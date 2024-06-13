Примут ли в Казахстане закон о запрете "пропаганды ЛГБТ"

В Казахстане петиция "против пропаганды ЛГБТ" набрала 50 тысяч подписей. В соответствии с законодательством ее рассмотрит министерство культуры. Станет ли следующим шагом принятие закон о запрете и к чему это приведет?

В Казахстане общественная организация "Казахстанский союз родителей" стала автором петиции под названием: "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК". Руководитель этой организации Багила Балгабаева, ссылаясь на опыт России и Узбекистана, призывает не только "защитить" и "оградить" казахстанских подростков и детей от "неправильных" отношений и "подмены понятий", но и принять закон о полном запрете открытой и скрытой ЛГБТ-пропаганды в Казахстане, который предусматривает наказание за ее распространение.

С 29 мая, то есть менее чем за две недели, петиция набрала необходимые 50 тысяч оригинальных подписей для ее рассмотрения правительством страны. Уже 9 июня пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана, которому и была адресована петиция, отметила, что срок ее рассмотрения составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации. "Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства", - указывается в сообщении пресс-службы министерства.

За петицией последует принятие закона о запрете?

Мнения казахстанских экспертов по поводу вероятного принятия закона о "запрете пропаганды ЛГБТ" после завершения деятельности рабочей группы разделились. Правозащитница Бахытжан Торегожина в коротком комментарии DW заметила, что допускает такую возможность. "Само появление такой петиции - это уже сигнал. А учитывая немалое количество гомофобов среди казахстанских чиновников, вполне возможно, что такой закон появится", - поделилась своей точкой зрения с DW Бахытжан Торегожина.

В свою очередь у лидера общественной организации "Казахстанская феминистическая инициатива "Феминита" Жанар Секербаевой иное мнение. Она уверена, что закон, прямо или косвенно запрещающий деятельность ЛГБТ-сообщества, не должен и не может появиться, поскольку сама петиция нарушает конституционные права граждан Казахстана. "Это же прямая дискриминация! Нельзя же, например, подписывать петиции против против кареглазых или голубоглазых людей. Но именно в этом направлении и продвигается логика. Это уже будет фашистское государство. Поэтому эта петиция серьезно даже не может и рассматриваться", - заметила в разговоре с DW Жанар Секербаева.

Вместе с тем, она обратила внимание, что в вопросе запрета так называемой "пропаганды ЛГБТ" видно явное влияние России. "Нашему правительству нужно четко осознавать, каким путем нам нужно идти - мы являемся сателлитом России или все же независимой республикой. Если мы - независимая республика, то такая петиция ничего не стоит! Она подписана путем давления, с использованием административного ресурса. Мы располагаем информацией, что подписать ее просили в школах и поликлиниках. Ежедневно ее подписывали около 4,5 тысяч человек, что невозможно", - заметила в разговоре с DW Жанар Секербаева. По ее наблюдениям, такой активности населения не видно было даже во время паводков в Казахстане, которым, по понятным причинам, было уделено максимальное внимание.

Поправки вместо закона

Сомневается, что после рассмотрения петиции комиссией министерства культуры и информации появится закон о запрете "пропаганды ЛГБТ" и придерживающийся проправительственных взглядов политолог Данияр Ашимбаев. Правда его доводы лежат несколько в иной плоскости.

В беседе с DW он заметил, что правительству Казахстана довольно сложно решить этот вопрос. "С одной стороны, против "пропаганды ЛГБТ" настроены религиозные деятели. Духовное управление мусульман Казахстана даже выпускало несколько фетв по этому вопросу. Например, о категорической недопустимости однополых браков. Но ультратрадиционализм духовных лиц государство не относит к числу союзных направлений. Во-вторых, есть стандарты западных стран, для которых нарушения прав ЛГБТ-сообщества являются одной из "красных линий". Казахстан не станет портить отношения с Западом. Да, и в целом в стране население нейтрально относится к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией", - поделился своими наблюдениями Данияр Ашимбаев.

Вместе с тем он допускает, что поскольку до появления петиции сразу несколько депутатов парламента выступали за принятие аналогичного российскомузакона о запрете "пропаганды ЛГБТ", есть вероятность, что правительство пойдет на некоторые компромиссы. "Скорее всего, это будут точечные поправки в действующие законы. Например, в законы о рекламе, о культуре, о СМИ, о браке и семье и так далее. Принятия жесткого закона по российскому образцу руководство Казахстана вряд ли допустит", - считает Данияр Ашимбаев.