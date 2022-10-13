Саммит СВМДА: нашел ли Путин поддержку в Астане?

Путин прибыл в Астану последним из лидеров стран-участниц СВМДА. Ему организовали зеленый коридор от аэропорта до Дворца независимости, где уже собрались участники саммита, и предоставили спецпомещение для переговоров.

На VI юбилейный саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), созданного еще в 1992 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, лидеры стран-участниц этого консультативного форума начали прибывать еще 11 октября. Первым прилетел эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани. Спустя день в аэропорту Астаны приземлился самолет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Обоих встречал сам президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для них выстраивался почетный караул, прибытие важных гостей активно освещала казахстанская пресса. Другие лидеры стран СВДМА таких почестей удостоены не были. Встречать их поручили премьер-министру Алихану Смаилову.

Президент Казахстана не поехал встречать Путина

Предполагалось, что на самом высоком уровне будет встречен и Владимир Путин. Но этого не произошло. Во многом это связано с тем, что какой-либо информации о дне прибытия президента России в Астане просто не было. Наиболее вероятной датой называли 12 октября. Именно в этот день саммит, приуроченный к 30-й годовщине создания СВМДА, должен был официально начать работу. На вероятное прибытие Путина указывали и некоторые косвенные признаки. В небе над Астаной летали вертолеты, на отдельных участках улиц и проспектов столицы Казахстана стояли бронетранспортеры, практически повсеместно дежурили усиленные патрули полиции и национальной гвардии. Но вечером 12 октября прилетел только министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отчего у журналистов, аккредитованных на саммите, появились подозрения, что российский президент решил отменить свое участие в форуме.

На улицах Астаны во время саммита СВМДА стояли бронетранспортеры Фото: Anatoly Weiskopf/DW

И все же Путин появился. Когда во Дворце независимости уже собрались руководители всех 50 делегаций - как стран-членов СВМДА, так и государств в статусе наблюдателя, - в казахстанских СМИ появилось короткое сообщение, что самолет с Путиным на борту в 09.54 приземлился в аэропорту Астаны. Токаев встречать президента России не поехал. Вместо него это сделал премьер-министр Казахстана.

Не все пожали руку Путину

О том, что для Путина специально создали 15-километровый зеленый коридор, говорит тот факт, что в уже 10.15 он был во Дворце независимости, где началась церемония совместного фотографирования. Да, в итоге он оказался по правую руку от Касым-Жомарта Токаева. Но журналисты обратили внимание на такую интересную деталь: здороваться с президентом России стали отнюдь не все участники фотосессии. Возможно, его просто сразу не заметили на фоне ставшего рядом рослого эмира Катара.

Уже во время пленарного заседания представители СМИ ожидали, что Путин в своем выступлении как-то обозначит перед коллегами из стран Азии свою позицию в отношении непрекращающихся ракетно-бомбовых ударов по украинским городам. Но эту тему президент России обошел стороной. Зато порассуждал о ситуации в Афганистане, предложив компенсировать афганскому народу ущерб за оккупацию и разморозить его заблокированные счета: "Эта страна после более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики оказалась неспособна самостоятельно решать проблемы, связанные с террористическими угрозами. Что подтверждает непрекращающаяся череда кровавых терактов". Заодно Путин предложил пересмотреть действующие принципы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду", замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счет".

Об Украине вспомнил только Эрдоган

Эрдоган: Справедливого мира можно добиться только с помощью дипломатии Фото: Anatoly Weiskopf/DW

Впрочем, какой-либо полемики вокруг предложений Путина так и не последовало. Лидеры стран СВМДА предпочли больше говорить о своих проблемах. Пакистан традиционно упрекнул Индию за отказ предоставить право на самоопределение Кашмиру. Глава Палестинской национальной автономии в очередной раз затронул проблему отношений с Израилем в вопросе о статусе Восточного Иерусалима. Об Украине вспомнил лишь Реджеп Тайип Эрдоган: "Мы всё еще видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться только с помощью дипломатии", - заявил президент Турции. Поднимал ли он тему Украины на полуторачасовой встрече с Путиным уже по окончании пленарного заседания форума СВМДА, который теперь объявлен международной организацией, неизвестно.

И уж точно о военном вторжении России в Украину не было речи в ходе переговоров Путина (власти Казахстана выделили ему для этого специальное большое помещение с солидным по размерам столом) с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой Палестины Махмудом Аббасом и президентами Кыргызстана и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном.

Что касается журналистов, то задать Путину вопросы об Украине им было физически невозможно. Причина в том, что пресс-центр саммита СВМДА перенесли в соседнее с Дворцом независимости здание Национального университета искусств. Сам дворец был окружен рядами турникетов, вдоль которых стояли полицейские и вооруженные автоматами спецназовцы. Все попытки журналистов приблизиться к месту проведения форума вежливо, но настойчиво пресекались.

Смотрите также: