You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Фото: AFP/Getty Images/S. Filippov
Астана
Публикации по теме
Столица Республики Казахстан.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом
Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом
Заместитель главы МИДа Казахстана Роман Василенко - о приоритетах во внешней политике страны.
Политика
04.11.2022
4 ноября 2022 г.
О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?
О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?
В Казахстане прошли сразу два саммита - лидеров стран СНГ и "Россия - Центральная Азия". DW - о темах кулуарных бесед.
Политика
14.10.2022
14 октября 2022 г.
В "ЛНР" взорван прокурор. Сколько пьют в Германии. DW Шоу
В "ЛНР" взорван прокурор. Сколько пьют в Германии. DW Шоу
Темы выпуска: Ситуация в Украине, встреча Путина и Си, дочка "Роснефти" в ФРГ, визы для белорусов и немецкие алкоголики.
Политика
16.09.2022
16 сентября 2022 г.
61:48 мин.
Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу
Опять единогласно. В Казахстане вновь переименовали столицу
Эксперты видят в этом процесс замещения политики "старого назарбаевского" Казахстана на "новый" во главе с Токаевым.
Политика
15.09.2022
15 сентября 2022 г.
Астана официально стала Нур-Султаном
Астана официально стала Нур-Султаном
Петиция против переименования Астаны набрала более 44 тысяч подписей.
Политика
23.03.2019
23 марта 2019 г.
Петиция против Нурсултана набрала больше 40 тысяч подписей
Петиция против Нурсултана набрала больше 40 тысяч подписей
Переименование Астаны в Нурсултан не проходит без споров. Десятки тысяч подписали петицию против нового названия.
Политика
22.03.2019
22 марта 2019 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Не пытайся писать в "Живой журнал" из Казахстана
Комментарий
СМИ
07.12.2009
7 декабря 2009 г.
Реклама