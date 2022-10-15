XX съезд Компартии Китая: что стоит от него ждать миру

Си Цзиньпин, вероятно, станет первым генсеком ЦК КПК, оставшимся в этой должности на третий срок. Какие еще решения могут быть приняты на XX съезде Компартии Китая - у DW.

Ожидается, что на XX съезде Коммунистической партии Китая (КПК), который откроется 16 октября, будет принято решение о том, что генсек партии Си Цзиньпин останется на своем посту - и, как следствие, во главе КНР - на третий срок. Это не только станет прецедентом, но и укрепит позиции Си как самого влиятельного китайского лидера со времен Мао Цзэдуна. В самой КПК, судя по всему, нет серьезного недовольства политикой Си, несмотря на замедляющееся развитие китайской экономики и рост напряженности в отношениях Пекина с Западом.

На последней встрече высших партийных руководителей перед съездом КПК - седьмом пленуме ЦК - Центральный комитет партии дал высокую оценку "необычным и экстраординарным" достижениям последних пяти лет, что говорит о прочности позиций Си и его влиянии на КПК. ЦК также одобрил политический доклад, с которым Си выступит в начале съезда и в котором будут изложены приоритеты политики партии во всех ключевых областях на следующие пять лет.

Протестный баннер в Пекине

Между тем редким проявлением неодобрения курса китайского руководства стал баннер, развернутый 13 октября на мосту Ситун в пекинском районе Хайдянь, с такими словами: "Нам нужна еда, а не тесты на COVID. Нам нужна свобода, а не изоляция" (имеется в виду китайская политика "нулевой терпимости" к ковиду. - Ред.).

Мост в Пекине, на котором был вывешен протестный баннер Фото: AP

"Нам нужно достоинство, а не ложь. Нам нужны реформы, а не культурная революция, - также было написано красными иероглифами на белом транспаранте. - Мы хотим голосовать на выборах, а не иметь лидера. Не будьте рабами, будьте гражданами".

Тэн Бяо, китайский ученый-правовед, живущий в США, назвал случившееся "очень смелым шагом". "Лозунги против диктатуры Си Цзиньпина перед XX съездом КПК выглядят особенно шокирующе. Хотя это и не изменит политическую ситуацию в Китае, это очень символичный шаг", - считает он.

Дестабилизирующее влияние на партию

Ву-Уэ Чанг, профессор Института исследований Китая в Университете Тамкан на Тайване, полагает, что Си обязательно останется на своем посту на третий срок. "Причина, по которой Си обязательно получит третий срок, заключается в том, что в 2018 году он снял ограничения по срокам в должности председателя КНР и не назначил преемника, подходящего под критерии следующего председателя", - поясняет он.

Между тем существуют опасения, что попытки Си Цзиньпина продлить свое пребывания во главе КПК и на посту председателя КНР на неопределенное время могут оказать дестабилизирующее воздействие на партию. В частности, может оказаться под угрозой принятый порядок передачи власти и вырастет риск внутрипартийной борьбы за власть.

"Ранее я говорил, что если КПК сможет обеспечить упорядоченную преемственность, при которой каждый генсек остается на своем посту два срока, а преемник назначается заранее, то она сможет снизить риск борьбы за власть, - рассуждает Эндрю Натан, профессор политологии Колумбийского университета. - То, что Си собирается идти на третий срок, расшатывает систему преемственности. Если что-то случится во время его пребывания на посту, то существует риск неурегулированной передачи власти, которая превратится в борьбу за власть".

Патриция Торнтон, доцент кафедры китайской политики Оксфордского университета, говорит, что, когда Си пришел к власти в 2012 году, в КПК существовал консенсус относительно того, что нужно проявить решимость, чтобы "исправить потерявшую дисциплину и погрязшую в коррупции партию". "С самого начала Си Цзиньпин стал проводить свой курс при консенсусе высшего партийного руководства, - подчеркивает она. - Он сумел использовать кризис и сопутствующие ему обстоятельства для продвижения программы лидерства, которая действительно позволила сконцентрировать довольно много власти в его собственных руках".

