Россия закручивает Казахстану гайки на экспортной нефтяной трубе

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РФ уже в третий раз с начала военного вторжения в Украину блокирует экспорт казахстанской нефти в ЕС через терминал в Новороссийске. Это - реакция Кремля на курс президента Токаева?
Бывают же такие совпадения! 4 июля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонной беседе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем выразил готовность помочь ЕС преодолеть нынешнюю нехватку энергоносителей. А 5 июля районный суд в российском порту Новороссийск распорядился на 30 суток приостановить работу того морского терминала, через который проходит основной поток казахстанской нефти в европейском направлении.
В Новороссийске заканчивается нефтепровод "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК), проложенный от огромного Тенгизского месторождения на западе Казахстана по российской территории к Черному морю. На объектах консорциума в Новороссийске Ространснадзор обнаружил нарушения экологического законодательства и потребовал в суде приостановить их производственную деятельность на 90 суток.
При этом речь не идет о каком-то актуальном случае загрязнения окружающей среды. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на КТК, регулятор выявил "документарные нарушения по плану ликвидации аварийных разливов нефти". Иными словами, работа нефтеналивного терминала приостановлена на месяц из-за неправильно составленных инструкций.
"Я думаю, остановка работы терминала, отгружающего нефть около Новороссийска из нефтепровода КТК, относится к серии событий, происходящих по чисто политическим причинам", - заявил российский эксперт по энергетическим вопросам, партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин в интервью DW. В России уже не в первый раз принимаются судебные решения, как он выразился, "либо по политическим причинам, либо для того, чтобы отжать часть собственности в пользу госкомпаний". Пример этому - вхождение "Газпрома" в состав консорциума "Сахалин-2". "Таких "экологических" причин в истории российского нефтегазового сектора очень много", - напомнил Крутихин.
Трубопровод Тенгиз-Новороссийск был введен в строй в 2001 году
"Я склонен рассматривать решение суда как ответ на последнее заявление президента Казахстана. Он выразил желание помочь нефтью и газом из Казахстана решить проблемы Европейского Союза, где может образоваться некоторый дефицит из-за эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов, и в результате того, что Россия сокращает поставки газа в Евросоюз", - прокомментировал ситуацию Михаил Крутихин.
Решение суда не следует рассматривать как непосредственный ответ на заявление Токаева о желании помочь ЕС энергоносителями, отметила в разговоре с DW политолог, эксперт по Восточной Европе из Оксфордского университета Лейла Алиева. "Скорее, это была реакция на возрастающую тенденцию Казахстана вести себя независимо, и это попало в эту же струю". В этой связи она напомнила об июньском выступлении Токаева в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, где он высказался о том, "как он относится к сепаратистским движениям в Украине. Безусловно, все, что делается сейчас, в постсоветском пространстве, должно восприниматься в политическом контексте", уверена Алиева. Решение суда в РФ повлечет за собой уже третью длительную остановку отгрузки казахстанской нефти в Новороссийске за время начавшейся 24 февраля войны России против Украины.
22 марта порт объявил, что в результате шторма вышли из строя два из трех выносных причальных устройств (ВПУ), с помощью которых нефть заливают в танкеры. "За 20-летнюю историю нефтепровода он никогда еще не выходил из строя из-за ветра", - отмечала немецкая экономическая газета Handelsblatt, уже тогда заподозрившая Россию в преднамеренном срыве экспорта казахстанской нефти на европейский рынок. Издание ссылалось на данные Немецкой метеорологической службы (Deutscher Wetterdienst, DWD), зафиксировавшей в те дни сильный, но вполне типичный для данного региона шторм, а вовсе не разрушительный ураган.
Одно из двух выведенных из эксплуатации ВПУ вновь заработало 23 апреля, но за этот месяц добыча нефти в Казахстане, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), упала примерно на 12 процентов. Другое ВПУ ремонтировали до 1 июля.
Тем временем 15 июня в акватории порта начались якобы плановые работы по поиску подводных мин времен Второй мировой войны, и КТК в течение 10 дней вновь смог отгружать нефть на экспорт только через одно ВПУ. Затем поиск "взрывоопасных предметов" продлили еще на 10 суток до 5 июля. Ну, а в этот день в Новороссийске как раз заседал районный суд, закрывший на целый месяц теперь уже весь терминал.
В Кремле таким решением суда хотят протестировать реакцию Казахстана, предположила Лейла Алиева. "Казахстан может пойти на переговоры и какие-то уступки. Думаю, что расчет именно на это сделан. Но эффект, на самом деле, от такого давления получается обычно обратный. Страны начинают более интенсивно искать альтернативные источники поставок, альтернативные альянсы и рынки", - заявила политолог.
Однако встает вопрос, как доставлять европейцам столь нужное им сейчас сырье? Маршрут через Новороссийск становится все более ненадежным, прокачка по российской части нефтепровода "Дружба" и дальше в Усть-Лугу на Балтике выглядит тоже малоперспективной, поскольку танкеры в условиях эмбарго и санкций против РФ вряд ли захотят заходить в этот российский порт.
