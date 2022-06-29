Комментарий: Пекин должен понести ответственность за действия в Гонконге

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В 25-ю годовщину передачи Великобританией Гонконга Китаю политика Пекина, направленная против верховенства закона и демократии, делает жизнь многих гонконгцев невыносимой, пишет Чун Чин Квонг.
Я родилась за год до передачи управления Гонконгом от Великобритании Китаю в 1997 году. Я росла в то время, когда Гонконг был свободным - говоря в общем и целом. Меня учили критически мыслить, высказывать свое мнение и бороться за демократию и свободу. Я стала активисткой в возрасте 15 лет, на собственном опыте убедившись в силе наших общественных движений, увидев для Гонконга шанс измениться к лучшему.
Какое-то время мы даже одерживали победы, например, когда правительство отказалось от предложений по введению патриотической учебной программы. В то время я была полна надежд. Я вспоминаю, как думала про себя: если мы будем бороться еще решительнее, то, возможно, скоро получим прямые выборы (в местные органы власти Гонконга. - Ред.). Но вскоре Пекин решил отказаться от идеи всеобщего избирательного права, что привело к "революции зонтиков" в 2014 году. Мир приветствовал наше мужество, но мы не получили того, чего хотели.
С тех пор город сильно изменился, и при этом - в худшую сторону. Кандидатам запрещали участвовать в выборах, избранных законодателей отстраняли от работы, пока мир посылал "мысли и молитвы", но ничего не делал.
В 2019 году на сцене появилось движение против закона об экстрадиции, превратившееся в крупнейшее общественное движение, когда-либо существовавшее в Гонконге. Оно показало мне то, чего я никогда не видела своими глазами - жестокость полиции, слезоточивый газ, стрельбу боевыми патронами по несовершеннолетним и массовые нарушения прав человека в местах лишения свободы.
Затем в Пекине был принят закон о национальной безопасности, чтобы раз и навсегда ограничить свободу и автономию Гонконга. Мои друзья и близкие были арестованы - один за другим они оказывались за решеткой. Я была вынуждена отправиться в изгнание. Мир был "глубоко обеспокоен". Но в очередной раз ничего не сделал.
Теперь в моей жизни преобладает бесконечный поток плохих новостей из дома. Многие СМИ были вынуждены закрыться, людей арестовывали за подстрекательство к мятежу из-за комментариев по поводу политики правительства (Китая. - Ред.) по борьбе с COVID-19. Еще больше друзей оказались арестованы или были вынуждены бежать из города.
Политики и правительства всегда сочувствуют нам. Они говорят, что мы храбрые и благородные, сожалеют о наших жертвах и глубоко обеспокоены экспансией Пекина в мире. По крайней мере на бумаге.
Международное сообщество никогда не выходило за рамки пустого заламывания рук, пытаясь привлечь КНР к ответственности за то, что она сделала с моим городом и правопорядком. Мир наблюдал, как Пекин все сильнее сжимает Гонконг в своих тисках и пытается помешать нам сохранить наши общепринятые ценности.
Жители Гонконга и многие другие жертвы политики Пекина в одиночку стоят на переднем крае борьбы против жестокого, экспансионистского режима. Свободный мир никогда не чтил наши жертвы. В этот день, когда мы отмечаем 25-ю годовщину передачи власти и скорбим о страданиях моих соотечественников в Гонконге, я хочу призвать вас оказать давление на ваши правительства, чтобы они приняли меры для реального привлечения Китая к ответственности.
Введите санкции против лиц, причастных к разрушению Гонконга, не позволяйте им хранить в ваших странах богатства, полученные в результате репрессий. Тщательно анализируйте правила экспортного контроля для товаров двойного назначения и технологий слежки и внедрите правила надлежащей проверки деловых партнеров; не позволяйте компаниям из вашей страны помогать совершать преступления против прав человека. Запретите использование продукции, связанной с нарушением прав человека в Гонконге и Китае, не направляйте деньги налогоплательщиков для поддержки компаний, которые являются соучастниками этих преступлений.
Поддержка Гонконга - это не просто лозунг, это решимость призвать Китай к ответу за то, что он сделал с нами и нашими общими ценностями.
Автор: Чун Чин Квонг - координатор кампаний в Гонконге Межпарламентского альянса по Китаю.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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