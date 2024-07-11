В Казахстане начали войну с азартными играми. Почему?

В Казахстане принят закон, ограничивающий игорный бизнес. Неофициально его называют "законом против лудомании". Считается, что нововведения значительно снизят число зависимых от азартных игр людей.

Новый закон был принят в короткие сроки. 22 апреля, через три недели после официальной презентации, он был рассмотрен нижней палатой парламента, а 25 июня уже отправлен на подпись президенту депутатами Сената. Не стал тянуть и Касым-Жомарт Токаев. Вечером 8 июля, когда Казахстан праздновал День столицы, появилась информация, что президент окончательно утвердил поправки в законодательство страны, которые серьезно ограничивают возможности игорного бизнеса.

Что теперь под запретом

Дополнения и изменения внесены сразу в пять различных кодексов и пятнадцать законов страны. Теперь в Казахстане запрещается наружная реклама букмекерских контор, лотерей и онлайн-казино. Этот запрет также распространяется на СМИ, киноиндустрию, социальные сети и SMS-рассылки.

Игровая зависимость это болезнь Фото: picture-alliance/dpa

Серьезно ограничивается распространение лотерейных билетов и установка принимающих онлайн-ставки автоматов. В частности, она запрещена в жилых домах и общежитиях, образовательных заведениях и учреждениях культуры, а также в храмах и культовых сооружениях.

За организацию онлайн-казино и вовсе вводится и уголовная ответственность. Установлен и возрастной ценз для игроков. Теперь делать ставки и заключать пари на деньги могут только граждане не младше 21 года. Помимо этого, вводится запрет на азартные игры для лиц, имеющих задолженности по алиментам и кредитам в банках.

Но самое главное - новый закон под угрозой увольнения отказывает в праве участвовать в азартных играх государственным служащим, военным, полицейским, сотрудникам спецслужб и бюджетных организаций.

На опасные тенденции обратил внимание президент

О проблемах, связанных с агрессивной деятельностью различных букмекерских контор, тотализаторов и онлайн-казино, заговорили в Казахстане еще в начале сентября прошлого года. Тогда, выступая на заседании Совета безопасности Казахстана, президент Токаев обратил внимание на опасные тенденции в связи с ростом игровой зависимости у жителей страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: picture-alliance/AP Photo

"Ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией", - подчеркнул Токаев, отметив при этом, что в особую группу риска входят молодые люди. В этой связи он поручил разработать и принять "комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан", фактически первым в стране назвав ее лудоманией.

С пулеметом в ломбард?

Впрочем, на высказанную Токаевым в сентябре прошлого года озабоченность, которую, кстати, разделяют и депутаты парламента, и правительственные чиновники, и население в целом букмекерские конторы, лотерейные клубы и всевозможные казино особого внимания не обратили.

Назойливая реклама на остановках общественного транспорта Фото: A. Weiskopf/DW

Напротив, вплоть до начала празднования Дня столицы их агрессивно-назойливую рекламу можно было увидеть на остановках общественного транспорта, на станциях метро, в супермаркетах и даже на страницах ведущих общественно-политических изданий страны.

Под музыку из рекламных роликов онлайн-казино танцевали на детских праздниках, бюджетники брали деньги из касс своих организаций для ставок "на спорт", а военнослужащие ради выигрыша закладывали оборудование своих воинских частей. Последний такой случай зафиксирован в Семее (бывший Семипалатинск. - Ред.), где начальник топографической службы штаба одной из воинских частей заложил специальные топографические приборы в ломбард ради погашения долга перед букмекерской конторой.

Списки решено пока не составлять

Депутат нижней палаты парламента Казахстана от Народной партии Казахстана Ирина Смирнова была в числе тех, кто голосовал за внесение регулирующих деятельность игорного бизнеса поправок в законодательство страны. В беседе с DW она заметила, что очень довольна принятым законом.

Реклама в метро Алматы Фото: DW

"Лудомания, как проблема для страны, реально существует. Я на своей практике с ней столкнулась. В разных семьях, которые я лично знаю, играют дети, играют зятья, дочери, матери. И таких людей очень много. Хотя официально в стране зафиксировано только восемь человек, которые являются лудоманами. Одна из причин - лудомания у нас прописана как болезнь, у нее есть код, но протокола лечения не было", - рассказала DW депутат Мажилиса Ирина Смирнова, выразив надежду, что после принятия закона ситуация станет меняться в лучшую сторону.

Вместе с тем она понимает причины, из-за которых люди становятся лудоманами. "Низкий уровень жизни и невозможность заработать законным путем достаточные для содержания своих семей деньги толкают людей на безумные шаги, которые затягивают их в азартные игры все глубже и глубже, все дальше и дальше", - поделилась своим мнением с DW Ирина Смирнова.

Она сообщила, что принято решение ставить большинство лудоманов на медицинский учет, но пока без внесения их в специальный список зависимых от азартных игр людей. "Планируются, что они будут не только получать психологическую помощь, но и находится под наблюдением врачей", - добавила депутат Мажилиса Казахстана.

Последние дни "рая для азартных игр"

Но несмотря на принятый закон о борьбе с лудоманией, лотерейные клубы, тотализаторы и букмекерские компании, зарегистрированные не только в Казахстане, но в России, на Антильских островах и на Кипре, пока не собираются сдавать свои позиции в казахстанском "раю для азартных игр".

Благодаря своим лоббистам в парламенте они сумели добиться разрешения рекламировать свой бизнес в местах расположения их офисов, внутри спортивных сооружений, а также на экипировке спонсируемых ими спортсменов. По-прежнему видна их реклама - типа "сделай ставку и выиграй машину и квартиру в Астане" на улицах городов и на страницах популярных интернет-изданий Казахстана. Причина в том, что "закон против лудомании" вступит в полную силу только через 60 дней после его официальной публикации в СМИ.