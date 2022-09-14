Цзиньпин обещает поддерживать защиту суверенитета Казахстана

Си Цзиньпин посетил Казахстан в ходе первой после начала пандемии зарубежной поездки. Китай будет "категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела" Нур-Султана, указал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе первой за последние два с половиной года зарубежной поездки посетил Казахстан. В ходе встречи с президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым в среду, 14 сентября, китайский лидер "высоко оценил" уровень двусторонних отношений, сообщили в Нур-Султане.

Цзиньпин заявил, что поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам. "Еще раз хотел бы Вас заверить, что правительство Китая уделяет огромное внимание отношениям с Казахстаном. Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности,… категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела Вашей страны", - цитирует слова главы КНР пресс-служба президента Казахстана .

Токаев: крайне важный визит

В свою очередь Токаев назвал визит председателя КНР "крайне важным" и указал, что заявленное в сентябре 2019 года в Пекине "вечное всестороннее стратегическое партнерство вышло на заданную траекторию".

Как отмечается далее в заявлении, на встрече двух делегаций обсуждались в числе прочего перспективы расширения сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также вопросы использования трансграничных водных ресурсов. По итогам переговоров было подписано Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китаем.

После переговоров в Нур-Султане Си Цзиньпин отправляется в Узбекистан. 15 и 16 сентября он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. В ее рамках запланирована, в частности, встреча китайского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. В саммите также будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Эбрахим Раиси и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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