что Си использовал последнее десятилетие, чтобы отказаться от принципов коллективного руководства Компартией Китая и заменить их персональным. "Это самое большое изменение в социальной и политической структуре Китая с момента прихода Си к власти, - говорит Тэн Бяо, китайский ученый-правовед, живущий в США. - Хотя КПК контролирует Китай с 1949 года, Си окончательно подавил импульс к осуществлению реформ, существовавший в стране в 1990-х годах".

Си Цзиньпин и члены нового состава Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК
Си Цзиньпин и члены нового состава Постоянного комитета Политбюро ЦК КПКФото: Ng Han Guan/AP/dpa/picture alliance

В 2018 году на сессии Всекитайского собрания народных представителей - высшего органа государственной власти страны - были приняты поправки в конституцию, отменившие ограничение на число сроков нахождения на посту председателя КНР. В 2021 году ЦК Компартии Китая возвел председателя КНР Си Цзиньпина на одну ступень с двумя крупнейшими коммунистическими лидерами страны - "великим кормчим" Мао Цзэдуном и архитектором политики реформ и открытости Дэн Сяопином.

В "исторической резолюции" члены ЦК закрепили "решающий вклад" Си Цзиньпина в процесс "великого возрождения китайской нации" и необходимость поддержать его как "ядро партии". А после ХХ съезда Компартии, прошедшего в октябре 2022 года в Пекине, в Китае, указывают наблюдатели, окончательно установилось единовластие Си Цзиньпина. Переизбранный на беспрецедентный третий срок генсек ЦК сформировал Постоянный комитет Политбюро из лояльных ему фигур и отказался от многих принципов, которые обеспечивали регулярную сменяемость высших китайских партийных функционеров. 

"Во многих западных странах ожидали, что с помощью рыночных реформ и интеграции в международную экономическую систему Китай постепенно придет к демократии и открытому обществу, но эти ожидания не оправдались", - констатирует Тэн Бяо в интервью DW. Поэтому Запад был вынужден отказаться от "политики вовлечения" в отношении Пекина. В свою очередь, изменение международной обстановки во многом повлияло на политическое развитие и экономику Китая, добавляет эксперт.

Ужесточение контроля над обществом

За последние десять лет Си также ужесточил контроль над гражданским обществом и усилил подавление несогласных с его курсом. В 2015 году в Китае были арестованы сотни адвокатов, которые вели дела, связанные с защитой прав человека. Некоторые из них оказались в тюрьме, другие лишились лицензий.

"Ограниченное пространство свободы, существовавшее в гражданском обществе в период реформ и открытости, было полностью подавлено Си, - отмечает китайский правовед Тэн Бяо. - С тех пор как он пришел к власти, адвокаты, занимающиеся правами человека, церковные приходы, феминистское движение и НПО стали объектами жестоких репрессий со стороны китайских властей. По сути, прекратились все виды развития гражданского общества".

Акция в Лондоне в поддержку уйгурского меньшинства в Китае
Акция в Лондоне в поддержку уйгурского меньшинства в Китае, октябрь 2022 годаФото: Alexander Mak/NurPhoto/picture alliance

С 2017 году в публичном поле стали появляться сообщения о том, что Китай проводит массовые репрессии по отношению к уйгурам и представителям других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Свыше миллиона уйгуров, по оценкам ООН, были помещены в так называемые лагеря для интернированных, СИЗО, тюрьмы и исправительно-трудовые комплексы. Несмотря на неоднократные протесты международных правозащитных групп и иностранных правительств, Китай называет эти лагеря "центрами профессиональной подготовки" и утверждает, что целью этих программ является "борьба с экстремизмом".

Весной 2019 года вспыхнули массовые антиправительственные протесты в  Гонконге - специальном административном районе КНР с широкой автономией. Поводом к ним стала попытка принять закон, разрешающий экстрадицию в Китай граждан автономии, подозреваемых в правонарушениях. Власти Гонконга отреагировали на протесты арестами и судебными преследованиями тысяч демонстрантов.

Акция протеста в Гонконге, сентябрь 2020 года
Акция протеста в Гонконге, сентябрь 2020 годаФото: Reuters/T. Siu

А в июле 2020 года послушный КПК китайский парламент принял новый закон о государственной безопасности Гонконга, позволяющий властям в Пекине еще сильнее ограничить гражданские свободы автономии. За преступления, которые КНР может счесть угрозой для ее национальной безопасности, жителям Гонконга грозит пожизненное заключение. "Обе эти ситуации (массовые преследования уйгуров и подавление гражданских свобод в Гонконге. - Ред.) оказались намного хуже, чем многие из нас могли бы предсказать", - признает Софи Ричардсон, руководитель китайского направления в Human Rights Watch.

Международные амбиции Си Цзиньпина

Помимо укрепления своей власти внутри страны, Си выступил с рядом амбициозных международных инициатив, направленных на расширение глобального влияния Китая. Он инициировал масштабный проект "Пояс и путь", способствовал экспансии Пекина в Южно-Китайском море и использовал экономические рычаги КНР для углубления ее влияния в системе ООН. Наступательный стиль китайской дипломатии, появившийся во время правления Си, получил за рубежом название "дипломатия волков-воинов", от которого в Пекине решительно открещиваются.

Си Цзиньпин и Джо Байден
С приходом к власти Си отношения между Китаем и США обострилисьФото: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Эксперт по китайской политике из Национального университета Тайваня Синь-Сянь Ван считает, что приход Си к власти обострил конкуренцию между Китаем и США, поскольку Вашингтон чрезвычайно раздражен агрессивным дипломатическим стилем Пекина. "Китайская агрессия в Восточно-Китайском море, Южно-Китайском море и Тайваньском проливе нервирует США и другие соседние страны", - сообщил Ван в беседе с DW.

"Хотя конкуренции между Пекином и Вашингтоном трудно избежать, правление Си прямо и косвенно ускорило темпы ее усиления. В то время как западные страны под руководством США пытаются скорректировать свое отношение к Китаю, Пекин рассматривает эту конкуренцию как часть "национального возрождения". Пекин считает, что Вашингтон пытается сдержать его подъем", - указывает эксперт.

В следующие пять лет своего правления Си не ослабит контроль над обществом и не сделает никаких попыток улучшить ситуацию с правами человека и верховенством закона в КНР, прогнозирует китайский ученый Тэн Бяо: "Он категорически отвергнет любую возможность или предложение продвинуть Китай к конституционной демократии".

В то же время, по словам ученого, Си будет вынужден найти баланс между экономической и политической стабильностью в стране. Ведь китайская экономика уже столкнулась с проблемами в связи с некоторыми политическими мерами, принимаемыми Си, в том числе, стратегией "нулевого ковида" и давлением на частных предпринимателей. "С другой стороны, отказ от этой политики может грозить стране политической нестабильностью", - прдупреждает Тэн Бяо. Впрочем, на его взгляд, Си и другие представители высшего руководства КПК, в первую очередь, отдадут предпочтение стабильности режима.

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