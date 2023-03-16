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Подростки больше, чем младшие дети подвержены риску интернет-зависимостиФото: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance
КультураГермания

В Германии становится больше интернет-зависимых детей

Виктор Вайц
13 мин. назад

За время пандемии в Германии усилилась зависимость детей от интернета, ведущая к негативным последствиям для здоровья. Согласно новому исследованию, более полумиллиона страдают от чрезмерного потребления цифровых медиа.

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Результаты исследования, проведенного страховой медицинской компанией DAK и Университетской клиникой Гамбург-Эппендорф и представленного в начале недели в Берлине, показали, что интернет-зависимостью в Германии страдают около 600 000 детей и подростков. По данным экспертов, в общей сложности около 2,2 миллиона человек подвергаются острому риску стать зависимыми от чрезмерного потребления медиа, ведущему к негативным последствиям для здоровья.

Согласно исследованию, с 2019 года количество людей, страдающих интернет-зависимостью, удвоилось. Авторы исследования за период с сентября 2019 по июль 2022 годов провели пять опросов 1200 семей с детьми в возрасте от 10 до 17 лет. По мнению экспертов, они проводят слишком много времени у мониторов и смартфонов за компьютерными играмиили в социальных сетях. Одной из причин они называют ограничения во время пандемии коронавируса, которые привели к увеличению потребления медиа в качестве компенсации одиночества и стресса.

Двое из трех зависимых от компьютерных игр - мальчики

По данным исследования, летом 2022 года примерно каждый 16-й ребенок зависел от социальных сетей и компьютерных игр. Двое из трех зависимых от компьютерных игр были мальчиками. Аддиктивное, то есть зависимое, поведение в социальных сетях замечено примерно поровну среди девочек и мальчиков. При этом подростки больше, чем младшие дети подвержены риску интернет-зависимости. Продолжительность использования интернета среди подростков в в настоящее время примерно на треть выше, чем до пандемии. В среднем компьютерные игры занимают около двух часов в будние дни и три часа в выходные. В социальных сетях подростки проводят почти три часа в день и четыре - по выходным.

Пик на использование стриминговых сервисов, на которых дети смотрят фильмы, сериалы, шоу, пришелся на май 2021 года: почти три часа в будние дни и четыре часа в выходные. Однако с тех пор он пошел на снижение и, согласно исследованию, теперь составляет лишь треть прежних показателей.

Как помочь детям и подросткам?

Генеральный директор DAK Андреас Шторм (Andreas Storm) считает, что родителям и их детям необходимо помочь справиться с интернет-зависимостью и призвал к расширению профилактических мер для детей и подростков. По его мнению, важно, "чтобы дети и молодые люди научились оценивать риски использования цифровых медиа и размышлять о своем поведении при их использовании".

Родители могут стать примером для подражания, а также устанавить строгие временные границы использования интернета. Эксперты предлагают установить четкие правила, которые также можно было бы сформулировать в "договоре на использование медиа". Важным подспорьем могли бы стать альтернативные варианты проведения свободного времени детей и подростков. Однако для этого родители должны следить за собственным отношением к цифровых технологиям, постоянно информироваться и распознавать опасность того, что их дети становятся зависимыми от интернета. Консультативную помощь родители могут получить на специально созданном сайте Немецкого центра изучения проблем с зависимостью у детей и подростков.

Федеральный министр по делам семьи Лиза Пауз (Lisa Paus) уверена в том, что помощь нужна и самим родителям. Воспитатели и учителя должны оказывать поддержку и детям, и родителям. Она выступает за использование специально обученных "тренеров по психическому здоровью" в школах в качестве сопутствующей помощи детям и подросткам. В феврале Пауз объявила о том, что со следующего учебного года в рамках модельной программы ее министерства в некоторых школах введены должности специалистов - тренеров, которые смогут консультировать школьников и оказывать "первую психологическую помощь" в кризисных ситуациях.

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