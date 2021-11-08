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Нагорный Карабах

Нагорный Карабах - регион на Южном Кавказе, который после распада СССР провозгласил независимость от Азербайджана. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не признает ни одна страна.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году, после распада Советского Союза. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

Конфликт между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и армией самопровозглашенной НКР, которую поддерживает Ереван, - с другой стороны, обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.

После обнародования заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами отставки премьер-министра.

ARCHIV - 18.01.2011, Ungarn, Budapest: Die Menschenrechtskommissarin des Europarats, die frühere OSZE-Beauftragte für Pressefreiheit, Dunja Mijatovic, spricht während einer Pressekonferenz. Mijatovic kritisierte, dass die Polizei Menschen noch zu häufig wegen ihrer Hautfarbe oder Sprache überprüft. Das sogenannte «ethnische Profiling» sei weiterhin in Europa verbreitet, erklärte Dunja Mijatovic am Donnerstag in einer Mitteilung. Foto: Lajos Soos/MTI/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Комиссар СЕ призвала к соблюдению прав человека в конфликте вокруг Карабаха 08.11.2021

Дунья Миятович потребовала от Еревана и Баку обеспечить гуманитарным организациям доступ в зону конфликта. Она обвинила в необъективности и Армению, и Азербайджан.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Армения и Азербайджан судятся друг с другом в Международном суде 14.10.2021

Иски связаны с войной за Нагорный Карабах. Стороны обвиняют друг друга в пытках военнопленных, осквернении святынь и других преступлениях.
FILES - epa04118442 Judges of the International Court of Justice (ICC) sit in the courtroom during the first day of the witnesses in the Croatia vs. Serbia case in the Peace Palace in The Hague, The Netherlands, 10 March 2014. Croatia accuses neighboring country Serbia of committing genocide in the 1990s at the breakup of Yugoslavia. EPA/BART MAAT (zu dpa Höchstes UN-Gericht entscheidet zu Völkermord-Klagen am 02.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Международный суд ООН вскоре рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана 30.09.2021

Слушания 14-15 октября будут касаться требования о введении временных обеспечительных мер, поданного Арменией, а 18-19 октября - аналогичного требования, поданного Азербайджаном, сообщили в суде.
27.09.2020, Nagorny Karabakh: 6343350 27.09.2020 In this handout video grab released by the Armenian Defense Ministry, a view shows warfare in Nagorno-Karabakh. Editorial use only, no archive, no commercial use. Armenian defense Ministry Foto: Armenian defense Ministry |

Год после войны в Карабахе: с какими вызовами столкнулся Ереван 27.09.2021

Год назад за Нагорный Карабах вспыхнул военный конфликт. В нем армяне потерпели поражение от Азербайджана. Какие проблемы решает сегодня Ереван? Какие выводы сделали власти Армении? Ответы - у DW.
Niederlande: Der Friedenspalast in Den Haag. Sitz des Internationalen Gerichtshofs der UN. Foto vom 20. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Азербайджан подал в Международный суд ООН встречный иск против Армении 24.09.2021

В числе прочего Баку обвиняет Ереван в "этнических чистках" и тем самым - в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
2.10.2020, Stepanakert, Bergkarabach, An emergency services member stands atop the site of a grass fire started by a bomb that fell nearby on October 2, 2020 in Stepanakert, Nagorno-Karabakh. A decades-old conflict between Armenia and Azerbaijan has reignited in the disputed region of Nagorno-Karabakh, recognized by most countries as part of Azerbaijan, but controlled by ethnic Armenians since a 1994 ceasefire. Dozens have been reported killed in the recent fighting, in which both countries blame the other for the escalation. European leaders have pressed for a cessation of violence, concerned that the conflict may draw in foreign powers like Russia, which traditionally backs Armenia, and Turkey, which supports Azerbaijan. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)

