О чем говорили в кулуарах саммитов в Астане?

В столице Казахстана 14 октября прошли сразу два саммита - лидеров стран СНГ и "Россия - Центральная Азия". Вопреки некоторым ожиданиям, даже в кулуарах об Украине не говорили. Подробности - у DW.

Оба саммита - лидеров стран СНГ и "Россия - Центральная Азия" проходили в Конгресс-центре, который был построен специально для работы выставки EXPO-2017 и расположен почти на окраине Астаны. Но поскольку в мероприятии участвовали главы государств, то как и во время прошедшего накануне саммита СВМДА был введен режим повышенных мер безопасности. Жесткая пропускная система, многочисленные идентифицирующие личность сканеры, вооруженные сотрудники правоохранительных органов…

Когда есть свои проблемы

Правда, были и некоторые отличия. Так, не всех журналистов оставили в пресс-центре, размещенном в отеле по соседству. Некоторым из них - хоть и с рядом ограничений - разрешили наблюдать за развернувшимися на обоих саммитах дискуссиями и непосредственно почувствовать специфическую атмосферу за кулисами.

Саммиты проходили в Конгресс-центре Фото: A. Weißkopf/DW

Именно из бесед в кулуарах стало понятно, что представителей официальных делегаций Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана не очень интересует развязанная Россией война в Украине. Исключением разве что была делегация Беларуси, члены которой не скрывали свои пророссийские взгляды. Всех же остальных больше беспокоили собственные проблемы.

К примеру, во время саммита глав стран СНГ делегатов из Армении и Азербайджана больше волновал конфликт вокруг Карабаха и Зангезурского коридора, которые представители Еревана неизменно называли "проблемами Арцаха и Сюника". При этом было видно, что армянскую делегацию текущая ситуация явно не устраивала и от бесед с журналистами они всякий раз старались уклониться.

Возможно, причиной тому стали положительно воспринятые Владимиром Путиным слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, выразившего благодарность России за помощь в разрешении сентябрьского конфликта на армянско-азербайджанской границе.

Никол Пашинян первым вышел из зала Фото: A. Weißkopf/DW

"Именно российская сторона вышла с предложением прекращения огня. Некоторые приписывают это другим странам, что является совершенно безосновательным. В результате посреднической деятельности российской стороны боестолкновения были остановлены", - подчеркнул президент Азербайджана к очевидному неудовольствию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который первым вышел из зала заседания сразу после завершения совещания в "закрытом формате".

Москве виднее, где границы?

Рассчитывают на помощь России и в Бишкеке. В беседе с DW чиновник из окружения кыргызского президента Садыра Жапарова заметил, что содействие Москвы позволит разрешить застарелый приграничный конфликт с Таджикистаном, который периодически обостряется с начала 90-х годов. "Россия сама вышла на нас с этим предложением. Мы решили не отказываться. Не исключено, что именно посредничество Москвы позволит нам установить мир с Таджикистаном", - заметил высокопоставленный член делегации Кыргызской Республики.

Уже после завершения обоих саммитов, на организованной для журналистов из кремлевского пула пресс-конференции российский президент обнадежил своих партнеров по Центральной Азии, заметив, что "Россия оценит предложения Киргизии и Таджикистана по урегулированию ситуации на границе этих стран и изучит хранящиеся в Москве карты. При этом Путин добавил, что "у Москвы зачастую больше информации о границах союзных республик, чем у них самих".

Как прежде уже не будет

"ПАСЕ нам не указ. Европа и Штаты не партнеры надолго. А в Центральной Азии и на Кавказе к нам прислушиваются. И это хорошо. Будем помогать. Хотя понимаем, что в обоих регионах сейчас правит балом прагматичный подход", - откровенно заметил в беседе с DW один из высокопоставленных членов российской делегации.

Саммиты проходили в режиме повышенных мер безопасности Фото: A. Weißkopf/DW

О том, что страны, например, Центральной Азии уже не желают поддерживать с Российской Федерацией прежние отношения отчетливо дали понять президенты Таджикистана и Казахстана. Во время саммита "Россия - Центральная Азия", обращаясь к Путину, таджикский президент Эмомали Рахмон подчеркнул: "Да, мы - малая народность, нас не 100-200 миллионов. Но у нас есть история, культура. Мы люди, мы хотим, чтобы нас уважали. Мы не нищие. У нас богатая страна. Владимир Владимирович, наша просьба - чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. Надо найти золотую середину и работать с каждой республикой отдельно".

Поддержал Рахмона и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Поблагодарив главу Таджикистана за "неординарное выступление", он добавил: "Каждый раз, когда мы собираемся, почему-то вспоминаем Советский Союз".

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