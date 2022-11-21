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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Берлине
Фото: John Macdougall/AFP

Касым-Жомарт Токаев

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Касым-Жомарт Кемелевич Токаев - президент Казахстана. Тематическая страница DW.

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Новости

6 февраля 2024 г.

Премьер-министром Казахстана назначен Олжас Бектенов

5 февраля 2024 г.

Правительство Казахстана отправлено в отставку

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Контекст

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана

В Казахстане новый премьер. Кто он и что при нем изменится?

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В Усть-Каменогорске темнеет рано уже осенью

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Землетрясения в Казахстане: Токаев недоволен действиями МЧС

Землетрясения в Казахстане: Токаев недоволен действиями МЧС

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Политика26 января 2024 г.
Вид на Астану

Как в Казахстане встречали Макрона и Орбана

Как в Казахстане встречали Макрона и Орбана

В Астане с официальными визитами побывали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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две девушки во время урока, одна из них в хиджабе

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В Казахстане спорят о введенном властями запрете на ношение хиджаба в школах. О реакции общества на нововведение - DW.
Общество18 октября 2023 г.
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Что канцлер ФРГ обсудил с лидерами стран Центральной Азии

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В Берлине канцлер ФРГ принял лидеров пяти стран Центральной Азии. DW - о главных темах и итогах саммита.
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