Экс-премьер Казахстана Кажегельдин: Я желаю победы Украине

Экс-глава правительства Казахстана Акежан Кажегельдин в интервью DW рассказал о последствиях войны в Украине для стран Центральной Азии, выразил поддержку Киеву и предостерег Россию от повторения 1991 года.

Бывший премьер-министр Казахстана Акежан Кажегельдин в интервью DW объяснил, как война в Украине повлияла на казахстанскую экономику, почему он желает победы Киеву и какими могут быть новые маршруты экспорта нефти из Казахстана на мировой рынок.

DW: Акежан Магжанович, 24 февраля этого года изменило жизнь как граждан Украины, так и граждан России. А как повлияло то, что происходит сейчас в Украине, на Казахстан?

Акежан Кажегельдин: Экономика Казахстана пострадала очень сильно. Мы практически отрезаны от глобального рынка. Мы даже отрезаны от возможности продавать продукцию в Российскую Федерацию, боясь вторичных санкций. И мы несем на себе бремя этой тяжести больше, чем другие соседние республики.

C точки зрения политики - огромная тревога. Мы вдруг увидели, что сосед, на которого мы рассчитывали как на союзника в период серьезных потрясений, в том числе военных потрясений, которые могут угрожать нашему суверенитету, нашей территориальной целостности, сам потенциально является таким источником.

Акежан Кажегельдин во время интервью DW Фото: Privat

Плюс ко всему вдруг начали из пределов Садового кольца и из коридоров Думы раздаваться какие-то непонятные постисторические требования, особенно территориальные. Все это не может настраивать всех казахстанцев на спокойный лад, мы находимся в потенциально опасной стадии. Мы находимся в стадии поиска новых конструкций безопасности и поиска других путей на глобальный рынок.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что мы не только соседи. Наши сухопутные границы - самые большие с Российской Федерацией, более 7500 километров. Только после нас (по протяженности границы с РФ. - Ред.) идет Китай.

- Начнем с экономики. Какими могут быть эти другие пути на мировой рынок, о которых вы сказали?

- В то время, когда я работал в правительстве, нам с большим трудом удалось убедить руководство РФ построить трубопровод от Каспия до Черного моря, (чтобы поставлять нефть. - Ред.) на мировой рынок. Мы уступили значительный пакет Российской Федерации, как акционеру этого трубопровода (Каспийского трубопроводного консорциума, КТК. - Ред.), и Российская Федерация пользовалась им. Это была смешанная нефть, и она получила название марки Urals, то есть там была нефть из Российской Федерации и с казахских месторождений.

И вот периодически с начала войны (в Украине. - Ред.) трубопровод останавливается - то из-за профилактических работ в Новороссийске, то из-за каких-то других работ. Мы понимаем, что это некий инструмент давления не столько на Казахстан, сколько на внешний рынок, потому что там заинтересованы в нем американские нефтяные компании и западный рынок.

Мы понимаем, что это отражение политики властей Российской Федерации. Но на нашей стороне есть большой игрок, который тоже по-своему вмешивается в этот процесс. Вторым импортером казахской каспийской нефти является Китайская народная республика, с которой Россия не только не хочет ссориться, она не может себе этого позволить.

Долгое время Казахстан получал огромную выгоду от участия в этом проекте: практически 80 процентов экспорта казахской нефти - это трубопроводный консорциум КТК. Вместе с тем в начале 2000-х было предложение участвовать в трубопроводе "Баку - Джейхан". К сожалению, руководство Казахстана не придало этому нужного значения, казалось, что все будет и так нормально. И надо отметить, что в то время отношения между РФ и ЕС были практически "шоколадными", страны ЕС вкладывали большие капиталы в российскую экономику.

И вот теперь Казахстан будет платить цену за то, что в свое время не подумал о диверсификации (экспорта нефти. - Ред.). А она очень простая - любым способом поставлять нефть в Баку и оттуда через "Баку - Джейхан" выходить на европейский рынок. Для нас это исключительно важно. Нам нужны деньги для развития экономики, годы были потрачены напрасно - на строительство столицы и прочие непонятные проекты.

- В одном из интервью вы сказали, что руководство России подвергает страну риску дезинтеграции. Как это понимать?

- Дело в том, что Россия, к большому сожалению, в 2000-х годах отказалась от развития федерализма. Было взят курс на так называемое укрепление вертикали власти. А сейчас в РФ растет недовольство регионов политикой центра. В последние годы существования Советского Союза все (союзные республики. - Ред.) обвиняли в своих бедах Москву. И сейчас все опять начинают обвинять Москву.

И если руководство Российской Федерации - это или следующее, - если ее политический класс не вернется к федерализму, то Российская Федерация будет сталкиваться с растущим сначала экономическим, а потом, возможно, и политическим сепаратизмом.

- Вы видите риск повторения событий 1991 года, которые привели к распаду СССР?

- Абсолютно. В 1975 году были подписаны Хельсинкские соглашения (гарантировавшие признание и нерушимость послевоенных границ и территориальную целостность государств. - Ред.) и все поверили в разрядку. В 1991 году Россия объявила себя правопреемницей международных обязательств СССР.

А теперь мы в 2022 году увидели, что она напрочь нарушила все эти обязательства. Мы оказались в другом раскладе, и все (бывшие союзные республики, входившие в СССР. - Ред.), кто почувствовал, что к ним это тоже относится, на сегодняшний день как минимум не являются друзьями России.

- Как минимум? А кем они являются?

- Как максимум, они в душе - я практически уверен - все желают победы Украине. Они понимают, что агрессивная Россия будет угрожать миру и безопасности в будущем. И только Россия, которая откажется от агрессии, откажется от империалистических амбиций, только такая Россия может стать другом и хорошим партнером.

- А вы желаете победы Украине?

- Я желаю победы Украине. Это справедливо.

- То есть вы желаете поражения России?

- Я желаю политического поражения нынешнему руководству Российской Федерации. Потому что его политика угрожает всем, в том числе моей стране. (...) Российское руководство должно заняться восстановлением собственной экономики, и чем быстрее они поймут, что нужно заканчивать войну и уйти на границы, признанные в 1991 году, тем быстрее Российская Федерация сможет встать на ноги.

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