От кассетных бомб в Карабахе погибли и ранены более 100 человек 15.09.2021

Во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году 107 человек погибли или были ранены в результате использования кассетных боеприпасов, сообщило движение "Коалиция по кассетным боеприпасам".
6423411 19.12.2020 Flowers are laid at the Yerablur Military Memorial Cemetery to commemorate those who died during the recent armed conflict over the disputed region of Nagorno-Karabakh, in Yerevan, Armenia. On December 19, a three-day nationwide mourning period starts in Armenia. Andranik Ghazaryan / Sputnik

Пашинян назвал число погибших в осеннем конфликте в Нагорном Карабахе 24.08.2021

В результате военных действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года погибли 3773 армянских военнослужащих, 243 пропали без вести, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Армения призвала к новым мирным переговорам с Азербайджаном 12.08.2021

По словам премьера Армении Пашиняна, его страна готова участвовать в переговорном процессе на самом высоком уровне. На границе между двумя странами уже многие месяцы не прекращаются перестрелки.

14.07.2020, Armenien, Tawusch: Ein armenischer Soldat schaut an der Frontlinie durch ein Fernglas. Bei den seit Tagen andauernden Gefechten an der Grenze zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus sind auf beiden Seiten erneut mehrere Menschen gestorben. Foto: Uncredited/Armenian Defense Ministry Press Service/PAN Photo/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Стрельба на границе Армении и Азербайджана: война возвращается? 28.07.2021

На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошла очередная перестрелка, есть погибшие. Насколько вероятна новая вспышка вооруженного конфликта между странами и как предотвратить эскалацию? Интервью DW.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

В результате стрельбы на армяно-азербайджанской границе есть убитые и раненые 28.07.2021

Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации на границе, где в результате перестрелки погибли трое и ранены пятеро военнослужащих Армении. Азербайджан заявил о двух раненных военных.
Konflikt in Nagorny Karabach, armenisch-azerbaydzanische Grenze nach dem Krieg, armenische Soldaten im Grenzgebiet, armenische Dörfer im Grenzgebiet, Juni 2021

Эксперт из ФРГ: Карабах после войны - под прицелом Баку и "защитой" Москвы 07.07.2021

Как относятся к России и ЕС в Карабахе после войны? Зачем в конфликт вмешалась Турция и как работает пропаганда Баку? Эксперт немецкого фонда Эберта поделился своим мнением по этому поводу.

Armenian soldiers patrol a road outside the village of Berdashen on November 27, 2020, at the ceasefire line drawn between Armenia and Azerbaijan after six weeks of fighting over the disputed Nagorno-Karabakh region. (Photo by Karen MINASYAN / AFP)

Азербайджан освободил 15 армянских военнослужащих 04.07.2021

Армянских военнослужащих доставили в Ереван на самолете ВКС России. Армения в ответ передала Азербайджану карты минных полей.

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021) 22.06.2021

Ситуация на линии разграничения между армянскими и азербайджанскими военными остается взрывоопасной. То и дело завязываются перестрелки, стороны обвиняют друг друга в несоблюдении условий перемирия. Репортаж DW.

Катастрофа нарастает: как сбить третью волну коронавируса в России. DW Новости (22.06.2021) 22.06.2021

Более чем в 10 регионах России ввели обязательную вакцинацию. Поможет ли это справиться с третьей волной? И что нужно делать?

Результаты выборов в Армении: Пашинян останется у власти (21.06.2021?) 21.06.2021

По предварительным данным, партия Николы Пашиняна победила на внеочередных парламентских выборах, набрав почти 54 процента голосов и имея более чем двукратный перевес над соперниками.

News Bilder des Tages YEREVAN, ARMENIA - JUNE 20, 2021: A ballot box is pictured at Polling Station 9/25 after Armenia s early parliamentary election. The vote was called by three parliamentary factions amid a long political crisis which resulted from an armed conflict between Armenia and Azerbaijan over Nagorno-Karabakh in autumn 2020. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS10581D

Поражение в Карабахе не помешало Пашиняну победить на выборах. Почему? 21.06.2021

Вопреки ожиданиям партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна победила на выборах в парламент Армении. Эксперты расходятся во мнениях, ждут ли теперь страну внутриполитические потрясения.
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