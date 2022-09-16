У Си Цзиньпина не выйдет создать "анти-НАТО" в Азии

Китайский лидер надеется сформировать антизападный альянс на базе Шанхайской организации сотрудничества. Но у него это не получится, считает Константин Эггерт.

Владимир Путин и Си Цзиньпин, кажется, поменялись ролями. Им удалось превратить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском Самарканде из предсказуемо скучного собрания нескольких авторитарных режимов Азии (плюс Индия, которая все еще все еще остается демократией) в едва ли не символическое событие.

Путин слабеет, Си набирает силу

Раньше амплуа Путина состояло в том, чтобы пугать членов ШОС описаниями коварных планов закабаления их стран Западом. Китайские лидеры, наоборот, выступали в роли прагматиков, обещающих кредиты (как правило, кабальные), инвестиции (для реализации нужных Пекину инфраструктурных проектов) и техпомощь (для поддержания этих проектов на плаву). На это раз все было иначе.

Константин Эггерт

Путин обещал участникам саммита ШОС поставлять бедным странам удобрения и предложил лидерам организации совместно организовать крупное спортивное мероприятие. Председатель Си решительно попытался придать и без того антизападному по характеру саммиту еще более радикальный характер. Он призвал лидеров организации дать отпор так называемым "цветным революциям". Китайский лидер предсказуемо сказал, что людей, их организующих, вдохновляют и направляют из-за рубежа. Кто именно, участникам заседания объяснять было не нужно.

Соло Си в Самарканде - один многих признаков ослабления престижа и влияния России даже в центральноазиатских государствах, где она была традиционно сильна. Это результат политической катастрофы, которой стал для Кремля новый этап агрессии против Украины.

Китайский режим стремится теперь поставить ШОС под свой полный контроль и превратить его в азиатский противовес США в политике и сфере безопасности. За два дня до саммита в Узбекистане Си преподнес Путину неприятный сюрприз. Он посетил Казахстан, традиционного регионального союзника России. Там китайский гость рассказал о стремлении Китая поддерживать и укреплять суверенитет и безопасность стран Центральной Азии. Это прозвучало как четкое предупреждение России не пытаться аннексировать регионы северного Казахстана, где живет много русскоязычных граждан. Этого многие в стране опасаются, особенно после 24 февраля.

Пекин, не таясь, предлагает правительствам стран Центральной Азии постепенно заменить Россию в качестве главного гаранта их безопасности. "Украина продолжает истощать военные, политические и экономические ресурсы Путина. В результате Россия будет продолжать терять свое влияние в регионе. Этот процесс теперь необратим", - считает казахстанский политолог Доспым Сатпаев. Это мнение я слышал не раз во время недавней поездки в Центральную Азию.

Китай предлагает ШОС "дружить против Америки"

Одержимость Китая Америкой все больше напоминает путинскую. И, скорее всего, она будет иметь такой же плачевный результат. Попытка слепить из Шанхайской организации антизападный, антиамериканский блок закончится провалом. Страны-члены ШОС могут не любить США и Запад, но разногласия и даже конфликты между ними зачастую гораздо острее, чем их эта неприязнь. Индия и Пакистан - наиболее известный, но далеко не единственный пример.

Кроме того, даже если некоторые правительства стран ШОС готовы вести дела с Китаем, их граждане часто имеют другое мнение. В Казахстане, например, гражданам не нравится китайское влияние на экономику и, опосредованно, политику страны. Президент Касым-Жомарт Токаев и его команда не могут не учитывать эти настроения. С другой стороны, поддержка, которую Запад оказывает Украине против Путина, является ярким примером солидарности. Общественность и политики многих стран ШОС это видят и будут делать свои выводы, которые могут не совсем понравиться Пекину.

Наконец, главные западные союзы, такие как НАТО и ЕС - альянсы единомышленников. Они прочно укоренены в общих ценностях демократии, верховенства права и уважения прав граждан. Это не значит, что у их участников нет проблем и даже взаимных претензий, но разрешать их намного проще, когда философия, лежащая в основе союзов, общая. В основе Шанхайской организации сотрудничества нет общих ценностей. Быть против чего-то - недолговечная стратегия. Купить солидарность тоже не получится. Да и многие режимы, которые Пекин намерен спасти от революций, рухнут, сколько бы влияния ни пытался купить в их странах Китай.

Си Цзиньпин думает, что вскоре будет править балом в Азии. Он ошибается.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

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