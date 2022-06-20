Казахстан-Россия: фактчекинг против "торговой войны"

В Казахстане в целом положительно восприняли недавнее заявление президента Касым-Жомарта Токаева о нежелании официального Нур-Султана признавать независимость квазигосударственных образований в Луганске и Донецке - а вот последовавшие затем сообщения российских СМИ о грядущей торговой войне с РФ вызывали некоторое удивление.

Информация стала появляться в субботу, 18 июня, в ряде российских изданий и телеграм-каналов. Из нее следовало, что под предлогом поиска мин времен Второй мировой войны в акватории Черного моря Россия ввела ограничения на экспорт казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) через терминал в Новороссийске. Одновременно стали появляться сообщения о блокировке Казахстаном транзита сразу 1700 принадлежащих РЖД вагонов с углем в ответ на ограничения экспорта нефти. Возникла версия, что между Казахстаном и Россией началась торговая война из-за не понравившегося Кремлю того самого выступления казахстанского президента про "ДНР"/"ЛНР" на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на ПМЭФ

Госчиновники против торговой войны

Такая трактовка вызвала в Казахстане удивление и у населения страны, и у государственных чиновников. Ведь еще 15 июня министр энергетики Болат Акчулаков в эфире телеканала Atameken Business разъяснял сообщение пресс-службы КТК о планово-предупредительном ремонта в акватории Новороссийского порта с 15 по 25 июня. "К сожалению, со времен Второй мировой не все разминировано. И когда начинаются подводные работы, часть трубопровода проходит по дну, они могут быть проведены только после исключения возможных аварий, связанных с наличием на дне боеприпасов оставшихся после Второй мировой войны", - подчеркнул Акчулаков, комментарий которого был размещен в СМИ повторно 18 июня.

В понедельник 20 июня на сообщения в российских СМИ отреагировала и пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. В ее пресс-релизе было отмечено, что распространенное изданиями из России сообщение о задержке 1700 вагонов с российским углем - это "преднамеренный вброс, направленный на дискредитацию добрососедских отношений между двумя странами". Подтвердили информацию министерства и в казахстанской железнодорожной компании "Казахстан темир жолы", указав, что "на территории Казахстана нет 1700 вагонов с российским углем. На путях РЖД тоже нет вагонов с углем, стоящих в направлении Казахстана или из Республики Казахстан".

Реальные интересы России и Казахстана

В свою очередь казахстанские эксперты в беседе с DW подвергли сомнению возможность торговой войны между Россией и Казахстаном. С точки зрения, депутата Мажилиса от правящей партии "Аманат" (ранее "Нур-Отан") Каната Нурова, несмотря на логистическую зависимость Казахстана от России - почти весь экспорт казахстанской нефти и газа в Европу идет через российскую территорию - торговая война, как и введение каких-либо санкций Москвы против Республики Казахстан, являются маловероятным развитием событий. "Мы действительно геополитические партнеры и стратегические союзники с РФ. Мы не только нейтралитет соблюдаем, но и напрямую являемся членами ОДКБ и ЕАЭС. Более того, полагаю, что Казахстан частично интегрирован с Россией в военно-политическом отношении, например в части ПВО, защиты нашего неба. Поэтому любые информационные вбросы на этот счет абсолютно бесполезны", - заявил в разговоре с DW депутат казахстанского парламента Канат Нуров.

Коллега Нурова по парламентской фракции, политолог Айдос Сарым в своем комментарии заметил, что появившиеся вслед за выступлением Токаева в Санкт-Петербурге размышления о торговой войне совершенно не учитывают тесную взаимосвязь между экономиками обеих стран. "Надо уметь признавать очевидные факты. У нас 7,5 тысяч километров общей границы, огромное количество бенефициаров приграничной торговли, очень много совместных предприятий, число которых к концу года может значительно вырасти в связи с наблюдаемой релокацией россиян. Я не думаю, что Казахстан и Россия дойдут до периода торговых войн и санкций. В конце концов, это контрпродуктивно", - поделился с DW своим мнением политолог. При этом он выразил надежду, что здравый государственный политический класс России, который принимает решения, учитывает реальные интересы народов и бизнеса обеих стран.

Казахстан должен "рассматривать все варианты"

Вместе с тем Айдос Сарым признал, что Казахстан в настоящий момент ищет альтернативу российскому направлению для импорта и экспорта товаров на мировые рынки. Во многом этим и объясняются поездки президента Токаева в Иран и Катар, которые он совершил сразу после участия на форуме в Санкт-Петербурге. "Это жизненная необходимость. Особенно я возлагаю надежды на итоги визита в Тегеран. Благодаря поставкам из Ирана есть возможность обеспечить продовольственную безопасность западным регионам Казахстана. Не исключено и возобновление своповых сделок с Ираном по нефти. Казахстан сегодня должен все варианты рассматривать, поэтому у нас следует ожидать гиперактивное десятилетие во внешней политике", - считает депутат Мажилиса.

Мнение финансиста Расула Рысмамбетова отличается от точки зрения депутатов парламента. В беседе с DW он заметил, что до войны в Украине, благодаря корпоративной стратегии западных компаний Россия была наиважнейшим торговым партнером Казахстана. "Но сейчас ситуация изменилась. Западные корпорации ушли либо приостановили свою деятельность в России. Это отразилось и на Казахстане. Что касается ЕАЭС, то он никогда не работал в полной мере. Всегда были нетарифные ограничения со стороны России в отношении товаров из Казахстана. Поэтому, если между нашими странами возникнут разногласия, что пока маловероятно, то ничего страшного в этом нет", - сказал Рысмамбетов.

Казахстанский финансист считает, что проблемы России и Беларуси во взаимоотношениях с Западом пусть и болезненны для Казахстана, но в итоге идут на пользу его экономике. "На мой взгляд, чем больше Кремль введет ограничений, например, по нашему сырью, тем для нас лучше, поскольку оно останется у нас. Мы помучаемся с год, но зато этот процесс подхлестнет развитие, скажем, нашей нефтегазохимии. Тем более что наши переработчики все время жаловались на нехватку сырья - все уходило на Запад и в Россию", - подчеркнул Рысмамбетов, допустив увеличение числа нелогичных решений Кремля после не самых приятных для Москвы слов Касым-Жомарта Токаева.

Между тем, выступая 21 июня уже на экономическом форуме в Дохе, Касым-Жомарт Токаев заметил, что между ним и Путиным сложились дружеские отношения. "Путин по-прежнему является надежным союзником. И я, как глава государства, рад сообщить, что у меня близкие отношения с Путиным", - заявил президент Казахстана на панельной сессии Катарского экономического форума, несколько позже добавив, что хотел бы иметь дружеские и предсказуемые отношения и с США.

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