Вот почему Касым-Жомарт Токаев в беседе с Шарлем Мишелем призвал Европейский Союз, согласно официальным сообщениям, "к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут". Речь, в частности, идет об экспорте казахстанской нефти в обход России по дну Каспийского моря в Азербайджан, где начинается нефтепровод, идущий из Баку через Тбилиси в турецкий средиземноморский порт Джейхан. Это была бы реальная альтернатива все более ненадежному КТК. Но для этого нефтепровод на Каспии еще надо построить. Казахстан фактически уже имеет доступ к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, но пока объемы поставок именно казахстанской нефти по нему минимальные: "Возможно, будут изыскиваться дополнительные варианты и тут тоже", - предположила Лейла Алиева.
Со стороны Запада Казахстан будет вовлечен в поиск совместных решений по доставке энергоносителей из этой страны в ЕС, уверена Алиева. "Я думаю, что сейчас вообще идут очень серьезные переговоры по поводу альтернатив российским нефти и газу. И поскольку Казахстан - очень важный источник, прежде всего, нефти, то думаю, что он очень тесно привлечен как Соединенными Штатами, так и ЕС как альтернативный источник энергоресурсов", - добавила политолог из Оксфордского университета.
Для Казахстана остановка экспорта через Новороссийский порт будет "большой и длительной" проблемой, пока не будут найдены альтернативные решения, уверен Михаил Крутихин. Альтернатив отправлять нефть в ЕС у Казахстана нет, и возможно только частично компенсировать остановку за счет сложного маршрута - "небольшими танкерами через Каспийское море в Азербайджан, оттуда по небольшим нефтепроводам или по железной дороге в грузинские порты, дальше - танкерами по морю или в Махачкалу, и оттуда - по российскому нефтепроводу в тот же Новороссийск".
Выступление президента Казахстана Токаева в Санкт-Петербурге вызвало значительный резонанс и могло задеть власти РФ
Тем не менее Казахстан едва ли пойдет на уступки Кремлю, считает Крутихин. "Казахстан показывает, что это - суверенное государство, проводящее свою собственную политику. Я думаю, никакое давление не заставит руководителей Казахстана отказаться от позиции против агрессии", - заявил Крутихин, имея в виду военное вторжение России в Украину.
Германия закупает казахстанскую сырую нефть на протяжении вот уже более двух десятилетий, но в последние несколько лет ее доля на немецком рынке быстро растет. В 2021 году Казахстан, обогнав Норвегию и Великобританию, впервые занял 3-е место среди крупнейших стран-поставщиков нефти в ФРГ после России и США.
А когда в конце 2022 года вступит в силу эмбарго ЕС на российскую нефть, роль этой центральноазиатской страны в снабжении не только Германии, но и всего Евросоюза может значительно вырасти. Ведь в 2019 году, перед пандемией коронавируса, Казахстан с долей в 7,65% уже вошел в пятерку важнейших поставщиков нефти в Евросоюз, немного опередив даже Саудовскую Аравию и США.
Для европейского рынка больших проблем в связи с остановкой работы терминала и прекращением поставок казахстанской нефти в этот регион Крутихин не ожидает. "Это может ухудшить снабжение нефтеперерабатывающих заводов в ЕС, но я не могу оценить масштабы этих возможных неприятностей. Ведь на мировом рынке сейчас нет дефицита нефти - она стала сильно дешеветь при понимании рынком, что нет дефицита и что возможно падение спроса в результате ожидаемой экономической рецессии", - анализирует ситуацию Крутихин.
И Казахстан, и Россия еще далеко не исчерпали свои возможности нанести друг другу взаимный чувствительный удар в случае, если противостояние продолжится. "Не исключаю, что Казахстан может использовать нефтепровод из Омска через Павлодар и дальше в Китай. По нему идет 10 миллионов тонн, и это нефть "Роснефти". Но думаю, что таким же "решением суда" ее можно будет заместить казахстанской нефтью и отправлять ее в Китай", - предположил Михаил Крутихин.
Россия, в свою очередь, могла бы ударить по тем казахстанским энергокомпаниям, у которых есть совместные проекты с россиянами, например, на шельфе Каспийского моря. Но и у Казахстана есть инструменты усложнить жизнь российским партнерам, добавляет Крутихин. "В частности, Оренбургский газоперерабатывающий завод "Газпрома" работает только потому, что туда поступает газ из северного Казахстана. Иначе он остановится".
Развязывание торгово-экономической войны между Россией и Казахстаном еще больше усилит процессы дезинтеграции на постсоветском пространстве. "Мы видим это давно. Экономическое, финансовое влияние Китая в Казахстане и других странах Средней Азии намного больше, чем влияние России. И становится все больше. Значение Турции укрепляется. А, учитывая политику России и ее отношение к цивилизованному миру, этот раздел будет укрепляться", - считает Михаил Крутихин.
Нынешний конфликт выявил изменившееся соотношение сил в регионе, добавляет Лейла Алиева: "Мы должны учесть, что Евросоюз стал реальным контрбалансом. ЕС занимает сейчас первое место в экспорте Казахстана и является главным в прямых инвестициях в Казахстан. За это время произошли достаточно серьезные изменения в плане баланса сил в Центральной Азии и особенно в отношении Казахстана".
Лидеры стран в бывшем СССР и в Восточной Европе очень внимательно отслеживают соотношение сил в регионе, меняющееся в результате конфликта России с Украиной и западным миром, говорит Алиева: "Раз они принимают более уверенную позицию по отношению к конфликту - это свидетельство того, что Россия проигрывает в нем, хотя может принести много проблем тем, кто идет с ней на конфронтацию".
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