Чрезмерная концентрация власти

Торнтон обращает внимание на антикоррупционную кампанию, которую Си начал после прихода к власти десять лет назад. В результате мер, принимаемых им на протяжении этого срока, более 4,7 миллиона партийных функционеров понесли различное наказание, а сам председатель КНР смог перестроить партийное руководство и расставить на ключевые посты преданных ему людей. "Многие эксперты, изучавшие антикоррупционную кампанию Си, пришли к выводу, что половина ее целей, похоже, была политически мотивирована", - указывает она.

Многие эксперты полагают, что Си останется во главе Компартии Китая на третий срок Фото: Ali Haider/EPA/dpa/picture alliance

Си также осуществил ряд идеологических, институциональных и организационных преобразований, которые привели к еще большей концентрации власти вокруг него. "Одна из реальных опасностей, которую мы начинаем замечать, - это чрезмерная централизация власти. Консолидация такой большой власти и контроля в руках верхушки КПК привела к расхолаживающему эффекту внутри самой партии", - говорит Торнтон.

Китайский ученый-правовед Тэн Бяо разделяет эту точку зрения: "Си превратил партию из коллективной диктатуры в диктатуру персоналистскую".

Чего еще ждать от XX съезда КПК

Вероятно, на XX съезде КПК будет проведены серьезные перестановки в ее руководстве. Ожидается, что некоторые из семи членов Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК - самого влиятельного органа партии - покинут его.

Поскольку глава правительства КНР Ли Кэцян должен уйти в отставку в марте 2023 года, за решением вопроса о том, кто заменит его на втором по важности посту в стране, будут пристально следить. Среди потенциальных преемников - нынешний вице-премьер Ху Чуньхуа, а также Ван Ян - председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК), в настоящее время занимающий четвертую позицию в партийной иерархии.

Декорация улиц Пекина в рамках подготовки к XX съезду КПК Фото: THOMAS PETER/REUTERS

Ван Синьсянь, эксперт по китайской политике из Национального университета Чэнчи (NCCU) на Тайване, указывает, что окончательное решение будет продиктовано Си, а ключевыми критериями будут его предпочтения, а также политическая лояльность претендентов. "С этой точки зрения, Ван Ян может оказаться более подходящим кандидатом, чем Ху Чуньхуа, поскольку Ван успешно работал вместе с Си в течение последних пяти лет, решая вопросы, связанные с Тайванем, Синьцзяном, Тибетом и в Рабочем отделе Единого фронта ЦК КПК", - отмечает он.

Эндрю Натан из Колумбийского университета добавляет, что Си, скорее всего, окружит себя более лояльными людьми, у которых нет независимой базы власти, необходимой, чтобы бросить ему вызов.

Стоит ли ждать крупных политических изменений в Китае?

Несмотря на то, что политическая власть Си Цзиньпин в Китае кажется неоспоримой, однако, констатируют эксперты, он сталкивается с растущим давлением по другим вопросам, включая быстрое замедление экономики Китая, репрессии властей в отношении технологических гигантов и экономические последствия жесткой стратегии "нулевой терпимости" к ковиду.

На съезд Компартии Китая прибудут 2 000 делегатов Фото: Ng Han Guan/AP/dpa/picture alliance

В докладе, опубликованном Джеймстаунским фондом в сентябре 2022 года, Алисия Гарсия-Эрреро, главный экономист по Азиатско-Тихоокеанскому региону инвестиционного банка Natixis, спрогнозировала, что Китай не сможет достичь цели экономического роста в 5,5% в 2022 году. Поскольку Китай сигнализирует о своем намерении и дальше придерживаться спорной стратегии "нулевой толерантности" к ковиду, перспективы роста в 2023 году, скорее всего, также будут неутешительными, полагает Гарсия-Эрреро.

"Из-за ужасного 2022 года Китаю не придется делать много для ускорения роста в 2023 году, но проблемы, которые мы наблюдаем, останутся и, вероятно, станут более острыми с точки зрения экономических затрат", - сообщила она в беседе с DW.

Эндрю Натан не ожидает больших изменений во внутренней и внешней политике Китая во время третьего срока Си Цзиньпина. "Я думаю, что в значительной степени это продолжение миссии, которой является идея "китайской мечты" (возрождение китайской нации. - Ред.). Это то, что он пытается сделать, - подчеркивает Натан. - Некоторые полагают, что в течение ближайших пяти лет Си попытается напасть на Тайвань, но я так не думаю. Изменит ли он свою политику по борьбе с COVID-19? Вряд ли".

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