Нагорный Карабах - регион на Южном Кавказе, который после распада СССР провозгласил независимость от Азербайджана. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не признает ни одна страна.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году, после распада Советского Союза. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики (НКР) не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.



Конфликт между Азербайджаном, с одной стороны, и Арменией и армией самопровозглашенной НКР, которую поддерживает Ереван, - с другой стороны, обострился летом 2020 года. В конце сентября в регионе начались масштабные военные действия. В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября.



Соглашение предполагает, что подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, будут развернуты российские миротворцы, транспортное сообщение в регионе будет контролировать погранслужба ФСБ России.



После обнародования заявления лидеров трех стран в Ереване начались массовые протесты с призывами отставки премьер-министра.