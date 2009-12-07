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Вид на Астану - столицу Казахстана
Фото: AFP/Getty Images/S. Filippov

Астана

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Столица Республики Казахстан.

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Контекст

Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Заместитель главы МИДа Казахстана Роман Василенко - о приоритетах во внешней политике страны.
Политика4 ноября 2022 г.
На саммите СРГ в Астане 14 октября

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

В Казахстане прошли сразу два саммита - лидеров стран СНГ и "Россия - Центральная Азия". DW - о темах кулуарных бесед.
Политика14 октября 2022 г.
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу" Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

В "ЛНР" взорван прокурор. Сколько пьют в Германии. DW Шоу

В "ЛНР" взорван прокурор. Сколько пьют в Германии. DW Шоу

Темы выпуска: Ситуация в Украине, встреча Путина и Си, дочка "Роснефти" в ФРГ, визы для белорусов и немецкие алкоголики.
Политика16 сентября 2022 г.61:48 мин.
В центре Астаны

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу

Эксперты видят в этом процесс замещения политики "старого назарбаевского" Казахстана на "новый" во главе с Токаевым.
Политика15 сентября 2022 г.
Столица Казахстана Астана

Астана официально стала Нур-Султаном

Астана официально стала Нур-Султаном

Петиция против переименования Астаны набрала более 44 тысяч подписей.
Политика23 марта 2019 г.
Вид на Астану

Петиция против Нурсултана набрала больше 40 тысяч подписей

Петиция против Нурсултана набрала больше 40 тысяч подписей

Переименование Астаны в Нурсултан не проходит без споров. Десятки тысяч подписали петицию против нового названия.
Политика22 марта 2019 г.
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Мнения

Не пытайся писать в "Живой журнал" из Казахстана

Комментарий
СМИ7 декабря 2009 г.