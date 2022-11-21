You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Реклама
Фото: John Macdougall/AFP
Касым-Жомарт Токаев
Публикации по теме
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев - президент Казахстана. Тематическая страница DW.
Пропустить раздел Новости
Новости
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов
05.02.2024
5 февраля 2024 г.
Правительство Казахстана отправлено в отставку
Пропустить раздел Контекст
Контекст
В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?
В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?
Что послужило причиной отставки премьера Казахстана и чего стоит ждать он нового правительства Олжаса Бектенова?
Политика
06.02.2024
6 февраля 2024 г.
Зачем власти Казахстана введут единое время для всей страны
Зачем власти Казахстана введут единое время для всей страны
Правительство РК решило перевести страну с 1 марта в единый часовой пояс. Жители, похоже, не видят в этом смысла.
Общество
30.01.2024
30 января 2024 г.
Землетрясения в Казахстане: Токаев недоволен действиями МЧС
Землетрясения в Казахстане: Токаев недоволен действиями МЧС
Президент Токаев раскритиковал МЧС Казахстана за то, что при недавнем сильном землетрясении СПР сработала с опозданием.
Политика
26.01.2024
26 января 2024 г.
Как в Казахстане встречали Макрона и Орбана
Как в Казахстане встречали Макрона и Орбана
В Астане с официальными визитами побывали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Политика
03.11.2023
3 ноября 2023 г.
Запрет хиджаба в школах: как отреагировали в Казахстане
Запрет хиджаба в школах: как отреагировали в Казахстане
В Казахстане спорят о введенном властями запрете на ношение хиджаба в школах. О реакции общества на нововведение - DW.
Общество
18.10.2023
18 октября 2023 г.
Что канцлер ФРГ обсудил с лидерами стран Центральной Азии
Что канцлер ФРГ обсудил с лидерами стран Центральной Азии
В Берлине канцлер ФРГ принял лидеров пяти стран Центральной Азии. DW - о главных темах и итогах саммита.
Политика
29.09.2023
29 сентября 2023 г.
Показать больше
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Заявление Токаева о санкциях против РФ разбудило Берлин
Олаф Шольц и Касым-Жомарт Токаев выступили на новой международной конференции Berlin Global Dialogue в Берлине.
Политика
28.09.2023
28 сентября 2023 г.
Кому выгодно запугивать журналистов и СМИ Казахстана?
С начала 2023 года несколько популярных журналистов Казахстана подверглись акциям устрашения со стороны неизвестных.
СМИ
31.01.2023
31 января 2023 г.
Итоги расследования массовых беспорядков: что с Назарбаевым?
Год назад Казахстан захлестнули массовые акции протеста. В результате Назарбаев и его окружение лишились своего влияния.
Политика
05.01.2023
5 января 2023 г.
Токаев укрепляет легитимность: мнения о выборах в Казахстане
Токаев нуждается в легитимности для защиты своей власти и продолжения реформ в Казахстане, считают немецкие эксперты.
Политика
21.11.2022
21 ноября 2022 г.
Токаев остался президентом Казахстана. Ждать ли реформ?
На выборах в Казахстане победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он пообещал провести крупные реформы.
Политика
21.11.2022
21 ноября 2022 г.
Президент Токаев: реформатор или лишь наследник Назарбаева?
На досрочных выборах президента Казахстана уверенную победу одержал действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Политика
21.11.2022
21 ноября 2022 г.